Закарпатка Ірина Галай підкорила найнебезпечнішу вершину світу – K2 (ВІДЕО)

27 липня 2021 року українка Ірина Галай, яка родом із Мукачева, піднялася на верхівку Чоґорі (K2). Вона зробила це першою серед українок, як і 5 років тому піднялася на Еверест.

K2 – друга за висотою гірська вершина після Джомолунгми. Висота – 8611 метрів над рівнем моря. Чогорі розташована на кордоні Кашміра з Китаєм і входить до гірського масиву Каракорум, розташованого на захід від Гімалаїв. Є національною горою Пакистану.

Технічно сходження на цю вершину є складнішим, ніж на Еверест, а кожне четверте сходження завершується трагедією.

5 років тому, під час пресконференції після підкорення найвищої гори світу, Ірина ділилася планами про “складніші й цікавіші вершини”. Загалом у неї 8 років досвіду в альпінізмі.

Тоді вона так говорила: Я стала першою українкою на Евересті, але це не найскладніша гора у світі. Вона є вищою, але є набагато складніші й цікавіші вершини для мене. Я люблю технічний альпінізм, готуватимуся до цікавіших вершин, повірте, на багатьох із них не було чоловіків з України, не те що жінок. Думаю, нема таких гір, на які я не змогла би піднятися, якщо добре підготуватися і постійно тримати себе у формі.

Ось що вона написала на своїй сторінці у фейсбуці у вівторок:

K2 summit (8611 m)

27.07.21

Цілі мають бути глобальні

#k2ukrainianexped

Varosh