Тематичний фотомоб Retro Užhorod проведуть на Замковій горі в Ужгороді

У березні в Ужгороді організатори фотомобу Retro Munkács планують провести подібну акцію — Retro Užhorod. Про це Varosh розповів один з ініціаторів Олександр Шершун. Нагадаємо, фотомоб на початку листопада провели мукачівці: 15 людей зібралися в центрі міста біля Ратуші у ретро-одязі, спілкувалися та фотографувалися. Таким чином спробували відтворити атмосферу міста 20-40 років. Тепер планують провести аналогічну акцію в Ужгороді та трохи згодом уже строго тематичну — знову в Мукачеві.

— В Ужгороді фотомоб відбудеться на Замковій горі та її околицях, — сказав Олександр Шершун. — Хочемо відтворити епізоди з навчання семінаристів в атмосфері давніх вуличок Ольбрахта, Духновича. В Ужгороді немало таких стародавніх куточків, але важчою буде організаційна робота. Як і в Мукачеві, так і в Ужгороді ми проситимемо людей самих підбирати собі костюми для фотообразу, бо ми не використовуємо музейні чи театральні костюми.

Мукачево 30-40-х років відтворили у фотомобі Retro Munkács

Фотографуватиме співавтор проєкту Микола Вінар, підхід у роботі залишиться з першої акції — використовуватиметься стара оптика та стиль фотографування 20-40 років. Можливо, за словами Олександра, цього разу залучать додаткових фотографів для зйомки бекстейджів. Оригінальні фотографії будуть без жодної цифрової обробки, адже основна ідея цих фотомобів — за допомогою фото передати історію.

Наразі організатори консультуються з туризмознавцем Олександром Ковалем та істориком, екскурсоводом Павлом Худішем стосовно найбільш вдалих локацій для зйомок, бо очікують, що акція буде трохи масовіша, ніж була в Мукачеві.

— Вже восени ми плануємо нову зйомку Retro Mukačevo, присвячену кінострічці “Гордубал” — сказав Олександр Шершун. — Спробуємо відтворити окремі епізоди старого чехословацького фільму і моменти судового засідання. Більше деталей зможемо розкрити вже ближче до самих зйомок. Ця зйомка буде більше присвячена року кінотуризму на Закарпатті.

Varosh

Фото: Oppidum Mukachevo

Відео: alitta.prod

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