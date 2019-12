Вихідні на Закарпатті: 13-15 грудня

13 грудня, п’ятниця

Закарпатський фестиваль пряників

Ужгород, винний льох “Совине гніздо”, 2 поверх

Щорічний фестиваль, що має на меті підтримку виробників традиційних медових пряників, а також збір коштів на лікування хворих дітей.

Майстер-клас із заварювання чаю

Ужгород, Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Ф. Потушняка, 16:00

– Який чай пити? Скільки хвилин заварювати? Що таке чайна плівка та чому вчорашній чай – гірше отрути змії? На вас чекають цікаві історії про традиції чаювання в різних країнах та майстер-клас заварювання чаю від гіда й мандрівника Кості Балабанова. Запрошуємо всіх охочих! Вхід вільний, – кажуть у бібліотеці.

Майстер-клас з живопису з Юлією Єгоровою

Ужгород, Smart Point, Швабська 25а, 18:00

– Відчуваєте передноворічний настрій? В час, коли приємні емоції та передчуття свята переповнюють, запрошуємо всіх поринути в казковий світ живопису разом Юлією Егоровою. Будемо створювати власні шедеври олійними фарбами на холсті або картоні, – кажуть організатори.

Вартість майстер-класу: 150 грн (вартість матеріалів включено).

Попередній запис: +380993037700

Симфонічний Queen

Ужгород, філармонія, 19:00

– 13 грудня Симфонічний оркестр GosOrchestra під керівництвом Олександра Госачинського дасть можливість закарпатській публіці насолодитися культовими хітами британців в неперевершеному аранжуванні від Олексія Таланова. “Bohemian Rhapsody”, “We Will Rock You”, “We Are the Champions”, “Who Wants to Live Forever” і багато інших хітів прозвучать в Закарпатській обласній філармонії, – кажуть організатори.

Metallica Symphonic Tribute

Ужгород, драмтеатр, 19:00

– Metallica Symphonic Tribute – це інтернаціональний проект. 11 років тому свою діяльність розпочав гурт Scream Inc., колектив, що складався зі студентів – фанатів Металліки. З самого початку точність відтворення партій і якість звучання для хлопців були найважливішими характеристиками у виконанні пісень улюбленого гурту. Раптово клуби почали один за одним запрошувати Scream Inc. до співпраці, що незабаром стало поштовхом до концертної діяльності далеко за межами батьківщини. З 2015 року почалася підготовка симфонічного Metallica Tribute Show під керівництвом досвідчених концертних промоутерів. Гурт почав гастролювати з симфонічним оркестром, продовжуючи розвивати оригінальну програму. Однак проект досяг своєї пікової позиції тільки зараз, після початку співпраці з європейськими продюсерами, які допомогли так вдосконалити шоу, що купити квиток на нього в Європі за тиждень до концерту стає проблемою, – кажуть організатори.

Андріївські Вечорниці

Ужгород, Starytsya Bar, Фединця 52а, 19:00

– П’ятниця 13-те,та ще й Андріївські вечорниці! Лаштуйте свої чобітки і мерщій до нас! В програмі на вас чекатиме: давні обряди на судженого і випікання Калити з Веронікою Вітерець, ворожіння на рунах і картах таро з Агатою Дердою, тематичні міні-тату від Anetta Light, казкова музика – колісна ліра від MIRA (м. Київ), магічні коктейлі від Ельфи, крамничка карпатських чар. Відкривайте світ магії, фентезі і середньовіччя разом з нами, – кажуть у закладі.

Вхід: 40 грн. Бронювання столиків за номером : +380502907477.

14 грудня, субота

Закарпатський фестиваль пряників

Ужгород, винний льох “Совине гніздо”, 2 поверх

Щорічний фестиваль, що має на меті підтримку виробників традиційних медових пряників, а також збір коштів на лікування хворих дітей.

Виставка картин Юрія Шелевицького

Мукачево, One Space, вул. Ілони Зріні, 39/2

Шелевицький Юрій. Живописець. Народився 3 жовтня 1970 р. Освіту отримав в Ужгородському училищі прикладного мистецтва та Закарпатському художньому інституті. Учасник Всеукраїнських ,міжнародних, регіональнх виставок та пленерів. Член Національної Спілки художників України. Із 2012 по 2017 р.р.. – Викладач Закарпатської академії мистецтв.

Твори зберігаються у музеї народного мистецтва Гуцульщини та Покуття ім. Й. Кобринського в м. Коломия, Закарпатському обласному художньому музеї ім. Й. Бокшая м. Ужгород, музей Сучасного мистецтва України м. Київ. Національний художній музей в м. Бая Маре, Румунія та приватних збірках.

15 грудня, неділя

Благодійний забіг до Дня Святого Миколая “Пробіжи – допоможи!”

Ужгород, площа Театральна, 12:00

– Улюблене свято дітей та дорослих вже зовсім поруч! Uzhhorod Running Club, вже за доброю традицією, запрошує бігову спільноту долучитися до благодійного забігу до дня Cвятого Миколая “Пробіжи – допоможи” та у такий простий спосіб допомогти дітям-сиротам, які теж чекають на свого Миколая, – кажуть організатори.

Учасники матимуть можливість обрати одну з двох дистанцій:

забіг “Я – спортсмен”: 6 км. (3 кола).

забіг “Я – благодійник”: 2 км. (1 коло). Вартість реєстрації до суботу 14 грудня – від 100 грн, в день забігу на місці старту – від 150 грн (10:30-11:30). Реєстрація та видача стартових номерів в суботу в MuffinCafe2.0 (на пл.Петефі, 25) з 11:00 до 16:00.

Вільна екскурсія “Мукачево – маленький Єрусалим”

Мукачево, центр, ратуша, 14:00

– Шановні мешканці та гості міста Мукачева запрошуємо вас відвідати безкоштовну екскурсію: “Мукачево – маленький Єрусалим”. Під час екскурсії ви дізнаєтесь багато історій про життя євреїв на території міста, а також діючу синагогу, – кажуть організатори події.

Кількість місць обмежена, тому потрібно зареєструватися: 0663410412 Жупанин Олександр.

Концерт до дня Святого Миколая від хору Кантус

Ужгород, Руська, 3, 16:00

– До дня Святого Миколая, коли збуваються найзаповітніші дитячі мрії, Академічний камерний хор «Кантус» підготував для своїх найменших глядачів та їх батьків музичний дарунок. 15 грудня, о 16:00, на вас чекає маленька Різдвяна феєрія. Звучатимуть чарівні мелодії найвідоміших європейських колядок, які цими днями лунають по всьому світу, найулюбленіші українські колядки та щедрівки і, звісно, популярні американські мелодії. Стало доброю традицією проводити ці концерти в затишній «домашній» залі «Кантусу», яка гостинно відчиняє свої двері для наших дорогих слухачів, – кажуть у хорі.

Закарпатський фестиваль пряників

Ужгород, винний льох “Совине гніздо”, 2 поверх

Щорічний фестиваль, що має на меті підтримку виробників традиційних медових пряників, а також збір коштів на лікування хворих дітей.

Куди ще піти?

Скуштуйте страви з оновленого меню Colibri Cafe Family Kitchen (вулиця Капушанська, 3А, Ужгород). Наприклад, тости з авокадо та яйцем пашот, тости з міксом італійських маслин, та макові сирнички.

Що ще почитати?

Varosh

Головне фото: Карл Смутко