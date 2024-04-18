Екскурсії, лекції та стендап: куди піти у вихідні в Ужгороді

Сакурове шаленство позаду і ці вихідні в Ужгороді обіцяють бути спокійнішими, та не менш цікавими. Будуть лекції, музичні та благодійні заходи, дозвілля для дітей, любителів мистецтва та тих, хто цікавиться акторським мистецтвом.

19 квітня (п’ятниця)

Виставка “Пам’ятна записка / Pro memoria” від Резиденції Вибачте Номерів Немає

Якою має бути роль культури та мистецтва в часи російсько-української війни, коли є багато-мільйонна кількість вимушено переселених громадян-українців, коли в Україні зникають міста в результаті російських бомбардувань, знищується українська культура та народ, питання життя та зокрема місця проживання підноситься у якусь розмиту, але важливу форму прагнення. У проєкті є спроби осмислення історії містобудівних та державотворчих аспектів через мистецтво, образи культурної спадщини матеріальної та нематеріальної. Зокрема, що робити із культурним спадком, котрий був збудований у травматичну добу історії України. Чи має цей спадок цінність історичну, культурну та економічну?

Куратор: Петро Ряска. Учасники: Сашко Долгий, Олена Курзель, Олег Перковський, Каріна Синиця, Дмитро Соловйов.

Закарпатський музей архітектури і побуту.

Семінар на тему “Актуальні суїциdaльнi тенденції у дорослих та підлітків та робота з ними”

Тема буде корисна психологам, батькам підлітків, людям, що стикалися з проблемою су*цидальних намірів близьких людей. Початок о 15:00-17:00 (3 академічні години). Місце: м. Ужгород, просп. Свободи, 5 (психологічний центр «Mentalia»). Вартість: 1500 грн Після проходження трьох академічних годин кожен учасник отримає сертифікат. Кількість місць обмежена. Бронюйте свою участь за посиланням. Деталі за тел: 095-559-77-99 Лекція “Фототерапія: Сексуальність. Самооцінка. Тест-драйв аватара” Експериментальна зустріч-лекція відбудеться в Книгарні Є, фотограф Микола Вінар та психологиня Тетяна Лавришин влаштують практичне заняття, щоб показати, що поєднання фотографії та психології є дієвою терапією. Окрім цього буде й теоретична частина. Пояснюватимуть, як саме пов’язана психологія та фотографія і якими є основні етапи взаємодії між учасниками такої фототерапії. Початок о 16:00, Ужгород, просп. Свободи, 40, “Книгарня Є”. Фотографія як терапія: в Мукачеві почали проєкт “Фототерапія” “Нове знайомство: чоловік чи дружина повертаються із війни” Ми живемо в новій реальності. Війна змінює усіх і кожного. Чоловіки та жінки, які служать у ЗСУ чи чекають своїх партнерів удома теж дуже сильно змінюються. І часто ми не готові прийняти їх іншими. Та як це зробити, як підготуватися до повернення людини з війни, як пояснити дітям зміни в поведінці батька чи матері? Саме про це буде говорити наша психологиня Олена Пітух з ТАТОhub-івцями. Захід для жінок та чоловіків. Початок о 17:30. Вхід вільний, участь безкоштовна. Локація: Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Ф. Потушняка (пр.Свободи,16) Попередня реєстрація за посиланням. Гавайське музичне коло для дорослих ГО “Соль-дієз” запрошує на гавайську вечірку. “Будемо співати традиційні гавайські пісні, опановувати барабанні ритми реггі та уявляти себе на березі Тихого океану. Ну і звісно ж буде декілька музичних активностей-сюрпризів”, — обіцяють організатори. Початок о 19:15. Локація: м.Ужгород, пл. Ш. Петефі 32, 4 поверх, простір центр йоги “Цінність” Вартість заняття – 200 грн. Для другого учасника з однієї сімʼї скидка 50%, тож запрошуйте своїх рідних та коханих! Реєстрація за посиланням: https://forms.gle/4ppqDuTszeJ9u3GB8 Стендап “Безакцизна оргія” Всеукраїнський тур стендаперки Вєсти Гунченко – нова програма “головної мілфи українського стендапу”. Вєста Гунченко – досвідчена стендаперка з Києва, вже більше трьох років смішить і дивує глядачів неочікуваними думками та влучними жартами. Цього вечора гості сміятимуться про секс і корупцію; стосунки і бюрократію; про тіндер і вибори; а також про інші, на перший погляд, непорівнювані (а насправді цілком співставні) феномени. Початок о 19:00, локація: Project87 (вул. 8-го Березня, 31в). Квитки за посиланням.

20 квітня (субота)

Пізнавальна екскурсія в екзотаріум “Акваріум”

ГО «Щасливі діти» оголосили про чергову пізнавально-творчу екскурсію в “Акваріумі”. Ці екскурсії покликані показати діткам різноманіття тваринного світу, спрямовані на подолання страхів, породжених стереотипами й упередженнями та формування рівного ставлення до тих, хто живе поруч із нами на одній планеті. У рамках заходу відбудеться також відбудеться також творчий майстер-клас для діток.

Початок о 14:00. Локація: екзотаріум “Акваріум” (вул. Льва Толстого, 46).

Тривалість заняття – 2 години. Вік дітей: 6-9 років. Безплатно. Реєстрація здійснюється за посиланням.

Благодійний концерт військового оркестру 194-ї понтонно-мостової бригади

ГО “КРИЛА ЯНГОЛІВ” запрошують мешканців та гостей нашого квітучого та мальовничого Закарпаття на благодійні концерти військового оркестру 194-ї понтонно-мостової бригади. Концерт відбудеться на відкритому просторі території Закарпатського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені братів Юрія-Августина та Євгена Шерегіїв.

В Ужгороді до оркестру приєднається фронтмен гурту “Шабля” – Вова Гейзер, автор легендарної пісні “Браття Українці”.

Початок о 16:00.

Оглядова екскурсія “Ужгород: відкриваємо таємниці старовинного міста”

Під час цієї екскурсії ви зможете відчути дух минулого, доторкнутися до історії та відкрити найцікавіші сторінки життя міста. Наші гіди розповідатимуть про архітектурні шедеври, легенди та таємниці, які приховуються за старовинними стінами. Приєднуйтесь до нас і відкрийте Ужгород з нового, захоплюючого боку!

Вартість: 150 грн. Старт: о 18:00 з площі Театральної.

Реєстрація за допомогою гугл-форми або за номером телефону: +380 (99) 722 59 60

Вистава “HAROSHIRU” від Донецького драматичного театру м.Маріуполь

На Великій сцені Закаратського муздрамтеатру актори покажуть виставу HAROSHIRU за мотивами п’єси Миколи Куліша «Мина Мазайло». Веселі хайку на 2 дії.

Початок о 18:00.

Вистава “Солодка помста” Закарпатського муздрамтеатру

На Малій сцені театру побачимось на виставі «Солодка помста» (реж. Віталій Семенцов). Вона подарує море емоцій та занурить в особливу атмосферу. Це комедія про перелюб, яка посяде особливе місце у серці.

Початок о 19:00.

21 квітня (неділя)

Вистава для дітей “Гном Джером”

Музична та яскрава казка – для наших юних глядачів. Хоча цю виставу полюбляють і дорослі. «Гном Джером» – казка про щедрість, дружбу і щирість від режисерки Марго Савенко.

Початок о 12:00 у Закарпатському муздрамтеатрі.

Акторський клас “Діапазон свободи”

Акторський клас про звільнення від затисків, вивільнення уяви, знайомство із новими можливостями тіла та голосу для всіх, хто відчуває зацікавленість до цієї теми. Який справжній потенціал моїх можливостей? Що мене зупиняє і як відкусити цьому голову?

Для участі необхідно взяти зручний однотонний тренувальний одяг. Реєстрація за посиланням.

Початок о 12:00, тривалість — до 15:00, локація: вул. Руська, 3. Вартість — 350 грн.

Веде Агнесса Цвелодуб (Київ) – перформерка та акторка театру Aktorstvo.

Відкрита екскурсія Невицьким замком

Екскурсію проведе автор історико-археологічного дослідження цієї унікальної пам’ятки Олексій Дзембас та його вихованці зі «Школи юного археолога» ПАДІЮНу Тимофій Фенчак та Вадим Турок.

По завершенню відбудеться бліц-прибирання сміття на території замку. З собою мати рукавички та кульки для сміття. Запрошуються усі небайдужі та бажаючі.

Початок о 13:30.

Вистава “8 люблячих жінок”

Наша нещодавня прем’єра «8 люблячих жінок» від режисера-постановника Віталія Семенцова вже встигла побувати в Києві та готова знову дарувати незабутні емоції нашому рідному глядачу! Ви ще не бачили? Маєте можливість побачити!

Початок о 18:00.

Вистава “Приголомшена Тетяна” на Малій сцені Закарпатського муздрамтеатру

Донецький академічний обласний драматичний театр м. Маріуполь покаже виставу за творчістю грузинського драматурга Лаші Бугадзе у постановці режисерки, заслуженої артистки України Людмили Колосович.

“Приголомшена Тетяна” — це 6 міні п’єс, 6 маленьких історій, події яких розгортаються на мальовничому Кавказі під час загарбницької й безглуздої російсько-грузинської війни. Слова та вчинки головних героїв, які внаслідок військових дій страждають психічними розладами, є проявом уявлень про такі надважливі поняття, як війна, любов, повага, життя та смерть.

Початок о 18:00.

Афіша оновлюється

Команда Varosh збирає кошти на авто для Збройних сил. Підтримати збір та пришвидшити нашу Перемогу можна за посиланням.

Зоряна Попович, Varosh,

Головна світлина ілюстративна

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