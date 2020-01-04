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Petite: сингл, з яким повертається Tango Tempo

4 Січня 2020 65

Музичне життя Tango Tempo бере початок в далекому 2003 році. За час свого існування гурт успішно гастролював Східною Європою, записав понад 100 композицій, але видав всього один альбом “Taximan City”, який залишив великий слід в українській незалежній музиці кінця 00-х.

Звання “Відкриття року”, перемога на “Global Battle of the Bands” у 2008 році принесли Tango Tempo визнання як однієї із ключових музичних формацій Західної України.

– Нова сторінка творчості Tango Tempo розповість про важливе – гармонійні відносини між людьми. Велика перерва у творчості групи була необхідна для усвідомлення й сприйняття граней людського спілкування і взаєморозуміння. Перший сингл “Petite” з нового альбому-мюзиклу розповідає про кохання в контексті поваги вибору в житті один одного, прийняття особистого простору, єднання почуттів і поглядів, – розповідають у Tango Tempo.

Varosh

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# TANGO TEMPO # ужгород

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