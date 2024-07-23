Theatrical Ramstein: Донецький драмтеатр в Ужгороді об’єднує світову театральну спільноту на підтримку України

Донецький академічний обласний драматичний театр, який з початком повномасштабної війни релокувався з Маріуполя на Закарпаття, оголосив про створення платформи для об’єднання світової театральної спільноти на підтримку України у боротьбі з російськими загарбниками.

Як розповів у коментарі Varosh директор Донецького драмтеатру Геннадій Дибовський, Theatrical Ramstein організували за аналогією міжнародних зустрічей Ramstein Meetings, покликаних синхронізувати світову спільноту та прискорити надання військової допомоги Україні у війні з росією.

«Ідея виникла під час відвідин одного з театральних фестивалів у Румунії, коли до нас підходили представники з різних театрів світу – з Британії, Молдови, Франції, Польщі, Південної Кореї і навіть Китаю – і висловлювали нам підтримку, цікавилися, чим вони можуть допомогти. Після повернення з фестивалю ми почали думати, що б ми могли зробити, і так створився Театральний Раймшайт», – розповів Геннадій Дибовський.

Концепція платформи передбачає, що будь-які театральні колективи світу – естрадні, опереткові, драматичні, танцювальні – можуть за бажанням долучитися до підтримки України у різних доступних формах.

Один із напрямків – збір коштів на закриття конкретно визначеної потреби.

Перший такий збір оголошено на виготовлення 50 одиниць 10-дюмових тепловізійних дронів-бомберів. Збір відбуватиметься у партнерстві із Рухом підтримки закарпатських військових, який відтак і відповідатиме за поставку дронів на фронт. Збір оголошено до 24 серпня – Дня Незалежності України. Надалі щоразу нові збори на платформі так само відкриватимуть до визначних українських свят: до Дня захисників і захисниць України – восени, До Різдвяних свят – взимку.

Свій символічний внесок у збір Донецький обласний драмтеатр зробить 24 серпня: саме цього дня у Дніпрі відбудеться прем’єра вистави «Віднесені вітром», над яким зараз працює колектив. П’єсу спеціально для театру написала Людмила Тимошенко. Після прем’єри у Дніпрі виставу в Ужгороді театр покаже вже у жовтні, після відкриття нового театрального сезону.

«Дніпровський академічний театр драми та комедії надає нам безплатно приміщення для прем’єри. Для театрів, тим більше в Європі, Америці, Канаді, 5 чи 10 тисяч гривень – це невелика сума. Але треба розуміти: якщо таких внесків буде 100 чи 200, така підтримка буде одразу відчутна», – сказав Геннадій Дибовський.

Кадри з фотосесії до майбутньої прем’єри вистави «Віднесені вітром»

Ще один напрямок, за яким театри світу зможуть долучитися до платформи – інформаційний.

Геннадій Дибовський каже: навіть якщо театральна світова спільнота буде озвучувати правдиву інформацію про те, як бореться Україна, проводитиме перформанси чи виставки українських художників перед виставами, говоритиме про події в Україні – це вже буде велика підтримка.

«А якщо якісь гроші з вистави перерахують, або проведуть аукціон – чудово. Маса варіантів долучитися до цієї платформи. Тому ми не кажемо: дайте нам гроші. Ми кажемо: долучайтеся. В якій формі – обирають власне колективи. Можливо, хтось із театрів запросить наших митців виступити у себе, може, самі приїдуть виступити до нас. А, може, наші драматурги якось перетнуться і створять спільну міжнародну виставу. Це все – живий процес, ми маємо спілкуватися, рухатися разом, знайомитися та об’єднуватися», – сказав Геннадій Дибовський.

Детальний алгоритм, як долучитися до платформи, та звернення до світової театральної спільноти оприлюднені на сайті Донецького академічного обласного драматичного театру.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото надані Донецьким академічним обласним драматичним театром

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