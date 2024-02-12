Куди піти у Новому районі в Ужгороді: кафе, ресторани та паби

Живете або працюєте у Новому районі? Аби не їхати у центр, плануйте свої ділові та романтичні зустрічі недалеко від дому. У Новому Районі Ужгорода є цілий ряд закладів, які можна обрати як для сімейних посиденьок, так і романтичних побачень чи зустрічей з друзями.

Для ранкових кавоманів

“Caffeine” (вул.Заньковецької, 70)

Просторий заклад з терасою, де можна замовити ранкову каву та десерт до неї й розпочати бадьорий день. Що варто спробувати — ранкові напої з колекції “Coffee Special” та “Latte Special” в зручних чашках-баночках, а також в додаток до них шоколадні макаруни та фруктові чизкейки.

“Muffin” (вул.Легоцького, 19а)

Лате чи еспресо, абрикосовий пиріг чи манговий чизкейк, або ж навіть поживна гранола. Ввечері ж можна з’їсти апетитний кіш або випити гарячий глінтвейн. Заклад знаходиться на розі ТЦ “Токіо”.

Daily Cafe (вул. Легоцького, 52)

Затишна кав’ярня навпроти ТЦ “Токіо”, де без метушні можна випити кави з тістечком. Заклад має власну випічку, яку можна взяти з собою додому. Особливо приємно посидіти в затінку дерев влітку, але й зараз багато хто обирає терасу.

Cake Studio by Marianna (вул.Капушанська, 134)

Затишне сімейне кафе, де можна спробувати торти на різний смак: фруктові чизкейки (смородиновий, банановий, яфиновий), класичні торти чи горіховий “снікерс”. Також рекомендуємо спробувати “Байрактар” — тортик з шоколадних коржів з хрустким шаром праліне з фундука, шоколадним крем-сиром та смородиново-базиліковим конфі.

Cup wood (Легоцького, 80, ЖК “Паркленд”)

Якщо бачите крізь вікно інсталяцію дерева посеред зали та стильні ліхтарики — ви прийшли за адресою. Смарагдова оздоба та дерев’яний декор спонукає випити чашку ароматної кави зі смачним десертом перед початком робочого дня. Тут макаруни, чизкейки та навіть гречаний чай. До речі, заклад працює вже з 7:30, щоб ви точно змогли встигнути все.

Street coffee take away (вул. Легоцького, 80, ЖК “Паркленд”)

Кав’ярня, в якій ви можете взяти каву з собою через спеціальне віконце, чи спокійно випити її у закладі. Забігти перед роботою — саме воно. До речі, тут також можна придбати неймовірно смачні соленики власного виробництва.

Goriziana Caffe (вул. 8-го Березня, 48)

Вже майже культовий ужгородський заклад з кавою, десертами та затишною терасою.

Львівські круасани (вул.8-го Березня, 43)

Заклад популярної мережі, де можна скуштувати як сендвічі, так і солодкі круасани. Ця універсальна випічка підійде і для сніданку, і для обіду.

Ресторани для всієї сім’ї чи зустрічей з друзями

“Project 87” (вул. 8-го Березня, 31в)

Заклад, який точно не залишиться непоміченим, хоча б тому, що має два поверхи, великі панорамні вікна на стильний інтер’єр. Ресторан з широким вибором страв на кожен смак: від тальятеле до бургера з піцою.

Chili Pizza (вул. Бестужева 9, ТЦ «Вопак»)

Мережевий ресторан “Chilli Pizza” є й у Новому Районі. Тут, як завжди, можна влаштувати дні народження, побачення чи прийти на піцу з друзями. Приміщення займає 2 поверхи, та має ігрову зону для дітей. А ще кажуть, що піца тут — одна з найсмачніших в місті, у чому пропонуємо вам переконатися самим.

Chiken Hut (вул. Легоцького, 19А)

Бургери, нагетси чи курячі крильця в хрусткому паніруванні — тут все у кращих традиціях фаст-фуду. Вибір бургерів на будь-який смак, є навіть пропозиція для вегетаріанців з рослинною котлетою.

Паб “Дрива” (вул. Легоцького, 66)

У цьому районі це вже майже культовий заклад, де можна випити пива, спробувати закуски, бургери та те, за чим насправді всі сюди повертаються — страви на грилі. Також традиційними для пабу є перегляди спортивних матчів.

Ірландський паб “Дублін” (вул.Сонячна, 1, с.Сторожниця)

Атмосфера пабу більше пасує для компаній, які замовляють великі дошки з м’ясними нарізками, ірландським пивом та дивляться футбол. Атмосфера — поговорити про життя за великим дубовим столом у стилі суворої Ірландії.

Ресторан грузинської кухні “Хочу пурі” (Капушанська, 150)

Ресторан з атмосферою справжньої Грузії: починаючи від грузинських мелодій, закінчуючи традиційними стравами. Тут можна скуштувати як вже звичні нам хачапурі, хінкалі та люля-кебаб, суп харчо, так і познайомитися з новими традиційними стравами грузинської кухні, як от чашушулі з телятиною чи оджахурі зі свининою. Серед хінкалі точно варто скуштувати хінкалі з молодим сулугуні та в’яленими томатами. Ну і, звичайно, як без вина до м’яса.

До речі, тут є дитячий куточок та дитячі столики, тож родинам з маленькими дітками буде зручно та комфортно.

Лоза (вул.Баб’яка, 1Б)

Сюди варто прийти, щоб спробувати найкращі вина з консультацією професіонала у приємній атмосфері. Ідеальний простір для ваших посиденьок з келихом наодинці та для проведення свята із найближчими.

Fichten beer shop (вул. 8-го Березня, 48).

Фірмовий магазин-бар закарпатського крафтового пива від броварні “Fichte`n Brewery”. Тут представлений широкий вибір цього пінистого напою: Fichten Weizen, Fichten IPA, Fichten APA, Fichten Porter, Fichten Light, Fichten Helle та закусок до нього.

Підбірку закладів якого мікрорайону Ужгорода підготувати наступною?)

Галина Гичка, Varosh

Фото зі сторінок закладів у інстаграмі

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