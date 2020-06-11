В Ужгороді створюють інтерактивні листівки з аудіогідами для тематичних екскурсій містом

ГО “Щасливі діти” розпочинає новий проєкт “Унікальні туристичні маршрути “Пізнай Ужгород” в інтерактивних листівках з аудіогідами”. Відтак незабаром з’являться художні інтерактивні листівки з тематичними маршрутами Ужгорода та аудіогіди до них. Сувенірні набори будуть українською та англійською мовами. Над втіленням працюють екскурсоводи, художники, журналісти та культурні діячі. Розповідаємо детальніше.

“Пізнай Ужгород” є логічним продовженням минулорічного проєкту “Таємниці старовинного Ужгорода”. Проте нині активності масштабувалися на ширшу авдиторію, адже доступні та цікаві дітям та дорослим. Крім того, кожен зможе стати учасником проєкту, адже новітні технології дозволяють користуватися у зручний час, у екскурсії можна брати участь онлайн та офлайн.

Вісім відомих екскурсоводів активно розробляють маршрути. Відтак, як уже сказано, буде створено сувенірний набір листівок з тематичними маршрутами для самостійних прогулянок містом “Пізнай Ужгород” та аудіогіди до них. Сувенірні набори будуть видані українською та англійською мовами, що сприятиме географічному розширенню авдиторії проєкту.

Наразі у команді: Тетяна Літераті, Владислав Товтин, Юрій Славік, Юрій Яновський, Павло Худіш, Юліанна Малик, Наталія Світлинець, Олександр Шершун. Також над проєктом працюватимуть художники, дизайнери, журналісти та культурні діячі. А ще в команді – відома ужгородська ілюстраторка Олена Бугренкова.

«Цей проєкт дозволить не тільки заохотити дорослих та дітей до пізнання історико-культурної спадщини старовинного Ужгорода, а й сприятиме покращенню туристичної привабливості міста. Кожна листівка – історичний путівник пам’ятками культурної та архітектурної спадщини старовинного Ужгорода з цікавими запитаннями і завданнями», – розповіла керівниця проєкту Людмила Сюзева.

Усі аудіогіди будуть завантажені на платформу туристичного мобільного додатку izi.travel і доступні широкому загалу. Таким чином користувачі міжнародного сервісу зможуть відкрити для себе Закарпаття.

«Наразі на цій платформі більшість контенту – аудіоекскурсії європейськими містами. Якщо ж говорити про Україну, то користувачам сервісу доступні маршрути Львовом, Одесою, Харковом, Києвом, і досі нема жодного аудіомаршруту Ужгородом», – зазначила волонтерка проєкту Тетяна Симкович.

За словами представників ГО «Щасливі діти», аудіосупровід буде записаний голосами самих екскурсоводів і доповнений світлинами відомого фотографа Сергія Гудака. Аби розпочати віртуальну або ж реальну мандрівку, достатньо засканувати QR-код на листівці.

Завдяки інноваційному підходу, його діджиталізації та інтерактивній промоції, проєкт сміливо можна віднести до унікальних туристичних продуктів, що на гідному рівні презентують багатогранність історичного та сучасного Ужгорода.

Уже відбулася перша робоча ZOOM-зустріч у рамках реалізації нового проєкту. Він реалізовується за фінансової підтримки Українського культурного фонду.

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