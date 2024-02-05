Команду амбасадорів Закарпаття формують в області: кого вже відібрали і як подати заявку

Закарпатці можуть пропонувати кандидатури людей, які у найближчі три роки промотуватимуть область на національному рівні та серед іноземних партнерів.

Як розповів у коментарі Varosh очільник комісії, що здійснює відбір амбасадорів Закарпаття, заступник голови ОВА Василь Іванчо, загалом планують сформувати команду амбасадорів у кількості 20-30 осіб.

Головним завданням амбасадорів Закарпаття буде розповсюдження ідей інвестиційних можливостей та покращення іміджу області. Наразі вже відібрали перших 14 амбасадорів.

«Вже відбулося 2 відбори, триває прийом документів на третій. За результатами першого відбору консолідованим рішенням комісії було відібрано 6 амбасадорів – це відомі люди з гарною репутацією та вагомим соціальним статусом, яким ми самі запропонували стати амбасадорами й отримали їхню згоду. Це був перший етап ініціативи з метою популяризації ідеї та заохочення подаватися на конкурс наступних потенційних кандидатів», – розповів Василь Іванчо.

Другий етап відбору відбувався вже шляхом подачі документів. За його результатами було відібрано ще 8 майбутніх амбасадорів Закарпаття.

До складу комісії входять представники ОВА, обласної ради та громадського сектору – загалом 18 людей.

Серед тих, кого вже нині відібрали на посади амбасадорів Закарпаття: Алекс Ровт (американський підприємець родом із Мукачева), Геннадій Гутман (засновник і власник компанії «Шато Чизай»), Володимир Смоланка (ректор УжНУ, професор, доктор медичних наук), Василь Лазоришинець (академік НАН, директор інституту ім. Амосова), Ірина Галай (альпіністка, перша українка, що здійснила сходження на Еверест і К2), Степан Гіга (співак і композитор, народний артист України).

Під час другого етапу відбору амбасадорами стали Едуард Бураш (радник Прем’єр-міністра Словаччини з питань транскордонного співробітництва з Україною), Ольга Олексик (лікарка, кандидатка медичних наук, обласна експертка з ендокринології), Вікторія Алексович (директорка ТОВ “Wood international”, співорганізаторка конкурсу «Вина Срібної Землі»), Ольга Тоїчкіна (винна експертка, співвласниця закладу СироВина), Рудольф Дзуринець (театральний актор, директор Закарпатського облмуздрамтеатру), Андрій Козар (організатор «Марафону добра», співорганізатор першого марафону на Закарпатті, голова ГО «Велообʼєднання»), Інна Носа (представниця ГС “Асоціація європейського розвитку карпатського регіону”), Лариса Проданець (волонтерка, керівниця некомерційної організації «Leader Projects»).

Наразі триває третій етап відбору: до 15 лютого закарпатці можуть подавати свої пропозиції щодо формування команди амбасадорів області. Подати свого кандидата можна на порталі Допомога Закарпаття за посиланням https://is.gd/l8nkC8.

Відповідно до положення про амбасадорів Закарпатської області, кандидатами на отримання відповідного звання можуть бути громадські діячі, працівники ІТ-сфери, представники науки, освіти, медицини, політики, бізнесу, культури та спорту. Функції амбасадорів вони виконуватимуть на громадських засадах.

Заявки комісія розглядатиме до кінця лютого. На початку березня буде сформовано остаточний склад команди амбасадорів Закарпаття.

Вручення посвідчень амбасадорів Закарпаття відбудеться на найближчій сесії обласної ради.

Varosh,

Головне фото: Європейська правда

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