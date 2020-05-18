Ужгородський фітнес і танці після карантину: Тренери розповіли, як працюватимуть у нових умовах

Із 22 травня можливий другий етап послаблення карантинних обмежень. Якщо все буде добре, то незабаром запрацюють тренажерні зали й фітнес-центри. Ми розпитали у трьох засновників місцевих спортивних осередків про їхнє життя на карантині й подальші плани. Ось історії від студій функціонального тренінгу й фітнесу BODYZONE і GFamily, а також танцювального клубу Uzhgorod Salsa LA.

Усім ставимо п’ять запитань:

Як пережили карантин і чи вдалося “посунути” оренду;

Як працюватимуть у нових умовах;

Чи планують проводити вуличні заняття;

Чи підніматимуть ціни;

Чи бачать перспективу онлайн-занять.

Для початку опублікуємо пропозиції МОЗ щодо роботи спортивних закладів після пом’якшення обмежень. 18 травня ці ідеї винесли на громадське обговорення.

МОЗ рекомендує такі умови:

Вимірювати температуру всім працівникам закладу. Якщо температура тіла понад 37,2 º С, то людина не допускається до роботи;

Усім відвідувачам вимірювати температуру при вході до закладу;

Під час індивідуальних занять дозволяється, аби одна людина перебувала на площі 10 квадратних метрів. Якщо це групові заняття – то не більше однієї людини на 5 квадратних метрів;

Проведення групових та командних занять має проводитися виключно за попереднім записом;

На вході слід розмістити спиртовмісні антисептики. Доцільно розмістити яскравий вказівник про необхідність дезінфекції рук (банер, наліпку);

У зоні проведення занять рекомендують розмістити додаткові антисептики, паперові рушники, а також урни для їхньої утилізації. Важливо нагадувати клієнтам про дезінфекцію рук та спортивного інвентарю.

На період карантину забороняється:

використання багаторазових тканинних рушників;

розміщення в доступі клієнтів рекламних брошур, журналів та інших поліграфічних матеріалів;

функціонування басейнів, спа-зон та масажних кабінетів, фітнес-барів, дитячих кімнат;

одночасне використання багатофункціональних тренажерів кількома відвідувачами;

проведення групових занять для понад 10 осіб, а також тренувань, що передбачають безпосередній фізичний контакт;

проведення занять для дітей віком до 14 років;

видача багаторазових рушників клієнтам.

Далі – три історії.

Види занять: функціональний тренінг, “Mind body”, спортивна реабілітація.

Про життя на карантині

Ми проводимо карантин за всіма правила та нормами, як і вимагається. Ми не влаштовували тренування у студії при зачинених дверях і опущених шторах. Оренду нам “посунули” на 50%.

Якщо говорити про фінансові втрати під час карантину, то тут важливо розділити бізнес і мій заробіток як фітнес-тренера. Щодо бізнесу, то ми в повних збитках. Як фітнес-тренер, як професіонал, як особистий бренд – звісно, я заробляв. Проте це ніяк не корелюється із тим доходом, який отримував наш бізнес до карантину.

Я проводив онлайн-заняття – були і безкоштовні на сторінці студії в інстаграмі, а також через акаунт наших друзів і партнерів – кав’ярні Riverside. Окрім того, ми організовували тренування на нашій сторінці із запрошеними гостями. Ще робили закриті персональні й групові заняття у програмі ZOOM, де я міг ідеально контролювати всіх своїх підопічних.

Про ідеї під час ослаблення карантину

Як будемо працювати після карантину? Почнемо з того, що фітнес-індустрія ніяк нерегламентована в Україні, вона не існує документально, жодної асоціації фітнесу, нічого подібного… Тож коли ми виходимо з карантину, нас починають прирівнювати до спортивних клубів і баз підготовки спортсменів. Але це неправильно. Ось у державних нормах непрописані студії, які працюють переважно з груповими програмами… Тому як тут діяти?

Як наразі виглядає послаблення карантину за кордоном? Тренування у рукавичках, масках, у них одна людина на десять квадратних метрів, між заняттями обов’язково пауза, аби продезинфікувати все обладнання… Як пропонують в Америці, Європі? Перед записом на заняття зателефонуйте клієнту, поцікавтеся його самопочуттям, а коли він прийде, ще поміряйте йому температуру. Тобто людина буде напруженою… Якщо поглянути з іншого боку, то клієнти прямують до студій, подібних до нашої, за емоціями, усмішками, спілкуванням, драйвом. Про який драйв може йтися, коли їх ставитимуть у такі рамки. А тепер уявіть, якщо в приміщенні, не дай Бог, хтось чхне або кашляне… У всіх сенсах людина перебуватиме в напрузі. Америка взагалі не пускає до роздягальні, тобто вже маєте прийти переодягненим. Тому тут багато нюансів, через які зникає власне атмосфера фітнесу. Побачимо, як воно буде.

Наразі скажу, що будемо опиратися на обмеження, про які читали на закордонних ресурсах, а також з досвіду наших хороших знайомих – власників клубів, студій у Києві.

Про вуличні заняття

Ми неодмінно будемо організовувати тренування на вулиці, бо це чудовий вихід із ситуації. У нас є майданчик, де третій рік проводимо заняття, прищеплюємо любов до такого спортивного напрямку. Будемо влаштовувати фітнес-кемпи, бігові тренування, відтак всесторонньо хапатимемо й розвиватимемо Ужгород.

Про підняття цін

Наразі ми взагалі нічого не плануємо, складно щось планувати у такій ситуації, ще візьмуть і карантин продовжать до червня.

Про перспективу онлайн-тренувань

Онлайн-заняття – це той сегмент, який ми з Валею (Валентина Фомішкіна, співзасновниця BODYZONE, – ред.) давно не могли повноцінно втілити через нестачу часу. А тепер трішки цього торкнулися: у нас є клієнти, які тренуються через інтернет. До прикладу, займаюся із трьома українцями з Німеччини та Шотландії. Для них ціна персонального тренування чи онлайн-програми коштує “бросово”.

Скажу, що онлайн масштабує тебе як спеціаліста за рамки Ужгорода, Закарпаття, можливо, навіть України. Завдяки багажу знань, досвіду, професіоналізму і володінню мовами є змога піднімати ціну.

Також онлайн-тренування опосередковано можна назвати пасивним доходом. Яким чином? За день-два-тиждень ти створюєш собі бібліотеку вправ, з якої “виліплюєш” програму під персональні потреби конкретної людини.

Думаю, онлайн у нас неодмінно продовжуватиметься. Адже навіть персональні клієнти, котрі займалися у мене офлайн, в онлайні відкрили для себе новий варіант тренувань і нову підставу не пропускати заняття. Чому? Раніше людина просто відміняла заняття через брак часу, а тепер вона може займатися удома, коли комфортно. У цьому сенсі онлайн-тренування – це великий бонус.

Види тренувань: фітнес, стретчинг, йога, pole dance.

Про життя на карантині

Мені здається, що весь карантин ми проводимо на позитивній ноті. Спочатку ми організовували тільки безкоштовні онлайн-заняття тричі на тиждень. Далі було незрозуміло, скільки ще триватиме карантин, тому безоплатні зменшили до двох півгодинних тренувань на тиждень і додали платні. Водночас ми все одно хотіли давати клієнтам більше, тому запустили на ютубі безоплатні відео.

За інтернет-заняття ми сформували ціну на 35-40% нижчу, ніж за традиційні. Я не можу сказати, що ми суттєво заробили, скоріше, це була мінімальна підтримка хоча би чогось.

Власник приміщення дуже лояльно поставився до нас, тому весь карантин ми не платимо за оренду.

У студії ми вели прямі ефіри занять через інстаграм і записували відео для ютуб-каналу – безкоштовні, а також для нашого великого відеопроєкту тренувань і рецептів корисних снеків. Спершу думали, що це так просто: увімкнути камеру й мікрофон та почати говорити як під час звичайного тренування. Виявилося, що є безліч нюансів, ми купу разів перезнімали.

Ми транслювали заняття саме в інстаграмі і зберігали його на добу для перегляду. Так, можна було збирати людей на онлайн-тренування у програмі ZOOM, проте деякі клієнтки працювали, займалися дітьми, то їм було зручніше переглядати збережений прямий ефір в інстаграмі у зручний для них час. А ось індивідуальні тренування ми проводили у скайпі.

Про ідеї під час ослаблення карантину

Я ще досі не знайшла інформацію про те, як конкретно мають працювати фітнес-студії після ослаблення карантину. Я розумію, що має бути менша кількість людей залі, у нас – максимально п’ятеро. Також доведеться робити півгодинні перерви між заняттями, аби не допустити скупчення у роздягальні. А які ще в нас права?

Я бачила, як у європейських, американських великих спортивних залах між біговими доріжками встановлені прозорі пластикові “стіни” – ти біжиш немов у кабінці. Але ми не будуватимемо кабінки! Якщо скажуть тренуватися у масках, то це вже і не тренування, тоді будемо на вулицю виходити. Бо як у масці займатися у студії? У теплу погоду через маску і надворі важко дихати. З іншого боку, якщо вийдемо на вулицю проводити заняття, то скільки людей можна залучати? Словом, безліч питань…

Підсумую: якщо з 22 травня пом’якшиться карантин, то почнемо індивідуальні заняття у студії. Якщо все буде добре, то перейдемо також до тренувань у міні-групах до п’яти осіб.

Про вуличні заняття

Ми неодмінно вийдемо на вулицю займатися на свіжому повітрі. Включимо бігові тренування, адже Юля (Юліанна Гудзь, співзасновниця Gfamily, — ред.) постійно бігає, а люди запалюються від неї і теж виходять на пробіжки. На вулиці можемо проводити фітнес, а про стретчинг ще рано говорити, бо холодно. Як потепліє, то і стретчинг додамо.

Про підняття цін

Звісно, ми підніматимемо вартість. І річ не тільки в тому, що ціни за все зросли. Тепер очікується максимально складна ситуація, адже знов треба буде оплачувати оренду, а докарантинного потоку людей наразі точно не буде. І це логічно, бо хтось залишився без грошей, хтось тільки почне заробляти. У цей період не кожен дозволить собі ходити на тренування. Нам доведеться підняти ціни, аби мати змогу сплатити оренду.

Про перспективу онлайн-тренувань

З послабленням карантину ми все одно продовжимо займатися онлайн, тим більше, що не одразу зможемо впускати до зали нашу стабільну кількість людей. До речі, дехто звик до інтернет-занять і їм так навіть зручніше. Цікаво, що наші клієнти могли пропускати заняття у студії, а в онлайн-режимі займаються регулярно і самі від себе такого не очікували. Тому знаю, що частина людей готова й надалі тренуватися через інтернет. А загалом ми бачимо перспективу онлайн, тому готуємо відеопроєкт, відтак кожен зможе обрати або прямі трансляції занять, або придбати собі відео і займатися, коли завгодно.

Інна Жабко , співзасновниця студії соціальних танців Uzhgorod Salsa LA

Види занять: сальса, бачата, кізомба, афропластика, стретчинг.

Про життя на карантині

Ми пережили карантин досить важко емоційно та фізично, адже ми люди активні, раніше щодня проводили заняття, окрім неділі. Увесь цей період ми з Яріком (Ярослав Поліщук, співзасновник Uzhgorod Salsa LA, – ред.) займалися удома, освоювали нові напрямки, практикували складніші танцювальні зв’язки від закордонних викладачів, я почала вивчати інші види танців, аби і розвиватися в цій сфері, і підтримувати себе фізично й морально. Добре, що маю вдома партнера, тож можемо вивчити нові рухи, зв’язки для наших груп. Увесь наш карантин промайнув у танцях, бо ми і дня без них не можемо.

Ми не проводили онлайн-заняття, зате брали участь у багатьох челенджах у закордонних викладачів, це новий і цікавий досвід для нас. Ми з Ярославом брали участь у парних челенджах і окремо – я вивчала lady style у сальсі, бачаті, а Ярік практикував footwork. Я також запустила власний челендж із сальси й бачати для своїх дівчат. Мені було дуже приємно, що 16 дівчат взяли участь у ньому, зняли відео своїх танців, надіслали мені, а я опублікувала їх у фейсбуці, інстаграмі. Учасниць було більше, але саме 16 надіслали відео постановки. Це дуже класно, адже, для порівняння, у столичних викладачів участь у челенджах були залучені, наприклад, п’ятеро танцюристок, а там більші групи. А в нас, у маленькому Ужгороді, участь взяли 16 дівчат. Усі вже дуже, мабуть, хотіли танцювати, тому так активно долучилися.

Щодо оренди, то протягом карантину нам надсилають рахунки з Будинку побуту, де знаходиться наша студія. Проте пишу у відповідь, що не маємо змоги оплачувати, це по-перше. А по-друге, ми не згідні платити, адже це суперечить законодавству, і вважаю, що до людей треба йти назустріч. Тим паче Будинок побуту зачинений, ми не можемо туди потрапити, тільки одного разу за попереднім дзвінком я змогла зайти, аби забрати речі. Тобто наше питання оренди ще не вирішене, але маю надію, що все буде справедливо.

Про ідеї під час ослаблення карантину

Ми дуже раді, що з 22 травня можуть послабити карантин і ми, можливо, почнемо працювати. Не йдеться тільки про заробіток, йдеться про наш стиль життя, без танців – не той настрій, нам просто хочеться танцювати!

Зважаючи на обмеження, ми створимо більше груп, але з меншою кількістю учасників, тобто переформатуємо групи. Тепер ще не всі активно працюють, то в людей буде змога приходити на ранкові чи обідні заняття. Звичайно, будуть всі дезінфекційні засоби, між заняттями робитимемо більшу перерву, аби провести вологе прибирання, провітрити приміщення… Також ми вирішили, що на початку плануємо непарні заняття окремо для хлопців і дівчат, тобто footwork. Не будемо танцювати поруч, а наразі кожен окремо відпрацьовуватиме зв’язочки, стиль, роботу ніг.

Про вуличні заняття

На жаль, наразі не будемо проводити заходів open air. Сподіваюся, що в майбутньому знов організовуватимемо вечірки. Раніше ми щомісяця проводили вечірки, а влітку – двічі на місяць. А тепер можна частіше їздити разом у гори, де нема скупчення людей, а кожна наша подорож неодмінно супроводжується танцями. Можемо бути вдвох із Яріком чи в невеличкій компанії, аби відпочити й потанцювати. Ми танцюємо, знімаємо відео, публікуємо в соцмережах. Такі ролики піднімають настрій, додають позитиву, а якщо ти налаштований на позитив, то й імунітет покращується, ніяка болячка тебе не візьме. Танцями можуть займатися усі і в будь-якому віці, головне – настрій, бажання, тоді кайфуватимеш від руху і від себе.

Про підняття цін

Наразі не плануємо піднімати ціну, бо розуміємо, що всім важко, багато-хто втратив роботу. Ми хочемо, аби люди мали змогу ходити до нас на заняття, танцювати, піднімати собі настрій, а відтак імунітет.

Про перспективу онлайн-занять

Щодо онлайн-занять, то тепер це прогресивно, перспективно, але я не дуже прихильна до такого формату. На мою думку, якісь спортивні вправи можна повторювати у прямому ефірі, але коли йдеться про танець, то його треба коригувати в процесі, спостерігати за кожним рухом, відточувати, має бути взаємовіддача між викладачем, учнями, в парі. І дуже важливі емоції, адже люди збираються танцювати для настрою. Я “за” живе спілкування, “за” живі танці, дуже важливо, аби люди зустрічалися, розмовляли, дарували один одному справжні емоції.

Я насторожено ставлюся до онлайн-занять, але, якщо не залишиться вибору, то і вони будуть, це теж хоч якось рятує. До речі, про платні онлайн-заняття. На карантині спостерігала, як багато київських, львівських шкіл проводили платні заняття в інтернеті. Я не дуже таке розумію, бо весь цей період, майже щодня з’являлося безліч безкоштовних майстер-класів онлайн від найпопулярніших викладачів, світових зірок. Тому ідея платних занять на карантині мені якось не дуже сподобалася.

Евеліна Гурницька, Varosh

Наші спортивні історії: