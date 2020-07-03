Де працювали ужгородці у першій половині ХХ ст.: 24 історії від Тетяни Літераті

Вийшла третя книга історичного проєкту “Втрачений Ужгород” від журналістки Тетяни Літераті. Перша має назву “Ужгород. Невигадані історії”, друга – “Втрачений Ужгород. Мандрівка старим містом”, а третя розповідає про “Втрачений Ужгород. Професії та підприємства”.

Цьогоріч проєкт відзначає шосту річницю, написано сотні статей. Ось і нагода прочитати інтерв’ю Лариси Липкань із Тетяною Літераті.

Власне, у третій книзі авторка знайомить читачів із роботою відомих місцевих підприємств та цікавими професіями, що були популярними у першій половині ХХ ст..

У виданні опубліковані 24 історії, ілюстровані раритетними світлинами, графікою, вирізками з тодішніх газет, кресленнями, ретро-рекламою. Книга атмосферна за змістом і візуальною частиною.

Тексти розповідають про ужгородців, які були успішними у своїй професії: “Інженер-архітектор Ерно Ковош”, ““Літаючий вчитель” Федір Куруц”, “Ресторатор Мано Фюреді”, “Кондитери Арпад Мішкольці та Йосеф Шнайдген”, “Квіткарі Дюла та Рожика Гойто”, “Кондуктор Тиводор Палоці” та інші матеріали.

У третій книзі зібрані також історії підприємств: “Ливарня Золтана Деметера”, “Завод кави і чаю братів Штери”, “Винарня Гейзи Ланди”, “Кошикарня школи для глухонімих дітей” й інші.

«На кожному етапі роботи над кожною з історій мені допомагали нащадки героїв цієї книжки, працівники Державного архіву Закарпатської області, колеги-краєзнавці, засновник проєкту – інформаційний сайт “Про Захід” і, звісно, моя сім’я», – пише Тетяна в анотації.

Продаж відкриється після презентації. Наразі вирішується питання презентації, аби провести її з дотриманням карантинних обмежень.

Varosh

Головне фото: Андрій Кирилюк