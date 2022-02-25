Всі контакти та адреси. Куди йти і дзвонити, якщо хочете допомогти або отримати допомогу (ПЕРЕЛІК)

Ужгородська журналістка Ірина Сов’як об’єднала інформацію з усіма контактами, адресами, лінками.
— Друзі, я тут зібрала в один файл інфу по допомозі на Закарпатті: де її можуть надати та куди йти вам, якщо ви хочете допомогти.
Телефон штабу ОДА для тих, кому потрібен прихисток:
Цілодобовий координаційний центр Ужгородської міської ради
Також в Ужгороді діє цілодобовий пункт розподілу населення за адресою вул. Ференца Ракоці, 2 («Совине гніздо»).
Сайт Прихисток
Можна знайти житло та запропонувати прихисток у себе. Є фільтрування по областях.
Чат-бот “Захисти українців”
Він допоможе внутрішньо переміщеним особам знайти контакти закарпатців і львів’ян, які готові прихистити їх у себе вдома.
Telegram: https://t.me/shelter_for_ukrainians_bot
Facebook: https://www.messenger.com/t/103730282258249
Телеграм-канал “Закарпаття допомагає”
Тут інформація про кафе й магазини по всьому регіону, які безкоштовно допомагають біженцям та пригощають їх гарячим обідом, чаєм та кавою.
Телеграм-канали «Допомога Закарпаття» та WinWinRealty
Для тих, хто їде на Закарпаття і потребує житло
https://t.me/+OtK-48e7otIzZTRi
Вайбер-група «Закарпаття житло»
Там містяться оголошення як від тих, хто шукає житло на Закарпатті, так і від тих, хто готовий її надати
https://invite.viber.com/?g2=AQBndJaHqJHFq07Kq3O9mQ7YjaF0mjqP7STz59Gne%2Fi6ZfrRzki2AtAKWsmAq2Ed
Контакти кол-центрів у в різних громадах Закарпаття стосовно допомоги з розміщенням
https://zakarpattya.net.ua/News/218017-Kontakty-vidpovidalnykh-osib-za-rozmishchennia-pereselentsiv-v-Uzhhorodi-ta-raioni?fbclid=IwAR3Rfw4_tq3QguCbSZJ4laPXzWaLoj-oHBWd6u2Nrq8XOW_e6iMCEQHVCrI
КУДИ ЗВЕРТАТИСЯ, ЯКЩО Я ХОЧУ ДОПОМОГТИ
Рух підтримки Закарпатських військових
Стежте за сторінками у ФБ та Телеграм – там оперативно з’являються повідомлення про те, яка допомога потрібна саме зараз.
https://www.facebook.com/groups/686742694758659
Міські заклади в Ужгороді:
В Ужгороді діє пункт прийому необхідний речей за адресою Ференца Ракоці, 2 («Совине гніздо»), а також у школах №2,6,7,8, 19 та НВК “Гармонія”.
Приносьте:
Речі можна приносити з 8.00 до 20.00.
Закарпатська обласна організація Червоного хреста
Пункти прийому розгорнуто по всій території області:
Перелік предметів – той же, що й вище. Також можна приносити продукти харчування.
Сайт Прихисток
Можна знайти житло та запропонувати прихисток у себе. Є фільтрування по областях.
Центр Спільних Дій збирає інформацію про тих, хто може надати безпечний притулок. Довідка за телефоном: +380639355506
За посиланням можна заповнити анкету стосовно того, де ви знаходитесь і скільки людей готові прийняти:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfyX3QZYibaSu3mtTVju4BSX52DsG_ZhcCjxy3q4QMT8peVGQ/viewform?fbclid=IwAR1bYk9RarWbPpWdIeiFYj8Pb6i7BgL3R4YSnvp0jlLCTua8lX9MheYD3yk
Телеграм-канали «Допомога Закарпаття» та WinWinRealty
Тут можна запропонувати допомогу з житлом
https://t.me/+OtK-48e7otIzZTRi
Вайбер-група «Закарпаття житло»
Там містяться оголошення як від тих, хто шукає житло на Закарпатті, так і від тих, хто готовий її надати
https://invite.viber.com/?g2=AQBndJaHqJHFq07Kq3O9mQ7YjaF0mjqP7STz59Gne%2Fi6ZfrRzki2AtAKWsmAq2Ed
!!! Якщо ви можете надати житло, звертайтеся також до місцевих управлінь соцзахисту, голів ОТГ тощо. Саме вони в першу чергу матимуть інформацію стосовно осіб, які потребують прихистку.
Varosh, за інформацією Ірини Сов’як