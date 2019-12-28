Bad Moms Club: чому мами інколи мають бути трохи поганими?

Ужгородка Наталія Головей – мама річного малюка. Ні, навіть не так. Мама малюка, якому один рік і чотири місяці. Це ще той період, коли рахуються місяці, а дехто примудряється навіть тижні. На одному з цих днів-місяців-тижнів Наталка зрозуміла, що вийти кудись на каву з подругами або ще гірше (ред. – в очах оточення) на келих вина – справжня розкіш. І під цим прикриттям заснувала «Bad Moms Club» в Ужгороді. Одна зустріч переросла у цілий проект, бо виявилося, що колег по декрету з такими самими настроями є чимало.

– Наталко, розкажи, як виникла ідея Bad Moms Club?

– Після народження сина, я зрозуміла, що мені не вистачає спілкування. Так склалось, що у наших друзів ще нема дітей, тому зустрічі з ними відійшли на другий план, так як хочеш чи не хочеш, а інтереси змінюються. Та і коли в тебе нема дітей ти не можеш зрозуміти, чому вийти ‪ о 21:00 це вже пізно, а твій графік повністю залежить від дитини. Тому я вирішила зібрати свою компанію, так як відчувала, що я не одна така. І мамам потрібно виходити, відключитись від щоденної рутини, в колі однодумців.

– Скільки часу тобі знадобилося, аби наважитися реалізувати цю ідею?

– Я пам‘ятаю, як гуляла з сином і думала, «якщо не я – це обов’язково хтось зробить». Мій чоловік завжди мене підтримує і 100500 разі повторив, щоб я діяла. За годину я обдзвонила перших спікерів, домовилась про заклад і зробила афішу. І вже через 3 години після посту всі 22 місця були розпродані.

– У чому головна концепція Bad Moms Club?

– Спочатку, це були просто мами і цікаві для них теми, та зараз я зрозуміла, що це набагато глибше. Кожен спікер – це мама, успішна в своїй справі. Вона надихає, своїм прикладом показує, що це можливо – бути успішною жінкою і хорошою мамою водночас.

– Для кого ці події?

– Основна і початкова аудиторія це мами, яким важливо зрозуміти, що дитина – не кінець, а початок кар’єри. Успішним бути не легко, але якщо є бажання і натхнення, то все під силу. Я намагаюсь дати це натхнення через запрошених успішних мам та їхній реальний досвід.

– Чи змінилося твоє уявлення про проект, після кількох проведених зустрічей?

– Так! Я розумію, що це питання потребує дещо іншого рівня. Якщо спочатку це було просто «відключитись від рутини і побуту», то зараз – це проект успішних жінок, які надихають і надихаються.

– Що особисто тобі дав цей проект та досвід?

– До цього я нічого не організовувала, крім свого дня народження. (ред. – сміється) І то разом з чоловіком. Я зрозуміла, що люблю виступати, спочатку соромилась, але вже на другій події отримала надзвичайну насолоду від процесу.

– Які ставиш перед собою цілі на найближчий час?

– Завжди дуже серйозно ставлюсь до оголошення своїх цілей, бо як є страх не виправдати очікування, свої в першу чергу. Завжди є куди рости, головне відчувати куди тебе тягне більше.

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Росана Тужанська, Varosh