В Ужгороді лікарям дарують вечері й каву, а підтримати медиків може кожен

Розповімо про дві чудові й зворушливі соціальні ініціативи в Ужгороді – як медикам готують і привозять вечері, десерти, фрукти й каву з молоком.

Ужгородець Богдан Попадич започаткував акцію #Вечерядлялікаря. Задум виник близько трьох тижнів тому, а з 9 квітня успішно втілюється. Ідея у тому, аби забезпечити безкоштовною гарячою вечерею медиків, які чергують у нічну зміну в ужгородських лікарнях. Богдан написав пост у фейсбуці із закликом приєднатися до ініціативи, відтак одні допомагають фінансово, інші – продуктами, напівфабрикатами або ж тістечками зі своїх кафе, а хтось – організаційно.

Наразі щодня, навіть у вихідні та свята, заклади Dinner House Gulliver і Клепач роблять безоплатну вечерю для медиків, у порціях завжди включено м’ясо, а під час посту додавали рибу.

Вечерю постачають міській лікарні, обласній інфекційній, пульмонологічному відділенню обласної лікарні, кардіоцентру, загалом понад 100 порцій щодня. Їжу розвозять двома машинами з дотриманням заходів безпеки.

До акції повсякчас приєднуються нові учасники. Ось обласний благодійний фонд “Дім милосердя” тричі на тиждень надає по 88 порцій гарячої їжі, готують на фермерському господарстві Mercy Farm. Кав’ярні Mon Caffe, Dessert Uzhgorod дарують тістечка, хтось передає пельмені й вареники, хтось – фрукти. На Великдень лікарям презентували паски від місцевої пекарні. В ініціативі беруть участь благодійні фонди, волонтерські організації, приватні клініки, бізнесмени, активно сприяють Богдан Булеза, Михайло Гечко, Лариса Ковач. Навіть із сіл долучаються – ось Віталій Матьовка з села Кибляри передав повну сумку власної консервації. Віталію не легко, він втратив обидві ноги, проте оптимістично тримається, водить таксі, вишиває ікони і водночас допомагає медикам.

Зі старту акції почали активно надходити кошти на картку: суми різні – від 20 до 7 тисяч гривень за одну транзакцію. Одні разово беруть участь, інші чи не щодня або через день перераховують, скільки можуть. Підтримати можна всіляко: ось у Дасторі встановили спеціальний кошик, відтак можете купити продукти й залишити їх у кошику, а з них потім приготують вечерю для лікарів.

Щодня Богдан звітує у фейсбуці про витрачені кошти, а також розповідає про партнерів акції. Він займається організацією процесів та координуванням учасників, постійно вкладає власні ресурси, планує продовжувати “Вечерю для лікаря” до завершення карантину.

Хочете підтримати фінансово? Ось номер картки: 5375 4141 0396 5553 (Monobank), 5363 5423 0673 7314 (ПриватБанк) – Богдан Попадич. Плануєте взяти участь? Напишіть йому у фейсбуці.

Ще одна чудова ініціатива – від закладів Eat me Cafe та Riverside. Вже другий тиждень вони передають Обласній інфекційній клінічній лікарні каву в зернах власного обсмажування та молоко, регулярно доставляють раз на тиждень, а також додатково – за запитом медиків. Саме тепер домовилися і з обласною лікарнею, тож і вона отримуватиме якісну свіжообсмажену каву.

«Допомагаємо з власних заощаджень і будемо підтримувати лікарів, доки не завершиться пандемія, або доки не закінчаться запаси кави», – мовить Олександр Єфремов, співвласник Riverside.

Кав’ярні вдячні директору ПрАТ “ТМЗ”філії “Ужгород-молоко” Богдану Михайлишину і ТМ “Молокія” – за надання молока для цієї акції.

Тут ще така ідея: Ужгородський ресторан закликає долучитися до ініціативи “Вірус доброти”

Евеліна Гурницька, Varosh