Мирослава Голонич створила два торти “Свалява”: з ожиною і чорницею та з грибами в пиві

Свалява отримала два нові власні торти, які символізують місто крізь гастрономію. Класичний – із ожиною та чорницею і ганашем із грибами та пивом. А також літня варіація – із грибним мусом на вершках та молочному шоколаді. Ідею втілила Мирослава Голонич спільно зі своїм чоловіком Володимиром Костишиним. Власне, сім’я заснувала в місті кондитерський цех, а також кафе-кондитерську і кав’ярню Mirella, де наразі можна скуштувати торт “Свалява”.

Аби створити солодку візитівку міста, автори занурилися в історію, почерпнули знання із літератури та медійних видань чехословацького періоду, переклали угорські джерела, відтак втілили симбіоз смаків Сваляви. При створенні концепції були використані практики, отримані на спеціалізованому кондитерському навчанні та тематичних майстер-класах у Львові та Києві.

«Мої подруги знають про моє захоплення давніми рецептами, передають мені старі записи. У мене ще є зошити моєї бабусі, моєї мами. Одна знайома подарувала мені книжку своєї бабусі, авторка, Mariska Vízváry , була оперною співачкою в Будапешті і при цьому хорошим кухарем, а родом вона, до речі, з Берегова. Є два видання 1932 і 1938 рр. У мене – перше. Там є різні старі рецепти страв і десертів. Книга – угорською, тому моя мама допомогла з перекладом», – розповідає пані Мирослава.

Активна робота над тортом почалася під час весняного локдауну 2020.

Відтак у грудні місто одержало класичний і літній торти. Класичний – це шоколадний бісквіт на білках, грецький горіх і горіхове борошно, ганаш із білими сушеними грибами і темним пивом, а також масляний крем “Шарлот” із додаванням бренді. Соковита нотка – конфітюр із ожини та чорниці (або з лохиною) із ромом. До речі, ожину родина вирощує самотужки.

«Грибний ганаш може “грати” по-різному, залежно від того, чи ганаш на чорному або молочному шоколаді. Наприклад, відсоток какао-масла також позначається на кінцевому результаті», – каже М. Голонич.

Грибний натяк у торті пов’язаний із улюбленим дозвіллям закарпатців, а також це нестандартне рішення саме для десерту.

Літня варіація – мусова – білковий бісквіт із грецьким горіхом та шоколадом, вершково-сметанний мус на білому шоколаді, яфиновий мус. А яскрава пікантність: грибний мус, приготований із темним пивом та шоколадом.

«Вершково-сметанний мус яскравіше розкриває грибний смак», – пояснює авторка.

Оформлення десерту пов’язане з історією Сваляви.

«На торті зображено печатку, на якій наш Полі бачі, символ Сваляви, пов’язаний із мінеральними водами, його бачимо і на гербі міста. Також прикрашено шоколадними жолудями і листям дуба, що також символізує Сваляву, адже в центрі міста є величезний дуб, якому понад 300 років, про нього є багато цікавих легенд», – зазначає Маргарита Загуменнова, голова ГО “Сольва-прогрес”, одна з тих, хто активно популяризує солодку візитівку.

Певні візуальні моменти ще відшліфовуються.

«Печатка однозначно залишатиметься, а щодо зображення дуба ще думаємо, можливо, він буде у вигляді трафарету, адже це дуже зручно», – додає пані Мирослава.

Презентація відбулася 24 грудня 2020 року у Сваляві, за участі закарпатських експертів із туризму.

Ми в команді Varosh також скуштували саме традиційний торт, і ось наша думка:

«Немов різдвяний, відгомінно схожий на “Захер”, “Прагу” і смаки з дитинства. Відтак сучасний, але й олдскульний водночас. Насичений, шматок торта цілком може бути як обід. Наскрізь шоколадний, але з різними півтонами шоколаду, в тому числі, трюфельним. “Свалява” вийшла текстурною за формою і смаками: хрумкі горіхи в ніжному бісквіті, маслянистість крему “Шарлот” у симбіозі із желейністю і солодкою кислинкою ягід. “Шарлот”, до речі, немов вершкове морозиво з післясмаком крем-брюле. Так, торт багатофактурний за змістом і формою. Ідеальний до кави без цукру».

Наразі традиційний торт “Свалява” продається в закладах Mirella.

На майбутнє йдеться про те, аби його можна було придбати, наприклад, у туристичних локаціях Свалявщини. Наразі доопрацьовується фірмова коробка, тож солодкий шматочок Сваляви можна буде взяти з собою в подорож. “Традиційний” може спокійно мандрувати, а щодо мусового, то розглядається варіант термосумки для транспортування. У процесі приготування треба зважати на безліч технологічних тонкощів, аби десерт міг успішно мандрувати зі Сваляви до інших міст.

До речі, про коробку. Насправді, аби втілити її ідею, треба багато часу, співпраці з різними підрядниками, вирішення технічних нюансів, аби візуально грамотно зобразити концепцію.

«У нас будуть два варіанти коробки для обох тортів. Наприклад, на коробці для мусового будуть адаптовані чорно-білі ретро-фото всіх відомих санаторіїв Свалявщини. А на класичному будуть світлини старої Сваляви».

Було 9 ідей для коробок традиційного і літнього тортиків, тож Мирослава з Володимиром організували голосування в закладі “Mirella”, а також на сайті. За участь дарувалася чашка кави.

Можна замовити більший і менший традиційний торт “Свалява”.

Вага й ціна : торт вагою 900 г – 270 грн, а 1100 г – 350 грн.

: торт вагою 900 г – 270 грн, а 1100 г – 350 грн. Мусова пропозиція буде в продажі ближче до літа.

Тел.: + 380502223889

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Адреса обох закладів: вул. Невського 10а, прим. 22 (центр); вул.Тараса Шевченка, 59.

Евеліна Гурницька, Varosh

Фото з презентації: Ольга Павличенко