Закарпаття — солодке серце України. Як формується новий бренд

Нещодавно відбулася перша зустріч представників кондитерської галузі Закарпаття. 26 кондитерів познайомилися між собою та презентували свою роботу.

Чому це важливо?

Кондитери Закарпаття формуються смаки тієї частини України, яка має чи не найбільшу кондитерську історію, адже тут зосередилися традиції най”солодших” європейських країн.

За останні 15 років закарпатські кондитери, зробили значний крок вперед, не лише на національному, але й на міжнародному ринку. Нам є на кого рівнятись, так само як рівняються на нас.

Серед учасників зустрічі, свою думку висловив відомий кондитер Валентин Штефаньо, який відзначив, що ключове завдання, яке ми маємо ставити на обговорення, та побудову дій, це зробити Закарпаття — солодкою столицею України. Це визнає і закарпатець, і гість-покупець, що купує наш продукт.

За словами керівника кондитерського дому Ігоря Бондаренка, ми здатні конкурувати на ринку та бути в авангарді української кондитерської галузі, адже Закарпатська область, історично має значно більше кондитерської культури, традицій, через змішання історичних періодів, смаків, пам’яті.

Президент Закарпатської туристичної організації Федір Шандор, запропонував створити асоціацію кондитерів Закарпаття, як важливу платформу обміну інформацією, щоб разом представляти інтереси, формувати культуру споживання, просувати локальні кондитерські вироби, давати поради один одному та разом збільшувати реалізацію продукції, а також спільно просувати бренд «Закарпаття — солодке серце України».

За словами Олександра Коваля, керівника «Турінформ Закарпаття», важливо, щоб кожен кондитерський заклад Закарпаття, що виготовляє якісний продукт, став візитівкою свого міста, громади, краю. Ми маємо пишатися цим, важливо, що б місцеві рекомендували солодкі візитівки свого міста, від Ясіня до Ужка.

Varosh за матеріалами «Закарпаття — солодке серце України»