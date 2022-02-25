Всі контакти та адреси. Куди йти і дзвонити, якщо хочете допомогти або отримати допомогу (ПЕРЕЛІК)

Ужгородська журналістка Ірина Сов’як об’єднала інформацію з усіма контактами, адресами, лінками.

— Друзі, я тут зібрала в один файл інфу по допомозі на Закарпатті: де її можуть надати та куди йти вам, якщо ви хочете допомогти.

Телефон штабу ОДА для тих, кому потрібен прихисток:

0312 63 04 40

0312 61 54 65

0312 61 66 74

096 284 33 68

Цілодобовий координаційний центр Ужгородської міської ради

0312 42 80 29

0312 42 80 30

050 990 5100

Також в Ужгороді діє цілодобовий пункт розподілу населення за адресою вул. Ференца Ракоці, 2 («Совине гніздо»).

Сайт Прихисток

Можна знайти житло та запропонувати прихисток у себе. Є фільтрування по областях.

https://prykhystok.in.ua/

Чат-бот “Захисти українців”

Він допоможе внутрішньо переміщеним особам знайти контакти закарпатців і львів’ян, які готові прихистити їх у себе вдома.

Telegram: https://t.me/shelter_for_ukrainians_bot

Facebook: https://www.messenger.com/t/103730282258249

Телеграм-канал “Закарпаття допомагає”

Тут інформація про кафе й магазини по всьому регіону, які безкоштовно допомагають біженцям та пригощають їх гарячим обідом, чаєм та кавою.

https://t.me/zak_help

Телеграм-канали «Допомога Закарпаття» та WinWinRealty

Для тих, хто їде на Закарпаття і потребує житло

https://t.me/winwin_realty

https://t.me/+OtK-48e7otIzZTRi

Вайбер-група «Закарпаття житло»

Там містяться оголошення як від тих, хто шукає житло на Закарпатті, так і від тих, хто готовий її надати

https://invite.viber.com/?g2=AQBndJaHqJHFq07Kq3O9mQ7YjaF0mjqP7STz59Gne%2Fi6ZfrRzki2AtAKWsmAq2Ed

Контакти кол-центрів у в різних громадах Закарпаття стосовно допомоги з розміщенням

https://zakarpattya.net.ua/News/218017-Kontakty-vidpovidalnykh-osib-za-rozmishchennia-pereselentsiv-v-Uzhhorodi-ta-raioni?fbclid=IwAR3Rfw4_tq3QguCbSZJ4laPXzWaLoj-oHBWd6u2Nrq8XOW_e6iMCEQHVCrI

КУДИ ЗВЕРТАТИСЯ, ЯКЩО Я ХОЧУ ДОПОМОГТИ

Рух підтримки Закарпатських військових

Стежте за сторінками у ФБ та Телеграм – там оперативно з’являються повідомлення про те, яка допомога потрібна саме зараз.

https://www.facebook.com/groups/686742694758659

https://t.me/ruhpidtrymky

Міські заклади в Ужгороді:

В Ужгороді діє пункт прийому необхідний речей за адресою Ференца Ракоці, 2 («Совине гніздо»), а також у школах №2,6,7,8, 19 та НВК “Гармонія”.

Приносьте:

матраци

ковдри

подушки

постільну білизну

спальні мішки

каремати (туристичні килимки)

одноразовий посуд

засоби гігієни

Речі можна приносити з 8.00 до 20.00.

Закарпатська обласна організація Червоного хреста

Пункти прийому розгорнуто по всій території області:

м. Ужгород, наб. Незалежності, 11

м. Ужгород, вул. Жупанатська, 3

м. Мукачево, вул. Я. Мудрого, 55/3

с. Оноківці, вул. Кільцева, 15

м. Берегово, вул. Шевченка, 20

м. Хуст, вул. І.Франка, 113

м. Тячів, вул. Пушкіна, 62

м. Рахів, вул. Шевченка, 7а

м. Іршава, вул. Білецька, 14

смт. В.Березний, вул. Штефаника, 71

Перелік предметів – той же, що й вище. Також можна приносити продукти харчування.

Сайт Прихисток

Можна знайти житло та запропонувати прихисток у себе. Є фільтрування по областях.

https://prykhystok.in.ua/

Центр Спільних Дій збирає інформацію про тих, хто може надати безпечний притулок. Довідка за телефоном: +380639355506

За посиланням можна заповнити анкету стосовно того, де ви знаходитесь і скільки людей готові прийняти:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfyX3QZYibaSu3mtTVju4BSX52DsG_ZhcCjxy3q4QMT8peVGQ/viewform?fbclid=IwAR1bYk9RarWbPpWdIeiFYj8Pb6i7BgL3R4YSnvp0jlLCTua8lX9MheYD3yk

Телеграм-канали «Допомога Закарпаття» та WinWinRealty

Тут можна запропонувати допомогу з житлом

https://t.me/winwin_realty

https://t.me/+OtK-48e7otIzZTRi

Вайбер-група «Закарпаття житло»

Там містяться оголошення як від тих, хто шукає житло на Закарпатті, так і від тих, хто готовий її надати

https://invite.viber.com/?g2=AQBndJaHqJHFq07Kq3O9mQ7YjaF0mjqP7STz59Gne%2Fi6ZfrRzki2AtAKWsmAq2Ed

!!! Якщо ви можете надати житло, звертайтеся також до місцевих управлінь соцзахисту, голів ОТГ тощо. Саме вони в першу чергу матимуть інформацію стосовно осіб, які потребують прихистку.

Varosh, за інформацією Ірини Сов’як