Місцеві вибори пройдуть у жовтні 2020. Так сказали Зеленський та Єрмак

Наприкінці тижня спершу в Лондоні, а тоді в Києві пролунали заяви, які схоже поклали кінець спекуляціям на тему дострокових місцевих виборів, які за різними версіями мали пройти і восени цього року, і весною чи влітку наступного.

Спершу в четвер, 5 грудня, на міжнародній конференції «Україна: Великі очікування» в Лондоні у стінах Королівського інституту міжнародних відносин Chatham House помічник президента України з міжнародних питань Андрій Єрмак заявив про ідею провести чергові місцеві вибори одночасно по всій країні у жовтні наступного, тобто 2020 року.

Наступного ж дня в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера» вже особисто Володимир Зеленський озвучив цю ж ідею – провести місцеві вибори у жовтні 2020 року, – пояснюючи власне бачення мирного врегулювання на Донбасі.

Говорячи про вибори президент зауважив про особливості формули Штайнмаєра для Донбасу, яка якраз і описує, як мають проходити вибори в цьому регіоні.

А тоді підтвердив ідею проведення місцевих виборів одночасно у всій країні у жовтні 2020 року.

– Саме відчуття, що ми одна країна і там наші люди, має починатися з цього моменту (проведення місцевих виборів одночасно по всій країні – ред.). Здавалося б, це дрібниця. Але я вважаю, що це не дрібниця. Вибори місцеві проводяться одночасно за законами України на всій території України. Так, це наша ідея, – наголосив Володимир Зеленський.

Таким чином, це будуть не позачергові, а чергові вибори, і згідно з Конституцією чергові місцеві вибори мають пройти в останню неділю жовтня, тобто 25 жовтня (не 31-го, як це інформують окремі ЗМІ).

Varosh

Фото: УНІАН