“Марафон добра”: закарпатець пробіг з Рахова до Ужгорода за тиждень, збираючи кошти на дрони

Організатор “Марафону добра”, тренер, хустянин Андрій Козир пробіг за тиждень з Рахова до Ужгорода, щоб зібрати кошти на два дрона Mavic 3 для ЗСУ. Разом з командою марафону планували зібрати 150 тисяч гривень, — сказав він Varosh.

Спортсмен-аматор, бігун-любитель та вчитель фізичної культури та тренер у фітнес-центрі в Хусті, Андрій Козир 3 роки тому вже збирав марафоном кошти для закупівлі обладнання в інфекційне відділення мукачівської дитячої лікарні. Тепер побіг знову: стартував у суботу, 25 березня, а фінішував 30 о 21-й годині біля знаку “Ужгород”. За день пробігав у середньому 33 км., так подолав понад 200 км через усе Закарпаття.

— Кошти ми збирали впродовж тижня, кожен день транслюючи зібрану суму, — сказав він. — Підрахунок зробимо в суботу, 1 квітня. Впевнений, що потрібну суму зібрали. Наразі є дві бригади, які очікують на ці дрони.

Varosh

Фото надані Андрієм Козирем

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