На благодійному ярмарку “Бельтайн” в Ужгороді збиратимуть на дрони

Благодійний ярмарок, або ж “Бельтайн”, або Свято весняного буйноцвіту пройде два дні поспіль — 27-28 квітня — на території Ужгородського замку. Збиратимуть гроші на дрони для спецпідрозділу ГУР МО «Кракен» та 128 ОГШБ, — розповів Varosh керівник БО «БФ Закарпатська Творча Майстерня», яка вже другий рік поспіль проводить фестиваль, Аркадій Шиншинов.

“Бельтайн”. На фестивалі в Ужгороді збиратимуть гроші для дітей деокупованої Харківщини

— Минулого року ми збирали на фестивалі гроші для дитячих будинків, які перебували на деокупованих територіях, — розповів він. — До речі, тепер ми покажемо короткий фільм про те, як ми поїхали до них та повезли необхідні їм речі. А в ці вихідні ми будемо збирати гроші на дрони для 128-ї бригади та спецпідрозділу “Кракен”. Саме офіцери “Кракена” були нашим військовим супроводом майже у всіх наших поїздках на Харківщину. Ми спитали про їхні потреби і вони не роздумуючи відповіли: дрони! Будь-які! Ну і як без підтримки рідних військових? Їм теж потрібні дрони, — це нам підказав Федір Шандор.

На фестиваль, якщо цей захід можна так назвати в нинішніх умовах, зауважив Аркадій Шиншинов, приїде один із бійців спецпідрозділу “Кракен”. Крім того, на заході вперше буде присутній рекрутер до 68 батальйону 101-ї бригади Закарпатської ТрО Олексій Любецький.

— В нас у країні війна і ми мусимо докладати всіх зусиль до перемоги, подобається нам це чи не подобається. Олексій Любецький розповідатиме про службу у батальйоні, відповідатиме на питання, які цікавлять людей і не вручатиме повістки, але запрошуватиме до ЗСУ, — пояснив Аркадій Шиншинов. — Він має бойовий досвід, бойовий медик, і зможе роз’яснити усі незрозумілі моменти.

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Вихлюпнути емоції: музика, лицарські бої та йога

Керівниця проєкту “Гниле яблучко”, співорганізаторка заходу Вероніка Вітерець розповіла Varosh, що цьогорічний захід буде дещо масштабнішим, ніж торік. Так склалося, що ми в’яжемо таку історію, що минулого року ми збирали гроші для діток, а цього — для їхніх захисників, каже вона.

— Щодо програми, то ми старалися урізноманітнити її, і хоча багато хто нас питає, чи приїде “Рогата Жаба” (гурт, який був одним із хедлайнерів торічного фесту), але ні, цього року їх не буде. Натомість ми запросили чудових виконавців — гурт “Ярра”, який грає український фольк. Вони родом із Криму, але тепер живуть у Броварах, грають на автентичних інструментах: бузуки, колісна ліра, волинка. Для замку, як на мене, дуже гарне звучання. Вони вже приїздили на Закарпаття і виступали на котромусь із фестивалів “Срібний татош”. Я вважаю, що такі музичні виступи допоможуть людям хоч трошки вихлюпнути емоції та розвантажитися. Це необхідно для кожного з нас — такі емоційні розвантаження, — каже Вероніка Вітерець.

Ще одним із хедлайнерів цьогорічного “Бельтайну” стане відомий гурт “Hudaki Village Band“, який виступатиме в неділю.

Загалом, різноманіття заходів — лицарські бої, майстеркласи, лекції, стрільба з лука, аукціони та навіть ранкова енергетична йога — усе це переконує, що нудьгувати на заході не буде жодної можливості. Детальніше ознайомитися з програмою фесту можна за посиланням.

А ще такі заходи неабияк піднімають зацікавленість до замку, адже експозиції останнім часом там оновлюються дуже часто. Значно частіше, ніж до цього звикли ужгородці, додала директорка Закарпатського краєзнавчого музею ім.Т.Легоцького Ольга Шумовська.

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Нагадуємо, що Varosh також проводить редакційний збір для закупівлі авто для ЗСУ, яке допоможе придбати Андрій Любка. З цією метою видання щотижня проводить Суботній аукціон, на якому розігрує лоти, надані закарпатськими брендами. Підтримати збір та пришвидшити нашу Перемогу можна за посиланням.

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Зоряна Попович, Varosh

Фото: афіша заходу

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