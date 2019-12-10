Aqua City: усі подробиці про новий аквапарк, який звели в Мукачеві

Редакції Varosh вдалося отримати детальні макети комплексу, поспілкуватися з командою розробників проєкту та випитати характеристики аквапарку, а також отримати світлини безпосередньо з будівельного майданчика.

У мережі та на рекламних носіях Мукачева вже з’явилася інформація про те, що незабаром у місті запрацює аквапарк, і називатиметься він Aqua City.

Це дійсно так, при чому незабаром – це точно до нового року. За попередніми планами, відкриття заплановане на 19-20 грудня. Хоча все залежатиме від готовності об’єкту до експлуатації.

Розташування аквапарку

Aqua City розташований на північній околиці Мукачева неподалік траси Київ – Чоп. Юридична адреса закладу – вулиця Підловачна.

Візуально аквапарк розташований відразу позаду автозаправки UPG та супермаркету Silverland, що на трасі Київ – Чоп.

Власне, і головний в’їзд до Aqua City буде з міжнародної траси Київ – Чоп через парковку Silverland

Характеристики аквапарку

Загальна територія Aqua City складає 1500 квадратних метрів.

Головна будівля комплексу з внутрішніми басейнами та іншими сервісами має 2 поверхи і розмір 30х50 метрів.

Саме ця частина, умовно перша черга, й буде презентована вже до кінця року, бо може бути експлуатована взимку.

Йдеться про критий басейн спортивного типу розміром 15х25 метрів, кілька дитячих басейнів, кілька типів бань, в тому числі хамам, джакузі, та соляну кімнату, а також заклад харчування.

Наразі комплекс обладнано внутрішніми роздягальнями на 300 осіб, але за потреби є можливість збільшити їхню кількість до 400-500.

Можливості аквапарку

На весну планується відкриття умовної другої черги комплексу – відкриті басейни та атракціони, а також інші можливості для відпочинку включно з закладами харчування.

Щодо цінової політики комплексу, то вона буде аналогічною до аналогічних закладів Закарпаття та України.

Також нашій редакції вдалося отримати кілька світлин з будівельного майдачика.

Зауважимо, що в Мукачеві планують спорудити щонайменше ще один аквапарк – на місці колишнього басейну ДЮСШ. Міська рада навіть оприлюднила проєкт майбутнього аквапарку.

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