Якщо ви їдете на Закарпаття. Кілька порад, телефонів і корисних лінків

Прямуєте на Закарпаття? То ось кілька порад, як тут діяти. І даємо лінки на перевірені спільноти.

Якщо їдете за кордон, то краще вийти в Чопі, звідки за кордон можна буде швидко дістатися залізницею. З Чопа їде поїзд до Захоні. Разом із перетином кордону займає 18 хвилин. Квиток — 90 гривень. Квитки і розклад — на сайті Укрзалізниці.

https://uz.gov.ua

Щодня оновлюється інформація із ситуацією на всіх кордонах із Закарпаттям (скільки легкових машин та автобусів на кордонах). https://t.me/zoda_inform

На залізничному вокзалі Ужгорода цілодобово працюють представники міської ради. Вони зустрічають всі потяги і координують вимушених переселенців. Крім того, на вокзалі є безкоштовна їжа.

На пункті Ужгородської міської ради на вокзалі записують контактні номери телефонів, звідки приїхали люди і організовано розподіляють та супроводять до автобусів. Автобуси підвозять на пункт пропуску в Селменці, залізничний вокзал у Чопі та в пункт розподілу населення — в “Совине гніздо” в центрі Ужгорода.

Важливо, щоби на вокзалі ви підходили тільки до представників міськради. Не погоджуйтеся на захмарні ціни таксистів.

Якщо прямуєте на КПП Ужгород, то там організовані пункти обігріву і харчування.

Загалом намети обігріву організували рятувальники Закарпаття спільно Товариством Червоного Хреста у пунктах пропуску «Ужгород – Вишнє Нємецьке», «Чоп – Захонь», «Малий Березний – Убля», «Лужанка – Берегшурань» та «Солотвино-Сігету Мармацієй».

Ось контакти цілодобового координаційного центру Ужгородської міської ради.

(0312) 42-80-29, (0312) 42-80-30, 050 990 51 00.

Де можна безкоштовно поїсти. В Ужгороді діє гастрономічний батальойон “Дельфін”. Приходьте за адресою: Ужгород, Київська набережна, 3. Працює щодня, з 9:00 до 22:00.

Ось телеграм-спільнота, в якій найчастіше шукають житло на Закарпатті.

https://t.me/helpzakarpattia

Також — сайт Прихисток

https://prykhystok.in.ua

Цю спільноту веде ужгородка, тут йдеться про оренду без комісії.

https://t.me/winwin_realty

З прилаштуванням тварин допомагають тут:

https://www.instagram.com/pet_care_ua_/

Ось лінк, за яким медики, юристи, страховики пропонують безкоштовну допомогу.

https://t.me/specialistyonline?fbclid=IwAR2TH7UpyN8ZTl3xsXenStKHl07NBl3srHl7AIoB7uQvkSSEBgBjUJkr_68

Загалом радимо читати офіційну інформацію з телеграм каналів Закарпатської ОВА https://t.me/zoda_inform та Ужгородської міської ради https://t.me/uzhrada

Телеграм-канал із пропозиціями роботи:

https://t.me/workzakarpattia

Якщо ви вже в Ужгороді кілька днів і хочете допомогти, то можете приєднатися.

Спільнота волонтерів Ужгорода:

https://t.me/uzhvolunteer

Рух підтримки закарпатських військових, Ужгород, вул, Гойди, 8.

https://www.facebook.com/groups/686742694758659

Також плетіння сіток відбувається в ректораті Ужгородського національного університету (Ужгород, площа Народна, 3), в ПАДІЮНі (Ужгород, Студентська набережна, 8).

Varosh

Головне фото: Сергій Мазур