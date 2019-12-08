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Новини

У Карпатах стартував новий лижний сезон

8 Грудня 2019 337

Наразі наповну запрацював курорт Буковель. На черзі – Драгобрат.

На Буковелі цими вихідними пройшли Z-Games, і саме з них цієї п’ятниці, 6 грудня, офіційно розпочався новий зимовий сезон катання. На офіційній сторінці курорту були включення з катання – як денного, так і вечірнього. Ось кілька фото та відео.

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Засвітилася на Z-Games і перша українка, яка піднялася на Еверест закарпатка Ірина Галай, при чому в дуже сміливому вбранні.

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Попри те, що Драгобрат значно вищий, ніж Буковель, і є найвисокогірнішим гірськолижним курортом України, але снігові пушки вирішують все. На Буковелі вони почали працювати в останні вихідні осені, й за тиждень разом з погодою підготували траси до старту.


Varosh
Фото: Стартове є лише ілюстрацією, решта фото - з відкритих джерел

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# Буковель # Драгобрат # лижі

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