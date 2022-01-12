Закарпаття – насправді унікальний край. Колонка ресторатора Віктора Михайлова про локальну гастрономію

Про непересічність нашого краю говорить і розташування, і історичні особливості, і традиції, і мої улюблені гастрономічні нюанси. Вже не перший рік я працюю у ресторанній сфері. І стільки ж часу тримаю баланс між пошуком традиційних смаків, страв та поєднань продуктів та інтегруванням тенденцій, які диктує нам світова гастрономічна сфера.

Це дає мені право вважати себе справжнім амбасадором закарпатської гастро-культури.Тому на цих правах дозволю собі запросити вас у свої заклади: скуштувати страви, які ви більше ніде не з’їсте.⠀

У “Порядному Ґазді” рекомендую скуштувати ось що:⠀

Витриманий шовдар – моя особлива гордість. Це дуже схоже на прошуто і хамон, тільки смачніше. І вигідніше. До слова, саме такий шовдар може стати ідеальним подарунком для шанувальника делікатесів чи для того, у кого все є.⠀

Бургер із м’ясом нутрії – експеримент, котрий вдався на 100%! Саме цей бургер входить у топ замовлень у закладі, і зовсім не дарма – він смачний і корисний завдяки цьому ж таки м’ясові. А ще цей бургер особливо подобається жінкам.⠀

Бичачі яйця у вершковому соусі – тут без коментарів. Хто ми такі, щоб не подавати у нас цей особливий делікатес? Кожен знаходить у цьому свій сенс, а комусь просто смачно.

Дошка від Гентеша – легендарний танір із делікатесами власного виробництва. Я особисто пишаюся кожним пунктом у складі цієї дошки: і гуркою, і пікницею, і підчеревиною, і картоплею із цибулькою.⠀

А от у “Малій Горі” зверніть увагу на:

Устриці – особливий старт для обіду чи вечері за супер-приємною ціною (29 грн за штучку). Для тих, кому сирий варіант не дуже, ідеальним вибором буде запечена устриця.⠀

Виноградні равлики – ще один топовий апетайзер. Локальний, смачний, особливий. Його нереально не скуштувати, якщо ви знаходитеся поміж виноградників.⠀

Клешні лобстера – пишаюся тим, що нам вдалося зробити цей делікатес доступним за ціною! Ось чому щиро запрошую усіх: і тих, хто любить лобстера, і тих, хто тільки хоче познайомитися.⠀

Чилійський сібас – риба, котру люблять навіть ті, хто думають, що не їдять риби. Навіть королева Єлизавета, а вона в цьому світі вже давно – перепробувала різне, як то кажуть. Тому за нагоди – дуже рекомендую.⠀

Стейки преміум-якості – тут я, як справжній шанувальник м’яса, задовільнив свою потребу на максимум. Якщо ви теж любите якісні стейки, цей пункт точно для вас.⠀

Власне, скромний список моїх рекомендацій та фаворитів.

Впевнений: кожен знайде у моїх закладах щось для себе!

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Віктор Михайлов, спеціально для Varosh