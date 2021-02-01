Вікторія Подольська: «Наша мета – збереження здоров’я людей, аби вони й надалі любили життя»

Вікторія Подольська – з тих особистостей, які від початку самотужки проторюють свій професійний шлях. Після медфаку їй не одразу вдалося влаштуватися на роботу, однак працелюбність нон-стоп, розвиток у різних напрямках медицини, відповідальність, зрештою, привели до своїх результатів. Лікар, заступник головного лікаря, головний лікар, директор приватного медичного закладу, відтак засновниця власної клініки в Ужгороді під іменним брендом “Dr Podolska”. Так, це історія успіху, проте за ним – потужна робота, нерідко без вихідних і відпусток, свідомий вибір складних шляхів, повсякчасне вивчення сучасної медицини, та досвід, який і є найкращим порадником у кризових рішеннях.

Відкрити клініку – чимала відповідальність. Відкрити клініку під своїм іменем – це також публічна відповідальність за пацієнтів, команду, всі процеси. Тим паче, коли створюєш заклад у часи коронакризи і тотальної невизначеності.

Розповімо цю історію.

Вікторія Подольська змалечку знала, що буде лікарем. Батько працював інженером, мама – вчителькою української мови та літератури, а маленька Віка ще дитиною передбачила медицину.

«У мене часто питають, а ким я ще могла би бути, то навіть не можу відповісти, бо ніколи в житті не уявляла себе кимось іншим. У мене завжди була думка: “лікар — лікувати — допомагати”. Медицина робить мене щасливою».

Терапія, УЗД, управління

Вікторія Подольська закінчила медфак Ужгородського національного університету з червоним дипломом. Вона має три спеціалізації: терапія, ультразвукова діагностика, а також організація і управління охороною здоров’я.

«У першу чергу, я обрала терапію, тому що, вважаю, терапевт має найбільш широкі знання у всьому лікувальному процесі, може розібратися в організмі цілісно – це десь і спонукало мене до такої спеціалізації. Терапевт є діагностом патологій усіх внутрішніх органів та систем. Якщо сказати одним словом – “це все про все”».

Вікторія спростовує стереотип, мовляв, терапевт – це про ГРВІ, терапевт – про загальну картину стану здоров’я. У її практиці часто йдеться про напрочуд складні випадки. Вочевидь, до такого вибору підштовхнули сімейні обставини – захворювання рідної людини, що фактично і визначило професійний шлях.

«Мені завжди було цікаво розглядати складні випадки, де клінічна картина нетипова, де є потреба посимптомного діагностичного пошуку, розуміння причинно-наслідкових зв’язків різних захворювань. Навіть якщо пацієнт приходить до мене на УЗД, то я все одно підходжу до обстеження як клініцист».

Спеціальність “терапія” дає широкий спектр знань, після чого простіше отримати додаткові спеціалізації, адже вже є необхідна база. Тому Вікторія підсилила терапію УЗД-діагностикою, а напрямок “організація і управління охороною здоров’я” дав знання для управлінської сфери в медицині. Але про все – поступово.

Самостійний шлях

Вікторія Подольська понад 11 років у медицині, свій шлях вона проходить самостійно, за нею нема тилу сімейної династії лікарів, вона – перша лікарка у своїй родині. Після завершення навчання довго шукала роботу, тоді приватна медицина видавалася недосяжною мрією, за цей період працювала і в державних, і в приватних закладах, і власне медиком, і на керівних посадах. При цьому, постійне вдосконалення, додаткове навчання в Україні, Польщі, Німеччині. Праця без упину, і в суботу, а подеколи і в неділю, бувало три роки поспіль без відпустки. З посади головного лікаря пішла в декрет, а як маленькій Каті виповнилося п’ять місяців, молода мама почала виходити на прийом пацієнтів, у рочок – на повний робочий день. Так, це шлях витривалості, внутрішньої сили волі, проте інакше не буває, коли любиш свою справу.

«Коли проходиш усі етапи самостійно, досягаєш чогось, то, насправді, це цінують. З кожною сходинкою ти по-іншому себе сприймаєш, і, відповідно, інші це відчувають, до тебе тягнуться колеги, пацієнти».

Пані Вікторія практикувала у різних сферах державних та приватних медичних закладів, послідовно проходила етапи, ні, не було “все і відразу”, проте ця поступовість і загартувала професійно.

«Так, це дуже великий досвід, бо з кожним підвищенням – усе більше відповідальності. Наприклад, посада директора десь і лякала, адже довелося працювати не тільки з медициною, а й вивчати, скажімо, кадрові питання, організаторські, юридичні, фінансові моменти, адже, як керівник, відповідаєш за всі сегменти. Треба було постійно ухвалювати рішення, вміти делегувати обов’язки, нести відповідальність за велику кількість людей, діяти за нестабільних обставин, грамотно виходити з конфліктних ситуацій…».

Власна клініка і відповідальність персонального бренду

Опісля різних етапів та на різних посадах у медицині прийшло усвідомлення: настав час відкривати власну клініку. Підсвідомо мрія визрівала років п’ять-шість. Ідея чітко сформулювалася на старті 2020-го, від задуму до відкриття промайнуло чотири місяці, отже, клініка Dr. Podolska запрацювала у травні минулого року. Коронакриза сіяла сумніви, проте не позбавила віри в себе, а ідей наразі втілилося більше, ніж уявлялося. Підтримали рідні, а також колеги, які стали командою ще до запуску цього медичного закладу.

«Я мала певні побоювання: вийти із зони комфорту, суттєво поміняти вектор у житті, починати власну справу. Ухвалити рішення і взяти відповідальність за людей далося не легко, тим паче у період карантину та нестабільної економічної ситуації. Але за всім проєктом, насправді, криється колосальна підтримка і робота великої кількості людей, яким я безмежно вдячна».

Вікторія Подольська – лікар із іменем, а відкрити клініку під іменним брендом – це, тим більше, значна відповідальність. Йдеться, власне, про довіру та репутацію. Часто ми просто не знаємо, хто є власником або директором певного закладу, а тут усе прозоро, пацієнт уже з вивіски розуміє, хто заснував клініку, є довіра до авторитету.

«Коли ти працюєш у медзакладі – це один момент, а коли – у власному, під своїм іменем, то всі розуміють, що саме ти відповідаєш за всіх спеціалістів, їхні підходи, за клініку, за себе».

Усілякі скрупульозні бюрократичні, технологічні, “стереотипно-чоловічі” питання тендітна Вікторія вирішувала самотужки, адже має потужний досвід. Однак на всіх етапах її підтримували і підтримують сім’я, близькі, команда.

«Я заснувала клініку під іменним брендом, однак сприймаю нас як єдину команду, де вітаються думка й позиція кожного. Серед нас – фахівці з великим стажем та досвідом, і водночас ми – особистості, тож усі рішення, що стосуються лікувального процесу, ухвалюємо спільно, як і вдосконалюємося – спільно. Саме тому перед початком проєкту була команда, а вже далі почався пошук приміщення, обладнання і все решта…».

Команда, цінності

Колектив сформувався ще до запуску клініки, Вікторія об’єдналася із професіоналами, з якими раніше співпрацювала, бачила їх в роботі, під час діагностування, спільного ведення пацієнтів. Коли запрошувала до свого закладу, то зважала також на внутрішню інтуїцію і ставила собі питання, чи на місці пацієнта пішла би до того чи іншого лікаря. Тут передовсім важлива чесність із собою.

«На одному з навчань один зі спікерів сказав важливу думку: “Є моделі управління, кейси, лайфхаки, є все чітко прописане. Але є внутрішнє відчуття керівника: от як ти відчуваєш, яке рішення треба ухвалити саме зараз, як ти бачиш колег, підлеглих, наскільки готовий піти на поступки”. Так, усе прописано, але є власний досвід та інтуїція».

Вікторія Подольська вміє слухати і чути свою команду, адже працювала на різних посадах і за різними напрямками, вона з досвідом може відчути себе на місці кожного спеціаліста колективу. Це напрочуд цінно та ефективно для спільного результату.

«На керівнику висока відповідальність і тому, бо ти є прикладом для колег, підлеглих. Якщо працюєш віддано, чесно, відповідально, то це і є найкращий приклад. Це не просто прийти, роздати вказівки, а сам нічого не знаєш, нічого не робиш. Ти маєш знати процеси, етапи їх виконання, вміти аналізувати та контролювати всі напрямки, всі рішення, розуміти взаємодію між пацієнтами, колегами, працівниками».

Під час розробки концепції “Dr. Podolska” сформулювалися цінності клініки щодо пацієнтів та колективу.

Турбота.

Підтримка.

Індивідуальний підхід.

Чесність.

Відповідальність.

Лікар-терапевт психологічно відчуває свого пацієнта, турбується про нього, знаходить індивідуальні рішення, супроводжує при консультуванні з вузькими спеціалістами, призначає саме те, що необхідно, й нічого зайвого, несе відповідальність.

Напрямки клініки: терапія, УЗД, гінекологія

Спершу в клініці “Dr. Podolska” планувалися два основні вектори: терапевтичний та УЗД. Проте для комплексного обстеження додалися лабораторна діагностика, електрокардіографія, щоби пацієнт одразу на місці отримав консультацію терапевта, здав аналізи, за потреби, пройшов УЗД, електрокардіографію, відтак отримав готовий діагноз. Усе – в одному просторі та з підтримкою вашого терапевта на всіх етапах.

«Потрібно чітко розуміти важливість терапевта у медичному циклі пацієнта. Терапет – це лікар, який має найширші знання у лікувальній справі. Терапевт – це досвідчений діагност, який займає одну з провідних позицій у діагностиці та лікуванні внутрішніх органів. Якщо пацієнт не знає, до якого лікаря йому потрібно звернутися і які обстеження пройти, саме терапевт правильно направить і призначить обстеження. Тому найбільш правильною є позиція, якої ми дотримуємося у медичному центрі, коли терапевт залучає, за необхідності, вузьких спеціалістів, адже саме такий підхід гарантує комплексність, безпеку, спадкоємність при лікуванні особливо складної або важкої патології. У мене є чітке розуміння співпраці з іншими закладами, лікарями».

У клініці – широкий спектр комплексної УЗД-діагностики для дорослих та дітей.

Щодо гінекології, то пані Вікторія планувала відкривати гінекологічний кабінет дещо пізніше, але все склалося ще краще, ніж планувалося. Нині тут працює досвідчений гінеколог-онколог.

У травні Dr. Podolska відсвяткує рік, але команда працює ще над одним новим проєктом. Це маленький спойлер, а деталі – згодом.

«Наша ціль – збереження та збільшення потенціалу здоров’я людей, щоби вони й надалі любили життя».

Адреса: клініка Dr. Podolska, Ужгород, вул. Капушанська, 145 б.

Тел.: +38 (099) 285 93 25, +38 (068) 972 34 54.

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Текст: Евеліна Гурницька, Varosh

Фото: Тарас Вовчин