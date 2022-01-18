“Фінансова няня”: в Ужгороді створили корисні ютуб- та телеграм-канал для бізнесу

Якщо ви ФОП, юрособа, бухгалтер, фінансист, то вам буде потрібна ця інформація. Хоча, вона корисна для всіх, кому цікаво, наприклад, “що буде, якщо регулярно отримувати гроші на картку і не сплачувати за це податки“.

У цьому матеріалі пишемо про ютуб- та телеграм-канал “Фінансова няня“. Тут лаконічно і простими словами розповідається про зміни в законодавстві щодо податків, ЄСВ, підприємницької діяльності тощо.

Ці канали веде Юрій Балога, засновник ужгородської консалтингової компанії UDC.

До речі, ми вже публікували про соціальні проєкти агенції:

Юрій намагається швидко реагувати на зміни в законодавстві для бізнесу (того ж дня, коли сталися ці зміни, – авт.), відтак розповідає, як підприємцям поводитися в різних ситуаціях, та як впроваджувати нові норми у своїй діяльності.

Він створив перший на Закарпатті ютуб-канал для малого та середнього бізнесу.

За три місяці канал зібрав понад 4 000 підписок. Більше глядачів – із інших міст України, ніж із Закарпаття.

Наразі ось це відео зібрало понад 30К переглядів.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

А цей ролик – понад 15К.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

А загалом Фінансова няня на YouTube має понад 100К переглядів.

Щодо телеграм-каналу, то це інформаційний блог про ті ж зміни та новації в законах і кодексах, але дещо в ширших контекстах.

Важливо, що Юрій аналізує стисло і простими словами, без цитування норм, завуальованих надфразних єдностей, які не надто зрозумілі пересічному ФОП. Словом – аби всім було доступно.

«Я доношу інформацію в такій формі, щоби 10-річний дітвак міг переказати це своїй мамі (усміхається, – авт.)».

А ще цінно, що на телеграм-каналі автор нагадує, наприклад, про подання звітів чи про інші бюрократичні моменти, які підприємцям треба вчасно вирішувати, про які не можна забувати.

До речі, Юрій кожну новину синтезує з гумором. Тому й назва така: “Фінансова няня”.

Ютуб-канал

Телеграм-канал

Евеліна Гурницька, Varosh