10 кращих ресторанів закарпатської кухні у 2021 році обрали експерти

12 листопада в Нижньому Селищі, на Хустщині, відбувся форум, де визначили десятку кращих ресторанів Закарпаття. Обирали самі ж ресторатори.

Як повідомляє Туристичний інформаційний центр “Турінформ Закарпаття”, в роботі форуму взяли участь 30 представників сфери харчування, ресторанного бізнесу області (присутні ресторатори або керівники закладів харчування).

Основна мета заходу полягає в об’єднанні зусиль сектору громадського харчування навколо спільної справи однодумців та побудови партнерства між ними задля розвитку закарпатської гастрономії. На заході обговорили сильні сторони гастрономії регіону та узгодили подальші спільні кроки для розвитку гастротуризму Закарпаття.

Саме цього року вперше самі ж представники закладів харчування голосували за ТОП-10 ресторацій закарпатської кухні – 2021. Що цікаво, правилами було заборонено віддавати голос за свій заклад, кожен представник ресторану мав можливість проголосувати за 10 кращих закладів на його думку, виставляючи їм оцінки від 10 до 1 балу.

«ТОП – 10 ресторацій закарпатської кухні – 2021» за оцінками рестораторів та гастро-експертів:

Порядний ґазда (м. Мукачево) Ґелета (с. Нижнє Селище) Гагарін та бокораш (с. Кваси) Винний сад (м. Мукачево) Кілікія (м. Ужгород) Вольногора (с. Лісарня) Підкова (м. Перечин) V&P (м. Хуст) Олд Континент (м. Ужгород) Chalet (с. Ганьковичі).

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