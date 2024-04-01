Фотографія як терапія: в Мукачеві почали проєкт “Фототерапія”

Фотограф Микола Вінар спільно з психологинею Тетяною Лавришин започаткували проєкт “Фототерапія”, в якому працюватимуть з людьми, які хочуть подолати бар’єри в самооцінці, сприйнятті своєї сексуальності та в соціалізації. Про проєкт розповіли на лекції, проведеній днями в Книгарні Є в Мукачеві.

Микола Вінар розповів Varosh: у класичному розумінні фототерапія може бути у вигляді спілкування з психотерапевтом та фотографування його в процесі, там неважлива естетика і згодом вони розбирають разом ці фоторафії. Другий вид такої практики — коли людина в процесі спілкування з терапевтом сама фотографує різні речі і таким чином розкриває сама себе. І є третій варіант співіснування терапії та фотографії — колажування, робота з фотографіями, але вона, за словами Миколи Вінара, теж не містить мистецького напрямку.

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— Ми ж взялися за зворотний напрямок: через зовнішнє спробуємо вплинути на внутрішнє, — каже фотограф. — Навколо клієнта я завжди вибудовував інший світ, інший час, десь порушували фізику, логіку… Але ми будуємо все так, що клієнт, який, наприклад, невпевнений у собі, після фотосесії дивиться на себе іншими очима.

Тетяна Лавришин працюватиме з людиною в плані виявлення її проблем та бар’єрів, спільно з нею вирішуємо, як будемо ці бар’єри проходити та як на практиці будемо втілювати зйомку. Зйомка — це вже моя частина, в якій ми фіксуємо результат. Ми можемо залучати також інших фахівців, які допоможуть у вирішенні ситуації — тренерів, хореографів тощо, — пояснив чоловік.

За словами Миколи Вінара, за 6 років його фотопрактики практично 70% фотосесій були втілені саме за таким принципом, однак тоді основною ціллю його було мистецтво, а не терапія і зміни в клієнті. Основною цільовою аудиторією методу називають людей віком від 14 років, спрямованих на особистісний розвиток, розвиток самооцінки, сприйняття своєї сексуальності, соціалізацію. Фотограф та психотерапевтка не працюватимуть з людьми з ПТСР, з клінічними розладами тощо.

Чоловік каже: в Україні подібного проєкту немає.

Зоряна Попович, Varosh,

Фото: з лекції про проєкт у Книгарні Є

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