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Віолетта Поп створила торт “Виноградів” – із ожиною, родзинками та трьома видами бісквіту

20 Березня 2021 906

13 березня Виноградів одержав свій однойменний торт. Його авторка – Віолетта Поп. За її словами, десерт передає давні традиції шитиминь, лекварю. Дівчина розповіла виданню Varosh про ідею і тонкощі торта, який стане гастрономічною туристичною візитівкою міста.

Віолетті – 21 рік, вона ще зі школи випікає солодке на замовлення. І вже тоді були дві мрії: заснувати власне кафе та створити торт для рідного Виноградова. Торік спільно зі своїм чоловіком Валентином відкрила кондитерську VV Cake Pops, відтак почалися експерименти над тортом “Виноградів”.

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Віолетта Поп

Спершу планувалися два бісквітні коржі – горіховий та маковий. Згодом Віолетта додала морквяний із родзинками.

«Щоб створити тортик міста, я читала історію виноградівських “шитиминь”. Рецепти Старого Севлюша та Угоча. Найпопулярнішим було тістечко Добош – зі сметанним кремом та грецьким горіхом. Тому ми взяли за основу грецький горіх, а сметанний крем замінили на сучасніший – крем-сир, – розповідає авторка десерту. – Символом міста є виноград, тому ми додали родзинки в морквяний бісквіт».

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Локальної символічності та приємної кислинки додає ожина.

«Виноградівські шитимині включали леквар. Ми осучаснили леквар – створили кулі. Кулі дуже популярне в кондитерській сфері, має французьке походження. Це однорідне ягідне або фруктове пюре, загущене за допомогою пектину або желатину, має насичений смак».

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Як каже Віолетта, поєднання смаків символізує місто Виноградів. Торт має натуральні складники, без барвників та консервантів. Днями очікується ДСТУ.

Вага: 1,2 кг,
Ціна: 350 гривень.

Наразі можна придбати у VV Cake Pops, м. Виноградів, вулиця Миру, 76 (навпроти поліклініки). Надалі, можливо, з’явиться в місцевих крамницях.

Евеліна Гурницька, Varosh

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