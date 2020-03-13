Українські кордони закриють через дві доби і на два тижні

43 тисячі українців виїхали за кордон за короткий час, і мають повернутися. Україна готова прийняти їх назад. Якщо українці повертаються з країн, де вирує коронавірус, їм доведеться пройти процедуру обсервації, – про це зазначив нині, 13 березня, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

Кордони закриють для іноземців через 48 годин і на два тижні. Що таке обсервація – наразі не роз’яснюють.

Раніше Уряд ухвалив рішення про обмеження кількості пунктів пропуску та пунктів контролю через державний кордон. Відповідне розпорядження ухвалене на виїзному позачерговому засіданні Кабінету Міністрів за участі Президента України Володимира Зеленського.

«Враховуючи значне зростання кількості захворювання на коронавірусну інфекцію та високий рівень транскордонної міграції населення, Державна комісія надала відповідні пропозиції. На виконання цих рішень розроблене розпорядження щодо обмеження кількості пунктів пропуску через державний кордон та пунктів контролю для запобіганню загроз занесенню та поширенню на територію України коронавірусної інфекції», — зазначив Міністр Аваков.

При цьому Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль наголосив, що всі українці, які тепер перебувають за кордоном, зможуть безперешкодно повернутися додому.

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