“to be free and happy”: Тандем юристки й психологині, який допомагає жінкам відстоювати свої права без стресу

У юридичних колізіях не обійтися без фахівця. Водночас судова тяганина є неймовірно стресовою і повсякчас уже й не знаєш, що складніше: безліч правових аспектів чи емоційний дискомфорт під час усього процесу. Не хочеться порівнювати чоловіків та жінок, проте жінки таки вразливіші, коли треба себе захистити. Безумовно, у юридичній битві важливо вийти переможницею, але при цьому зберегти своє психологічне здоров’я. Ці думки спонукали двох фахівчинь у сферах права й психології створити проєкт “to be free and happy”, у рамках якого жінка водночас отримує юридичну та психологічну підтримку.

Юристка Діана Міллер і психологиня Діана Сідун-Сович працюють кожна у своєму професійному напрямку в Ужгороді, а єднає їх спільна ініціатива – “to be free and happy”. В обох чи не синхронно виникала ідея, що у певних випадках правову консультацію варто доповнити психологічною, і навпаки. Як каже Діана Міллер, для неї буденна річ – відвідувати суд та інші державні органи, брати участь у судових процесах. Натомість знає, який це стрес для звичайної жінки піти в суд, поліцію, прокуратуру, виконавчу службу, в органи опіки й піклування…

Юридичні процеси без стресу

З досвіду юристки, жінки нерідко стають заручницями ситуації. Вони потерпають від фізичного, емоційного, економічного насильства, остерігаються за себе і дітей, проте бояться звернутися до адвоката, бо «не знають, на кого натраплять, а чоловік зі своїми зв’язками все “порішає”». Ці жінки подеколи просто не знають, як грамотно подати на розлучення, добитися аліментів… Чималий стрес виникає у кожній ситуації, коли йдеться, до прикладу, про всиновлення чи навіть відкриття власної справи.

«Донедавна я переймалася лише тим, аби представляти права цих жінок, обговорювати всі питання й прогнозувати подальший розвиток подій. Проте я якось не думала, що відчуває людина, як вона хвилюється, який стрес і страх переживає. Тому тут просто необхідна професійна емоційна підтримка, адже поради психолога із застосуванням індивідуально підібраних способів та методів допомагають не лише заспокоїти людину, а й мінімізувати можливі помилки у юридичних процесах».

На думку правчині, співпраця юриста з психологом допомагає зберегти здоров’я жінки, її емоційний стан, оберігає від нервового перенапруження та виникнення різних захворювань на психосоматичному рівні, а також дає значно кращий результат у судових процесах.

«Наш проєкт полягає у співпраці при вирішенні правових і водночас психологічних моментів, які виникають у жінок. Ми можемо якісно підготувати їх до судових та інших засідань, запустити необхідні юридичні процеси, а також допомагаємо подолати страх і психологічні блоки, – додає Діана Міллер. – Вирішення цих питань може зробити жінку направду вільною від болю, переживань, страждань, від чоловіка-агресора, у тому числі, відтак вона може стати щасливішою. Саме тому ми й назвали наш спільний проєкт “to be free and happy”».

Перестати терпіти і врешті відстояти своє “право бути”

Психологиня Діана Сідун-Сович повсякчас стикається з клієнтками, які направду не знають про свої права і обов’язки, відтак спонукає їх захистити себе – йдеться про безпеку життя і здоров’я, матеріальний аспект і навіть про “право бути”.

«Для однієї з моїх клієнток суд став макротравмою, нею оволодів панічний страх і вона ще довго не могла спокійно комунікувати з людьми. А після терапії їй вдалося вільно виступати і відстоювати себе. Інша жінка після суду ще довго оговтувалася і реабілітовувалася. Ще одна дама, завдяки терапії, абсолютно спокійно очікувала судові засідання. Її адвокат запитував, мовляв, де твій страх, а вона й відповідала, що тепер чітко усвідомлює зону власної відповідальності, свої рамки й кордони».

Психологиня з досвіду мовить, що жінки бояться зробити рішучий крок через будинок, квартиру, машину. І ще один аспект – родичі, які не підтримують жінку, наполягають, мовляв, терпи, а що ти собі думала, а другий ще гіршим буде… Так ось обидві Діани намагаються пояснити, що в житті все може бути інакше.

«Тому ми й назвали проєкт символічно “to be free and happy”, адже щоб бути вільною і щасливою, достатньо знати свої права. Йдеться про “що я можу і хочу; де мої власні кордони; що дозволяю з собою робити, а що ні; де можу шукати ресурс для життя, і які можливі ризики в моєму подальшому розвитку, якщо ситуація залишиться незмінною”», – мовить Діана Сідун-Сович.

Дві Діани, дві фахівчині й щирі запальнички, нерідко стають єдиною опорою для жінки у кризовій ситуації.

«Часто, окрім нас із Діаною, у жінки нема більше нікого. Рідні закликають терпіти і не випендрюватися, а ми кажемо – говорити про Себе! Тому всім важливо усвідомити свою цінність: “хто я є, що можу, що хочу і чого точно не дозволю у своєму житті”», – зазначає психологиня.

Обидві Діани переважно спілкуються з жінками окремо, але надалі планують організовувати день або кілька годин спільного консультування, коли можна одразу зустрітися із психологом та юристом.

У період карантину, у рамках проєкту, дівчата консультують онлайн, а також діляться актуальними постами на своїх сторінках у соцмережах.

Евеліна Гурницька, Varosh

Фото: Сінтія Рояк