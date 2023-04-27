У вихідні, 29-30 квітня в Ужгородському замку пройде фестиваль “Бельтайн — Свято весняного буйноцвіту”. На заході, де обіцяють лицарів, середньовічні танці, фольк-гурт з Харкова “Рогата жаба” та безліч цікавих атракцій збиратимуть кошти для дітей із будинків сімейного типу на Харківщині. Фестиваль пройде в рамках програми Благодійного фонду “Закарпатська Творча Майстерня” “Велика родина”, — розповів Varosh ініціатор заходу та керівник фонду Аркадій Шиншинов.

— У наших волонтерських поїздках на Харківщину ми зіткнулися з таким моментом, що діти з дитячих будинків сімейного типу не були евакуйовані разом із державними дитбудинками і всю окупацію провели буквально в пеклі, — каже він. — Коли ми везли їм подарунки на Миколая, то чекали побачити 3-5 дітей, а на наші зустрічі приходили десятки дітей! Усі вони залишалися в окупації, особливо Бурлук, Чугуївський район. І коли звідти вибили москалів, ці діти там і залишаються, хоча це далеко не безпечна зона: там бувають прильоти, постійно щось гримить і вони постійно живуть у тому. Вони не мають ніякої можливості змінити це.

Крім того поштовх нам дав ще один момент: коли ми вітали одну родину, де живе 9 дітей, то на прощання сказали: Приїжджайте до нас на Закарпаття, то тато, Володимир, махнув рукою і безнадійно сказав: Та де там! То не в нашому житті… Через деякий час організація підтримки Спецпідрозділу “Кракен” (військові, які працюють з волонтерами) розповіли нам, що та сім’я нас пам’ятає!.. І просили передати, щоб ми приїжджали, їм нічого не треба, просто “хочуть бачити свого Миколая”… Це було дуже несподівано і зворушливо!.. Тому ми переконалися в бажанні їхати туди ще раз, а їхати з пустими руками не годиться.

Зі слів Аркадія Шиншинова, тоді й вирішили провести такий захід, на якому зібрати грошей для підтримки малечі. Мова йде про 8 родин і дітей у Харківській спеціальній школі №3 для дітей з особливими освітніми потребами, що зумовлені порушеннями інтелектуального розвитку. Більшу частину дітей з цієї школи №3 вивезли і передали рідним у містах, де не ведуться бойові дії, в Харкові ж залишилось близько 100 дітей. Тобто на святі “Бельтайн” в Ужгородському замку збиратимуть кошти для підтримки загалом десь до 170 дітей.

— Ми хочемо привезти їх сюди, в Закарпаття, відпочити — сказав керівник “Закарпатської Творчої Майстерні”, — Хочеться вивезти їх у гори, чи на термальні басейни, чи в Синевир… Серед тих дітей є й такі, хто незабаром буде планувати вступ у вищі навчальні заклади, можемо показати їм наші навчальні заклади, може їх щось зацікавить. Угорські наші друзі сказали вже, що можуть організувати їм поїздку на Балатон — подивимось, як складеться.

Менеджерка проєктів БФ “Закарпатська Творча Майстерня” Вероніка Вітерець розповіла Varosh, що спочатку планувалася невеличка благодійна акція, яка переросла в дводенний фестиваль.

— В нас виникла ідея запросити харківський гурт “Рогата жаба”, вони з радістю погодилися, потім вдалося домовитися з пані Ольгою Шумовською (директорка замку) і зрештою до нас приєдналося багато цікавих людей, — пояснила вона. — Бельтайн — це свято народження вогню, пробудження землі і Природи, плодючості і процвітання. Його святкують у ніч з 30 квітня на 1 травня, це початок літа. Хотілося докласти до нашого свята трохи символізму. У нас будуть різні тематичні виробники смаколиків, кондитерка Любов Керецман приготує магічні капустяники, тому що наші пращури вважали, що якщо з’їсти в ці дні капусту, то весь рік людині щаститиме. Хочеться потрохи відновлювати ці традиції, повертати їх до життя.

Вероніка Вітерець також сказала, що на заході будуть лекції про історію кельтів на Закарпатті, її прочитає кандидат історичних наук УжНУ, археолог Володимир Мойжес. Він проведе інтерактивну екскурсію експозицією, що представлена в замку, яка розповідає про період кельтів в історії Закарпаття.

— Сподіваємося, буде аншлаг, є дуже багато бажаючих до нас долучитися, — каже менеджерка. — Чесно кажучи, я вперше щось таке масштабне влаштовую, це для мене неочікуваний досвід, який тепер належить втілити. Ми хочемо об’єднати дуже багато аспектів, тому що Закарпаття дуже багатогранне, цікаве і чимало новенького зараз з‘явилося в музеї Ужгородського замку. Жителі міста нечасто туди зазирають, а завдяки нашому заходу можна буде насититись такою позитивною енергією, запалити це українське Сонечко, а ми вже привеземо його безпосередньо до діток на Харківщину. Трішечки об’єднаємо захід і схід нашої країни.

Програму фестивалю “Бельтайн — Свято Весняного Буйноцвіту” можна подивитися на сайті “Закарптської Творчої Майстерні”.

Varosh,

Фото Аркадія Шиншинова

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook, Instagram та Тelegram.