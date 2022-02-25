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Новини

Всі контакти та адреси. Куди йти і дзвонити, якщо хочете допомогти або отримати допомогу (ПЕРЕЛІК)

25 Лютого 2022 2

Ужгородська журналістка Ірина Сов’як об’єднала інформацію з усіма контактами, адресами, лінками.

— Друзі, я тут зібрала в один файл інфу по допомозі на Закарпатті: де її можуть надати та куди йти вам, якщо ви хочете допомогти.

Телефон штабу ОДА для тих, кому потрібен прихисток:

Цілодобовий координаційний центр Ужгородської міської ради

Також в Ужгороді діє цілодобовий пункт розподілу населення за адресою вул. Ференца Ракоці, 2 («Совине гніздо»).

Сайт Прихисток

Можна знайти житло та запропонувати прихисток у себе. Є фільтрування по областях.

https://prykhystok.in.ua/

Чат-бот “Захисти українців”

Він допоможе внутрішньо переміщеним особам знайти контакти закарпатців і львів’ян, які готові прихистити їх у себе вдома.

Telegram: https://t.me/shelter_for_ukrainians_bot

Facebook: https://www.messenger.com/t/103730282258249

Телеграм-канал “Закарпаття допомагає”

Тут інформація про кафе й магазини по всьому регіону, які безкоштовно допомагають біженцям та пригощають їх гарячим обідом, чаєм та кавою.

https://t.me/zak_help

Телеграм-канали «Допомога Закарпаття» та WinWinRealty

Для тих, хто їде на Закарпаття і потребує житло

https://t.me/winwin_realty 

https://t.me/+OtK-48e7otIzZTRi 

Вайбер-група «Закарпаття житло»

Там містяться оголошення як від тих, хто шукає житло на Закарпатті, так і від тих, хто готовий її надати

https://invite.viber.com/?g2=AQBndJaHqJHFq07Kq3O9mQ7YjaF0mjqP7STz59Gne%2Fi6ZfrRzki2AtAKWsmAq2Ed 

Контакти кол-центрів у в різних громадах Закарпаття стосовно допомоги з розміщенням

https://zakarpattya.net.ua/News/218017-Kontakty-vidpovidalnykh-osib-za-rozmishchennia-pereselentsiv-v-Uzhhorodi-ta-raioni?fbclid=IwAR3Rfw4_tq3QguCbSZJ4laPXzWaLoj-oHBWd6u2Nrq8XOW_e6iMCEQHVCrI

 

КУДИ ЗВЕРТАТИСЯ, ЯКЩО Я ХОЧУ ДОПОМОГТИ

Рух підтримки Закарпатських військових

Стежте за сторінками у ФБ та Телеграм – там оперативно з’являються повідомлення про те, яка допомога потрібна саме зараз. 

https://www.facebook.com/groups/686742694758659 

https://t.me/ruhpidtrymky 

Міські заклади в Ужгороді:

В Ужгороді діє пункт прийому необхідний речей за адресою Ференца Ракоці, 2 («Совине гніздо»), а також у школах №2,6,7,8, 19 та НВК “Гармонія”. 

Приносьте:

Речі можна приносити з 8.00 до 20.00.

Закарпатська обласна організація Червоного хреста

Пункти прийому розгорнуто по всій території області:

Перелік предметів – той же, що й вище. Також можна приносити продукти харчування.

Сайт Прихисток

Можна знайти житло та запропонувати прихисток у себе. Є фільтрування по областях.

https://prykhystok.in.ua/

Центр Спільних Дій  збирає інформацію про тих, хто може надати безпечний притулок. Довідка за телефоном: +380639355506

За посиланням можна заповнити анкету стосовно того, де ви знаходитесь і скільки людей готові прийняти:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfyX3QZYibaSu3mtTVju4BSX52DsG_ZhcCjxy3q4QMT8peVGQ/viewform?fbclid=IwAR1bYk9RarWbPpWdIeiFYj8Pb6i7BgL3R4YSnvp0jlLCTua8lX9MheYD3yk 

Телеграм-канали «Допомога Закарпаття» та WinWinRealty

Тут можна запропонувати допомогу з житлом

https://t.me/winwin_realty 

https://t.me/+OtK-48e7otIzZTRi 

Вайбер-група «Закарпаття житло»

Там містяться оголошення як від тих, хто шукає житло на Закарпатті, так і від тих, хто готовий її надати

https://invite.viber.com/?g2=AQBndJaHqJHFq07Kq3O9mQ7YjaF0mjqP7STz59Gne%2Fi6ZfrRzki2AtAKWsmAq2Ed 

!!! Якщо ви можете надати житло, звертайтеся також до місцевих управлінь соцзахисту, голів ОТГ тощо. Саме вони в першу чергу матимуть інформацію стосовно осіб, які потребують прихистку. 

Varosh, за інформацією Ірини Сов’як

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# воєнний стан

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