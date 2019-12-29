Історія жіночності в емоційних сукнях бренду Тetyana Hintsyak  

На Закарпатті з’явився новий модний бренд – Тetyana Hintsyak. Розкішні сукні власниці відомого весільного салону «ПАН» Тетяни Гінцяк – ніжні, красиві та неповторні. Ексклюзивне вбрання ручної роботи створюється з використанням високоякісних матеріалів та фурнітури та враховуючи індивідуальні особливості кожної жінки.

На презентацію бренду, а також закритий показ колекцій коктейльного та вечірнього вбрання Тетяна запросила найближчих друзів та партнерів. Подія відбулася в лаунж-барі готельно-ресторанного комплексу V&P (м.Хуст).

Сукні від Тетяни Гінцяк – не просто одяг. Це річ, яка здатна змінювати відчуття, характер і внутрішній стан її власниці. Це не лише деталь образу, а історія жіночності, яка складається з багатьох взаємопов’язаних елементів.

– Основне у моїй роботі – індивідуальний підхід до кожної дівчини. Замовивши у нас сукню, ви можете бути впевнені, що ніде і ніколи вона більше не повториться. Ми переконані, що, готуючись до весілля чи іншої особливої події, жінка заслуговує на ексклюзивність. Для цього ми їдемо по тканини до Європи, відбираємо найрозкішніші взірці, власноруч відшиваємо моделі. Кожна бісеринка і паєтка має значення. Сукня та жінка, яка вбрана в неї стають єдиним гармонійним цілим, – каже Тетяна.

Бренд Тetyana Hintsyak має характерний впізнаваний стиль і почерк. Ці вироби вирізняє витонченість, легкість ліній і плавність форм. Сяючі зовні, вони зручні для носіння і приємно прилягають до тіла. Колекції формуються, як виходячи з тенденцій моди, так і за побажаннями клієнток.

– Наші сукні для тих, кому важлива унікальність і нетиповість в одязі. Хто підкреслює свою індивідуальність речами, які не випускаються в масмаркеті. Вони – для наречених, котрим важливо, щоб на їхньому весіллі все було бездоганно, і одним із ключових пазлів у цьому є саме сукня. Для дівчат, які мріють про магічне перевтілення за допомогою вбрання. Для жінок, яким важливий ексклюзивний гардероб, особливо на вечірні події. Для тих, хто чекав на знакову подію та хотів відсвяткувати її в особливій сукні, – розповідає Тетяна.

На презентації розробники бренду – маркетингова компанія Myprofi – розповіли про створення унікальної історії Тetyana Hintsyak.

– Бренд Тetyana Hintsyak – це про особливі моменти та події, у яких не обійтися без сукні. Нам було дуже важливо зберегти уже напрацьований особистий підхід Тетяни до справи та вдосконалити його новими тенденціями, трендами. Ми моделювали ситуацію, у якій опиняється дівчина, наприклад, у день весілля. Наскільки їй важливо незабутньо провести день, ранок і бути спокійною за те, що все під контролем. Тому наречені, які будуть замовляти сукню від бренду Тetyana Hintsyak, матимуть можливість додатково замовити собі пенюар і його пошиють індивідуально під обрану сукню. Вони отримають повний брендований набір з чохлів, вішалок, упаковок, які вже будуть повноцінними атрибутами для фотосесії. А ще, коли ми обговорювали, що найчастіше потребують дівчата у день весілля, то зрозуміли: вони часто забувають взяти з собою маленьке дзеркальце. Тож ми потурбувались і про це. Кожна наша наречена отримає у подарунок брендоване люстерко та багато інших практичних речей. Ми створимо для дівчини її ексклюзивний аромат, будемо співпрацювати з найкращими українськими та закордонними парфумерами, аби цей день зробити максимально особливим.

Підхід до клієнта – важлива складова бренду Тetyana Hintsyak. У салоні вас завжди пригостять кавою чи ігристим, а потім запропонують заповнити анкету. Авторів майбутньої сукні цікавить усе: ваш улюблений колір, фасон, пора року і доби, музика, смак, аромати.

Кожна сукня матиме власний офіційний номер і паспорт та буде занесена до спеціального реєстру. Ця тенденція популярна для відомих марок автомобілів та телефонів. Такий підхід гарантує унікальність та оригінальність авторського виробу.

Авторка суконь розповідає, що головними її орієнтирами у роботі є якість та унікальність суконь від таких брендів як Елі Сааб, Alexander Wang, Versace, Isabel Marant. За словами Тетяни, для неї планка, яка надихає рости і розвиватися.

У задумах авторки бренду – сезонні колекції, а також ексклюзивне вбрання для дівчат і жінок, які бажають сяяти в новорічну ніч, на випускному, дні народження чи іншій особливій події.

Контакти:

Адреса: Хуст, вул. 900-річчя Хуста, 5/1

Телефон: 098 638 32 25

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На правах реклами

Текст: Лариса Липкань

Фото: Олег Опаранюк

Відео: Андрій Олаг