From Varosh with Love: листівки з Ужгорода і про Ужгород

Нещодавно ми опублікували у соцмережах фото з новорічно-різдвяними листівками, які створили напередодні свят. Нам дуже хочеться вітати друзів, читачів, колег і дарувати їм частинку рідного міста – і тим, хто тут живе, і тим, хто за сотні кілометрів.

Нам приємно, що й читачам наша ідея сподобалася. Чи слід ще говорити про те, що у фізичній скриньці, окрім рахунків і надокучливої реклами, рідко трапляється щось вартісне? З підписом від руки, з душею, з емоціями. Тому розповідаємо вам трохи більше про наші листівки і наприкінці матеріалу ділимося тим, як їх отримати.

– Почну напевно зі своєї великої любові до нашого міста, в якому народилась, виросла і живу, – каже дизайнерка Кристина Шершун, яка розробляла листівки за замовленням та ідеєю Varosh, – а малювати те, що тобі подобається завжди приємно. Тому працювала з великим ентузіазмом та задоволенням. Особисто для мене листівки це цілий культ, я обожнюю їх – як купувати, так і створювати. Цього разу мені хотілося зробити щось небанальне, незвичне та ідейне, тим більше що обмежень в роботі від редакції не було. Кольорову гаму обрала однакову для трьох листівок, щоб було зрозуміло, що це серія. Потрібно було передати, що це холодна пора року тому обрала синій, а також зазначити, що це святкова пора, а отже – червоний і ще буквально кілька додаткових кольорів. Отримала велике задоволення під час роботи над листівками і сподіваюся, що ті, хто їх отримає до свята, будуть такі самі щасливі та задоволені.

Varosh відправить листівку кожному, хто напише нам свою фізичну адресу – офісу чи дому – у приватні повідомлення у Facebook або на нашу пошту the.varosh@gmail.com з темою “Хочу святкову листівку”.

Якщо ж ви розумієте, що хотіли б листівку не лише для себе, а й розіслати 2, 3, 5, 10, 20 штук своїм рідним та друзям, то також напишіть про це нам. Фіксованої вартості немає. Оплатити замовлення ви зможете довільним внеском в розвиток видання.

Гарних усім свят! Вони вже близько;)

Команда Varosh