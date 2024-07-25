“Дрони Закарпаття”: ІТ-кластер Закарпаття навчатиме пілотів дронів за донат

Проєкт «Дрони Закарпаття» має на меті навчити усіх охочих управляти безпілотними літальними апаратами (БпЛА), а за кошти, виручені від навчання, виготовлятимуть дрони для військових потреб.
Проєкт реалізується ІТ-кластером Закарпаття спільно з Національною гвардією України. Він об’єднує провідних фахівців не лише для навчання управління БпЛА, а й для створення дронів, які здатні виконувати широкий спектр завдань для наших ЗСУ, повідомляє IT-кластер Закарпаття.
«Ми прагнемо, аби до проєкту долучилося якомога більше людей. Опанувати нове уміння зможуть всі охочі серед цивільного населення. Курсанти навчаться керувати БпЛА за донат, а ми спрямуємо кошти на виготовлення дронів для наших військових. Віримо, що цінність, яку ми заклали в цю ідею, обов’язково принесе користь для підтримки наших захисників і захисниць», — зазначає голова правління ІТ-кластера Закарпаття Станіслав Шикалов.
Навчання на проєкті триватиме близько півтора місяця і відбуватиметься в мінігрупах до 5 осіб у стаціонарній формі. Навчання проходитиме у кілька етапів: теоретична підготовка, навчання на симуляторах та практичні заняття з імітацією виконання реальних завдань.
Проєкт «Дрони Закарпаття» — це:
Для реалізації проєкту Національною гвардія та ІТ-кластер Закарпаття підписали Меморандум про співпрацю. Гвардійці підтримують центр підготовки операторів дронів методологічно і технічно. Зі свого боку ІТ-кластер забезпечує центр необхідним комп’ютерним обладнанням і симуляторами безпілотних літальних апаратів.
«Повномасштабна війна показала, що безпілотні системи мають величезне значення на полі бою. Дрони не лише значно допомагають здійснювати розвідку, але і успішно знищують техніку і живу силу противника. Тому професія операторів БпЛА необхідна. Впевнений, що завдяки нашим спільним зусиллям ми зможемо підготувати багато фахівців цієї справи. Поєднаємо досвід і професіоналізм наших інструкторів, чинних військовослужбовців і можливості ІТ-кластеру Закарпаття», – каже командир Закарпатського підрозділу Національної гвардії України полковник Сергій Лук’янчиков.
Стати учасником і пройти навчання можна, заповнивши заявку за посиланням.
Вартість навчання становить 8 тис. грн. Усі кошти з проєкту буде спрямовано на локальне виробництво дронів для військових.
Тетяна Клим-Кашуба, Varosh
Титульне фото: Kingston Technology
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