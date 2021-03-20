Віолетта Поп створила торт “Виноградів” – із ожиною, родзинками та трьома видами бісквіту

13 березня Виноградів одержав свій однойменний торт. Його авторка – Віолетта Поп. За її словами, десерт передає давні традиції шитиминь, лекварю. Дівчина розповіла виданню Varosh про ідею і тонкощі торта, який стане гастрономічною туристичною візитівкою міста.

Віолетті – 21 рік, вона ще зі школи випікає солодке на замовлення. І вже тоді були дві мрії: заснувати власне кафе та створити торт для рідного Виноградова. Торік спільно зі своїм чоловіком Валентином відкрила кондитерську VV Cake Pops, відтак почалися експерименти над тортом “Виноградів”.

Спершу планувалися два бісквітні коржі – горіховий та маковий. Згодом Віолетта додала морквяний із родзинками.

«Щоб створити тортик міста, я читала історію виноградівських “шитиминь”. Рецепти Старого Севлюша та Угоча. Найпопулярнішим було тістечко Добош – зі сметанним кремом та грецьким горіхом. Тому ми взяли за основу грецький горіх, а сметанний крем замінили на сучасніший – крем-сир, – розповідає авторка десерту. – Символом міста є виноград, тому ми додали родзинки в морквяний бісквіт».

Локальної символічності та приємної кислинки додає ожина.

«Виноградівські шитимині включали леквар. Ми осучаснили леквар – створили кулі. Кулі дуже популярне в кондитерській сфері, має французьке походження. Це однорідне ягідне або фруктове пюре, загущене за допомогою пектину або желатину, має насичений смак».

Як каже Віолетта, поєднання смаків символізує місто Виноградів. Торт має натуральні складники, без барвників та консервантів. Днями очікується ДСТУ.

Вага: 1,2 кг,

Ціна: 350 гривень.

Наразі можна придбати у VV Cake Pops, м. Виноградів, вулиця Миру, 76 (навпроти поліклініки). Надалі, можливо, з’явиться в місцевих крамницях.

Евеліна Гурницька, Varosh