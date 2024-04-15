Відкриту екскурсію Невицьким замком проведуть дослідник фортеці Олександр Дзембас та юні археологи

Відкрита екскурсія Невицьким замком, на яку запрошують усіх зацікавлених історією та нинішнім станом справ у фортеці, відбудеться 21 квітня.

Відкриту екскурсію проведе дослідник цієї унікальної пам’ятки, автор історико-археологічного дослідження Невицького замку Олександр Дзембас разом із вихованцями Школи юного археолога.

Олександр Дзембас займається вивченням Невицького замку близько трьох десятків років. Подібні відкриті екскурсії проводив і раніше.

«Було, що і 250 людей одночасно приходили на екскурсію – і дорослі, і діти. Для дітей це взагалі величезний позитив. Коли діти, що займаються у Школі юного археолога, бачать, що цією темою цікавляться і дорослі – для них це вагомий поштовх, такий виховний момент своєрідний», – розповів Олександр Дзембас.

Екскурсію для відвідувачів пану Олександру допомагатимуть проводитимуть учні його Школи юного археолога – Тимофій Фенчак та Вадим Турок. Тимофій навчається у Кам’яницькій школі у 9 класі, Вадим – восьмикласник ужгородської школи №5.

«Хлопці дуже підготовлені, вони із задоволенням все розкажуть і покажуть, дітям треба мати можливість висловитися. Основний тягар запитань беру на себе, відповім на будь-які запитання, що цікавитимуть», – каже Олександр Дзембас.

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Загалом, за його словами, у Школі юного археолога, що продовжує діяти в Ужгороді, нині навчається 36 дітей.

Окрім власне екскурсійної частини, зустріч матиме також й екоскладову: усіх, хто прийде на захід, просять взяти із собою пакети для сміття, щоби по ходу заразом хоч трохи прибрати територію пам’ятки.

«Невицький замок нині – дуже проблемна пам’ятка. Окрім того, що порушені охоронні зони пам’ятки, вона ще й, як це не парадоксально, по факту є безгосподарною спорудою. Через безгосподарний статус замку там постійно накопичується сміття. Лавиці є, сміттєві урни також, але люди, що туди приходять, не свідомі того, що сміття після них звідти ніхто не вивозить. Саме тому кожен бере з собою невеличкий пакет: коли 50-100 людей на зворотній дорозі забирає з собою по трохи сміття, колективний результат виходить непоганий. Заразом буде розмова про майбутні можливі перспективи цієї пам’ятки», – розповів Олександр Дзембас.

На відкриту екскурсію Невицьким замком усіх охочих чекатимуть у неділю, 21 квітня, о 13:30.

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Титульне фото: Департамент освіти і науки, молоді та спорту Закарпатської ОВА

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