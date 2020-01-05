Що означає купити квартиру «під ключ»: розповідають у будівельній компанії «GAZDA»

Купівля власного житла, своя квартира, домашній затишок – скільки теплих та світлих емоцій ми вкладаємо у ці слова. Але інколи купівля нерухомості перетворюється у справжнє випробування або ж у нездійсненну мрію. Причин для цього можна перерахувати сотні, утім все може бути й по-іншому – спокійно, надійно та без великих затрат власного часу.

У будівельній компанії «GAZDA» нам розповіли чому. Тож про все по-черзі.

Трохи про історію компанії та її головні принципи в роботі

– Ми будуємо унікальне, інноваційне житло, яке відповідають вимогам сучасної людини. Наші будівлі доводять, що ми знаємо як забезпечити якість, зручність, гармонію і комфорт вашого життя та роботи. Великим нашим досягненням стала реалізація задуму про місце, яке б не хотілося залишати. Продумана інженерна інфраструктура кожного комплексу забезпечує комфорт та високий рівень життя, а функціональне зонування простору всіх квартир та прибудинкової території дозволяє обирати житло, яке максимально забезпечує комфорт проживання, – кажуть у компанії.

4 факти про компанію:

Більше 10 років активного будівництва в Ужгороді. Понад 200 висококваліфікованих спеціалістів учасників команди. Здано в експлуатацію більше 500 квартир. 12 масштабних проєктів житлових комплексів і таунхаусів.

Проєкти



У компанії більше 10 новобудов на різних стадіях готовності. Розповімо про кілька з них.

Житловий комплекс «Green-Land»

У компанії Gazda цей житловий комплекс вважають одним з найкращих, створених за роки існування бренду. Секції комплексу «Green Land» (вул. Університетська, 25) мають змінну поверховість. Перепади висоти створюють відчуття відкритого простору і свободи, а в квартири і двір проникає більше сонячного світла.

– Концепція забудови комплексу полягає у відокремленні внутрішнього двору від вулиць, тому простір всередині завжди буде затишним і тихим. При цьому доступ у двір мають тільки жителі комплексу. Оточений зеленню майданчик ми обладнали високоякісним покриттям: тачпад пом’якшить ненавмисне падіння, теплоізоляція від ґрунту дозволить малюкам сидіти на землі, а мами можуть не переживати, що це нашкодить здоров’ю дитини. Ми подбали і про безпеку. В закритому дворі з цілодобовим відеоспостереженням ви можете бути спокійними та впевненими – ваші діти зростають в правильному середовищі, – розповідають у Gazda.

Ексклюзивною пропозицією є квартири з терасами, які обгороджені загартованим склом, що дозволяє без обмеження насолоджуватися панорамним виглядом.

Паркінг: наземний (гостьовий), підземний дворівневий, гаражі (індивідуальні). У базовій комплектації квартири: вхідні броньовані двері, металопластикові вікна, газове автономне опалення, розводка електрики, підвід води, каналізація, вентканали, покращена чорнова штукатурка та стяжка, триметрові стелі, покращена міжквартирна шумоізоляція, домофон, повний пакет документів (інвентаризаційна справа, договір на водопостачання, договір на електроенергію, витяг на право власності), підведений швидкісний інтернет та IPTV.

Ну і ще трохи переваг: можливість розтермінування до 20 років, сучасні ліфти, система цілодобового відеонагляду, оздоблення під’їздів у супроводі дизайнера, закритий внутрішній двір з парком, ігровими та спортивними майданчиками, можливість придбати підвальне приміщення, паркомісце, індивідуальний гараж.

Таунхаус «Дулова»

– Таунхаус «Дулова» – це приклад сучасної міської малоповерхової забудови із підвищеними вимогами до комфорту проживання та зручним внутрішнім плануванням. У таунхаусі передбачені всі умови для того, аби мешканці відчували всі переваги заміської свободи пересування і мали великий об’єм індивідуального простору. У той самий час компактне розташування 12-и двоповерхових будиночків всередині екологічно чистого мікрорайону, неподалік основних транспортних магістралей, робить сполучення із центральною частиною обласного центру швидким та зручним. Відстань до центру Ужгорода – 6 км, – кажуть у компанії.

Будівництво буде закінчене у 2 кварталі 2020 року. Екологічні, надійні матеріали фасадів, зручні балкони та великі панорамні вікна, ефектно декоровані в’їзди окремих гаражів та входів до житлових приміщень, спокійна й виважена естетика оздоблення “під старовину” із використанням цегли, каменю, художньої ковки, декоративні зелені насадження біля під’їздів та якісне дорожнє покриття внутрішньої території – ось одні з багатьох переваг таунхаусів.

Поряд – ринок (1 км), ТОВ “Yazaki Ukraine”, спортивно-оздоровчий комплекс “Акварель”, кінотеатр, ресторан.

У базовій комплектації таунхаусів: власний двір, огорожа, тераса, вхідні броньовані двері, металопластикові вікна, розводка електрики, підвід води, каналізація, вентканали, покращена чорнова штукатурка та стяжка, повний пакет документів (інвентаризаційна справа, договір на водопостачання, договір на електроенергію, витяг на право власності), підведений швидкісний інтернет та IPTV.

Серед важливих переваг: можливість розтермінування оплати на 2 роки, затишне та комфортне розташування, власний закритий двір, індивідуальні гаражі (залежно від планування), утеплений фасад, великі панорамні вікна, ідеально рівна підлога, окремий вхід.

Більше проєктів від будівельної компанії ви знайдете на сайті.

Переваги нерухомості від Gazda

– Ми можемо говорити про переваги житла, яке будуємо, дуже довго, багато та предметно, бо добре знаємо ринок нерухомості в Ужгороді. Але якщо виокремлювати кілька головних акцентів, то слід відзначити, по-перше, вартість житла. Вона є абсолютно обґрунтованою тією якістю, яку ми пропонуємо. Ми пропонуємо максимально різні та цікаві планування квартир, сервіс, дизайнерські рішення, повний документальний супровід. По-друге, наші будинки є енергоефективними – це і утеплені фасади, і шестикамерні вікна. По-третє, повний пакет документів на квартиру включений у вартість. Це важливо, оскільки це доволі затратна річ і по часу, і по фінансах. А ми хочемо значно полегшити такі ключові процеси для наших покупців, – розповідають у будівельній компанії.

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