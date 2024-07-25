Закарпатські майстрині додадуть вишитий орнамент регіону на міжнародний рушник єднання

Сьогодні в Ужгород прибув міжнародний вишитий рушник єднання «Цвіт вишиванки».

Закарпаття стало 15-ю областю, яка прийняла мистецький патріотичний проєкт – Міжнародний вишитий рушник єднання „Цвіт вишиванки”.

Акцію у 2013 році ініціювали Департамент культури та туризму Тернопільської обласної ради, „Музей національно-визвольної боротьби Тернопільщини” та благодійний фонд „Цвіт вишиванки”.

«Коли цей проєкт зароджувався, навіть думки не було, що війна колись зайде в нашу країну. Була мета відобразити красу української вишивки на величезному полотні і залишити історичну пам’ять для прийдешніх поколінь. Нині ж такі обереги, що ми отримали від пращурів, які, можливо, ми ще не до кінця вміємо прочитати та розкодувати, тримають нас і тримають Україну»,– розповіла під час пресконференції з нагоди передачі рушника Закарпаттю директорка Департаменту культури та туризму Тернопільської облдержадміністрації Світлана Байталюк.

З моменту старту проєкту рушник єднання вже понад 10 років мандрує Україною: у кожній області майстрині-вишивальниці наносять на нього вишивку, традиційну для свого регіону, розповіли Varosh у Департаменті культури Закарпатської ОВА.

Нині рушник вже побував у 13 областях України, у Києві та ще й у 9 країнах світу, де до його оздоблення долучилися українки-діаспорянки. Кожна вишивка має свій взір, свою історію та глибоке підґрунтя, сказала Світлана Байталюк.

Естафету Закарпаттю передала Буковина: саме буковиснькі майстрині створювали взор на рушнику перед тим, як він прибув на Срібну Землю.

Початково рушник мав 12 метрів у довжину, але нещодавно організатори його розшили, адже місця для наступних вишивань стало бракувати.

Як пояснили в обласному Департаменті культури, наразі в області лише визначаються, хто з майстринь вишиватиме рушник і який саме візерунок для цього оберуть. Найближчими днями це питання узгоджуватиметься у співпраці з Обласним організаційно-методичним центром культури, Закарпатським музеєм народної архітектури та побуту та Закарпатським обласним осередком Національної спілки майстрів народного мистецтва України.

У межах акції закарпатські майстрині створять вишивку на рушнику розміром 65 на 35 сантиметрів.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото з Фейсбук-сторінки проєкту “Міжнародний вишитий рушник єднання “Цвіт вишиванки”

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