Обстежували у 2023-му: скільки аварійних мостів є на Закарпатті та скільки коштів треба на ремонт

Впродовж місяця Державне підприємство «Служба місцевих автомобільних доріг у Закарпатській області» оприлюднило 2 повідомлення про закриття проїзду двома мостами через їхній аварійний стан.

Так, 12 червня на сторінці підприємства у Фейсбуці повідомлялося про закриття проїзду аварійним мостом на Мукачівщині у селі Гандеровиця, а за місяць потому, 11 липня, Служба автомобільних доріг повідомила про закриття проїзду аварійним мостом на дорозі Ужок-Нижні Ворота у с. Буковець. Наразі на зруйнованому негодою мостовому переході у Буківці тривають аварійно-відновлювальні роботи.

Varosh надіслав запит стосовно ситуації з мостами в області на адреси двох структур: обласної Служби відновлення та Служби місцевих автомобільних доріг області. Перша зі згаданих опікується станом доріг державного значення, тоді як у віданні другої – дороги місцевого значення.

Як повідомили у відповіді на інформаційний запит у Службі відновлення, на автомобільних дорогах державного значення в області обліковано 429 мостів. Обстеження мостів на дорогах державного значення щодо аварійності та відповідності до вимог проїзду востаннє проводилося у 2023 році.

Нині на дорогах державного значення визначено 42 аварійних мости. 1 міст через аварійність закрито для проїзду. У Службі не уточнили, про який саме міст ідеться. Разом із тим, як відомо, у липні 2023 року обвалився міст через річку Тересва. Тоді внаслідок обвалу травмувалося 3 людей. За кілька місяців потому для забезпечення переправи через Тересву на Закарпатті встановили та відкрили модульний міст.

За інформацією Служби відновлення, розрахунок необхідних для упорядкування та відновлення аварійних мостів проводився для основних, важливих для проїзду мостів на дорогах державного значення. Обраховану вартість робіт у відомстві не назвали.

Що стосується мостів, які розташовані на дорогах місцевого значення, на Закарпатті нараховується 869 таких споруд, повідомили у відповіді на інформаційний запит Varosh у ДП «Служба місцевих автомобільних доріг у Закарпатській області». Всі згадані споруди минулого року були обстежені з метою проведення необхідних заходів для запобігання можливим руйнуванням.

Аварійний міст у с. Гандеровиця Мукачівського району

Разом з тим, було укладено договори з ТОВ «Інститут проєктування інфраструктурних об’єктів» для проведения спеціалізованого обстеження критичних мостових споруд. За висновками згаданої організації, 12 мостових було визначено як непрацездатні та обмежено працездатні:

мостова споруда на а/д С 071103 Усть Чорна-Лопухів км 0+023 (в с. Усть Чорна, довжиною 22 м.) — стан 5 непрацездатний, встановлено відповідні обмежувальні дорожні знаки;

мостова споруда на а/д С 070739 під’їзд до с.Герцівці км 0+100 (довжина 10 м) — стан 5 непрацездатний, встановлено відповідні обмежувальні дорожні знаки,

мостова споруда на а/д С 071002 Стройне-Тибава км 6+050 (в с. Тибава, довжиною 6 м.) — стан 5 непрацездатний, встановлено відповідні обмежувальні дорожні знаки;

мостова споруда на а/д С 070408 АБЗ — Нижні Ворота км 0+840 (в с. Нижні Ворота, довжиною 18 м) — стан 5 непрацездатний, встановлено відповідні обмежувальні дорожні знаки;

мостова споруда на а/д С 070909 (Львів-Самбір-Ужгород) – Зарічово км 0+067 (в с.Зарічово, довжиною 84 м) — стан 5 непрацездатний, встановлено відповідні обмежувальні дорожні знаки;

мостова споруда на а/д О 070701 Кольчино-Пузняківці-Тур’я Пасіка км 2+691 (в с.Кольчино, довжиною 18 м) — стан 4 обмежено працездатний, встановлено відповідні обмежувальні дорожні знаки;

мостова споруда на а/д С 070d02 Міжгір’я-Лозянське км 0+315 (в смт Міжгір’я, довжиною 72 м. ) — стан 4 обмежено працездатний, встановлено відповідні обмежувальні дорожні знаки;

мостова споруда на а/д С 070909 Ясіня-Стебний км 0+580 (в с. Ясіня, довжиною 12 м) — стан 4 обмежено працездатний, встановлено відповідні обмежувальні дорожні знаки;

мостова споруда на а/д С 071330 Під’їзд до Хустського кар’єру км 0+400 (в с.Рокосово, довжиною 24 м) — стан 4 обмежено працездатний, встановлено відповідні обмежувальні дорожні знаки;

мостова споруда на а/д О 070704 Червеньово-Великі Лучки-Гать км 5+883 (в с.Червеньово, довжиною 108 м) — стан 4 обмежено працездатний, встановлено відповідні обмежувальні дорожні знаки;

мостова споруда на а/д О 070904 Рахів-Богдан-Луги км 0+150 (в м.Рахів, довжиною 72 м) — стан 4 обмежено працездатний, встановлено відповідні обмежувальні дорожні знаки.

мостова споруда на а/д С 071328 Драгово-Кічерели км 1+100 (в с.Драгово, довжиною 108 м) — стан 4 обмежено працездатний, встановлено відповідні обмежувальні дорожні знаки.

Відповідно до орієнтовних розрахунків, для проведення проєктних та будівельних робіт на згаданих об’єктах необхідно 896 тис. 781, 5 тис. грн.

Аварійно-відновлювальні роботи на мості у Буківці

Станом на сьогодні ДП «Служба місцевих автомобільних доріг у Закарпатській області» додатково укладено договори з ТОВ «Інститут проєктування інфраструктурних об’єктів» для проведення спеціалізованого обстеження ще 12 мостових споруд та визначення загальної оцінки їхнього експлуатаційного стану, йдеться у відповіді на запит.

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото з Фейсбук-сторінки ДП “Служба місцевих автомобільних доріг в Закарпатській області”

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