У Карпатах стартував новий лижний сезон

Наразі наповну запрацював курорт Буковель. На черзі – Драгобрат.

На Буковелі цими вихідними пройшли Z-Games, і саме з них цієї п’ятниці, 6 грудня, офіційно розпочався новий зимовий сезон катання. На офіційній сторінці курорту були включення з катання – як денного, так і вечірнього. Ось кілька фото та відео.

Засвітилася на Z-Games і перша українка, яка піднялася на Еверест закарпатка Ірина Галай, при чому в дуже сміливому вбранні.

Попри те, що Драгобрат значно вищий, ніж Буковель, і є найвисокогірнішим гірськолижним курортом України, але снігові пушки вирішують все. На Буковелі вони почали працювати в останні вихідні осені, й за тиждень разом з погодою підготували траси до старту.

Varosh

Фото: Стартове є лише ілюстрацією, решта фото - з відкритих джерел