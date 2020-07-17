8 екскурсоводів розробили унікальні туристичні маршрути Ужгорода

Ми розповідали, що ГО “Щасливі діти” розпочала проєкт “Унікальні туристичні маршрути “Пізнай Ужгород” в інтерактивних листівках з аудіогідами”. Відтак незабаром з’являться художні інтерактивні листівки з тематичними маршрутами Ужгорода та аудіогіди до них. Сувенірні набори будуть українською та англійською мовами. Над втіленням працюють екскурсоводи, художники, журналісти та культурні діячі. Цього разу ГО представляє команду екскурсоводів та їхні унікальні маршрути про Ужгород.

Нині маршрути розроблені й озвучені екскурсоводами в професійній студії. Незабаром матеріали з’являться на платформі туристичного мобільного додатку izi.travel. Ініціативу підтримує Український культурний фонд.

Отже, вісім гідів та їхні унікальні прогулянки Ужгородом.

Юрій Славік

Юрій – ужгородець, навчався водночас на двох факультетах УжНУ: історичному та географічному. Зі студентських років проводить екскурсії Закарпаттям, співпрацює з провідними туристичними компаніями України. Впродовж 10 років захоплюється рухом історичної реконструкції Середньовіччя та активно популяризує його на Закарпатті. Ви чули про міжнародний фестиваль середньовічної культури “Срібний Татош”, що проходить у замку Сент-Міклош? Засновником та співорганізатором цього масштабного та видовищного дійства і є Юрій Славік.

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«Власне, любов до Середньовіччя і визначила тематику мого маршруту, який оповідає про давню історію Ужгорода та хронологічно охоплює період з кінця ІХ-Х століття по 1711 рік. У ньому ви можете дізнатися про історичні витоки міста, версії походження його назви, масштаби поселення, його знатних володарів та про життя і побут місцевих жителів. Головною родзинкою екскурсії є знайомство із Ужгородським замком, перші відомості про який і дали старт історії міста на Ужем».

Юліанна Малик

Юліанна за спеціальністю – теж історик. Та за покликом душі – екскурсовод. У туристичній сфері працює 8 років. Неодноразово брала участь у всіляких проєктах, закрема “Вільні екскурсії. Ужгород” та “Міні-скульптурки. Наживо” (міжнародний онлайн-проєкт).

Юліанна є авторкою кількох тематичних екскурсій. Про неординарний підхід до роботи свідчить те, що дівчина нестандартно подає інформацію, зокрема через квести, які влаштовує для дітей і дорослих. У рамках проєкту “Пізнай Ужгород” Юліанна Малик розробила маршрути “Великі художники маленького міста” та “Ужгород. Романтичні історії”.

«Розповідями про великих художників та романтичні історії я хочу остаточно і назавжди закохати туриста в Ужгород. Мрію у майбутньому, коли буду гуляти містом, зустрічати туристів, що слухатимуть аудіогід та мандруватимуть нашими маршрутами».

Юрій Яновський

До того, як стати екскурсоводом, Юрій організовував та проводив весілля, писав статті у місцеві газети, працював у банківських установах. Та потім усвідомив, що туризм – його покликання. Каже, що це для нього – не робота, а хобі, яке стало справою життя. Для проєкту “Пізнай Ужгород” він розробив нестандартні теми: “Ботанічні дива міста над Ужем” та “Християнська духовність в житті та історії Ужгорода”.

«Ужгород – це справжній ботанічний сад, на вулицях якого росте величезна кількість унікальних і мегацікавих рослин. Навіть ужгородці, все життя проходячи вулицями міста, не здогадуються, скільки всього дивовижного навколо них. Тож, використовуючи матеріали, як туристи, так і місцеві мешканці, почерпнуть для себе багато нового та цікавого».

Щодо теми про християнську духовність в Ужгороді, Юрій зазначив: «Цими матеріалами я спробував розповісти про різноманіття християнських конфесій, які віками співіснували в серцях ужгородців. Гості міста, приїжджаючи з інших регіонів України, зачаровані звичаями закарпатців, граціозними церквами та чаруючими звуками церковних дзвонів, що створюють вражаючу ауру. Але в нашому житті все має свій початок і свої причини. Саме ця екскурсія стала спробою розкрити душу і пояснити, чому Ужгород став таким, яким він є».

Владислав Товтин

Владислав – фаховий історик, гід-екскурсовод та гірський провідник. У сфері зацікавлення, окрім іншого, краєзнавчі студії та традиційна гастрономічна культура Карпатського регіону. Нинішнє місце роботи – Агенція регіонального розвитку Закарпатської області, де з командою втілює проєкти, пов’язані з розвитком туризму. Екскурсовод бере участь й у багатьох інших ініціативах. Зокрема, був учасником “Відкритих екскурсій Ужгородом” та лекцій освітньої платформи “Nomen”. Нині бере участь в дослідницькій роботі команди міжнародного проекту HUSKROUA “VIA GASTROCARPATHIA. Шлях ремесел та смаку”.

«Маю досвід роботи в проєктах із розвитку сільських територій Закарпатської області. Володію знаннями з історії та культури регіону, краєзнавства, традиційних ремесел і промислів, фольклору в Українських Карпатах. Працюю в напрямку сталого розвитку культурного туризму в регіоні».

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Про розроблений маршрут Владислав зазначив: «Екскурсія за моїм маршрутом розповідає про період історії нашого міста впродовж 1919-1938 років. Саме цей час вважається “золотою епохою” в буремному ХХ столітті, оскільки Ужгород стає центром краю Підкарпатська Русь, де розвивалася культура, освіта, суспільне життя. За чехословацького періоду місто збагатилося багатьма новими будівлями, було проведено водогін та електромережу. Маршрут екскурсії проходить історичним центром Ужгорода, місцями найбільш пов’язаними з історією чехословацького періоду, зокрема в унікальному ареалі пам’яток архітектури модернізму кварталі Малого Галагова».

Тетяна Літераті

Ім’я Тетяни Літераті, заслуженої журналістки України, чули не лише на Закарпатті, а й стовідсотково поза його межами. Поціновувачі її творчості коментують матеріали з різних куточків світу. А все тому, що Тетяна, працюючи з архівними даними, розповідає громадськості про важливі сторінки історії Ужгорода. Проєкт “Втрачений Ужгород” розпочався зі статтей на сайті “Про Захід” і трансформувався у видання серії книжок. У 2017 році вийшла книга “Ужгород. Невигадані історії”, у 2018-му – її друга частина “Втрачений Ужгород. Мандрівка старим містом”, у 2019-му компіляція цих книжок була перекладена угорською мовою і видана в Будапешті. І ось днями світ побачила третя книга, що має назву “Втрачений Ужгород: професії та підприємства”.

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Маршрут, розроблений і представлений Тетяною Літераті, називається “Прогулянка набережною під липами”, відтак запрошує туристів прогулятися найкрасивішою набережною Ужгорода – набережною Незалежності. Вона була створена для неспішних приємних прогулянок, і от уже більше 90 років виконує роль головного променаду міста. Разом із тим набережна Незалежності є цікавим історичним місцем, багатим на знакові для Ужгорода місця і споруди.

«Під час екскурсії можна дізнатися, чому протипаводкову стіну на початку набережної називали “стіною смерті”, які дерева хотіли спершу висадити на місці нинішньої Липової алеї, що було на місці будівлі Лінгвістичної гімназії, та хто жив у віллах, з яких у радянські часи зробили стоматологічну поліклініку».

Павло Худіш

Павло – кандидат історичних наук, доцент на факультеті історії та міжнародних відносин в Ужгородському національному університеті. Почав працювати екскурсоводом, навчаючись в аспірантурі. Сфера наукових інтересів – дослідження історії євреїв, Голокосту та міжетнічних взаємовідносин на Закарпатті у ХХ столітті. За словами Павла, у багатьох людей є особливий інтерес до історії єврейського народу, адже в Ужгороді збереглися численні пам’ятки, що нагадують про довготривалі взаємозв’язки та контакти з цим етносом. Саме тому тема маршруту стосується історії єврейського життя в Ужгороді і називається “Шалом, сусіде!”: життя і трагедія євреїв Ужгорода.

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«Улюбленим об’єктом екскурсії для мене є Велика ортодоксальна синагога, адже це перлина єврейського Ужгорода, навіть не зважаючи на те, що первинного вигляду вона, на жаль, не зберегла. Тим не менше, я щиро люблю всі об’єкти: маленьку лазню-мікву, де всередині донедавна можна було розгледіти залишки ритуального басейну, Єврейський дім, де знайдемо 80-літні написи на івриті, а також приватні будиночки євреїв та великі палаци, як палац Фріда. Все це дихає життям та трагедією народу, котрий колись жив поруч у прекрасному Ужгороді».

Наталія Світлинець

Наталія – корінна ужгородка. За освітою – магістр банківської справи, за хобі – майстриня, за покликанням – екскурсовод. Про своє хобі розповідає так: «Спочатку мені подобалося плести щось незвичайне. Так з’явилися капелюхи, потім сумки. Через деякий час мені хотілося додати шкіряні елементи, що потягнуло за собою вивчення роботи зі шкірою і безпосередньо виготовлення шкіряних сумок».

А от екскурсоводство для Наталії – нова сфера діяльності. Каже, що це прекрасна нагода прогулятися рідним Ужгородом, розповісти цікаве друзям та гостям міста. Стверджує, що їй надзвичайно пощастило, адже впродовж останнього десятиліття проживає на найстарішій вулиці міста у самісінькому його центрі. Одразу за її парканом – майстерня скульптора Михайла Колодко. Саме там “народжувалися” мініскульптури Ужгорода, які безперечно стали окрасою та візитівкою міста. Таке сусідство надало Наталії багато цікавої інформації, яка не відома громадськості і якої не знайти в інтернеті. Та для слухачів матеріалів проєкту “Пізнай Ужгород” деякі таємниці авторка обов’язково розкриє, супроводжуючи їх маршрутом “У пошуках мініскульптур”.

«Я захоплююся мініскульптурами через їхній символізм, який автор передав у найдрібніших деталях. Це стосується і місця розташування, й ідеї та навіть образу кожної скульптури. Під час екскурсії ви точно не сумуватимете».

Олександр Шершун

Олександр живе і працює в Мукачеві, та народився в Ужгороді. За освітою – історик, але професійно реалізувався в туризмі. Стверджує, що знання й любов до історії дають +100 до всіх показників у туризмі. Почавши свою кар’єру з екскурсовода, у 2016 році очолив громадську організацію “Асоціація фахівців туристичного супроводу Закарпаття”. Нещодавно призначений радником Мукачівського міського голови з питань розвитку туристичної галузі міста. Одним із захоплень Олександра є історична реконструкція. З 2013 року є постійним ведучим фестивалю середньовічної культури “Срібний Татош”. З 2016 року розширив географію коментування середньовічних боїв ((Луцьк, Київ, Тростянець, Чернігів, Смедерево (Сербія)).

Для проєкту “Пізнай Ужгород” обрав маршрут, який розповідає про епоху Габсбургів.

«Під час екскурсії основний акцент зроблено на останньому періоді – Австро-Угорському (1867-1918 роки), оскільки він залишив найпомітніший відбиток на “обличчі” і характері Ужгорода. Бруківка, кава, Корзо, сецесія, театр, вино і неймовірні контрасти між імперським та народним на вулицях міста – ось неповний перелік того, чим може зацікавити ця епоха. Для мене завжди найяскравішим символом тієї доби є Жупанатська площа як найбільш вцілілий архітектурний комплекс того періоду. Будівлі на пагорбі та навколо нього яскраво ілюструють характер епохи. Про це та інше я обов’язково розкажу учасникам маршруту».

Varosh

за матеріалами пресслужби ГО “Щасливі діти”