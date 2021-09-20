Як Перша виноградна гора Ужгорода відсвяткувала свій перший день народження (ФОТО)

У вересні місцева Виноградна гора святкує свою першу річницю. Вона розташована в мікрорайоні Шахта, поруч із ресторацією “Кілікія”, яка виростила й опікується цим об’єктом.

Тут атмосфера тиші, направду медовий виноград (скуштуйте і переконайтеся), лаванда з перечинської Лавандової гори, хвойні, які, як каже експерт із туризму Федір Шандор, натякають на клімат Хорватії.

І на тлі виноградника створилася інстаграмна локація – із білосніжним дегустаційним простором у стилі Прованс, аркою, великою шаховою дошкою і гойдалкою.

Наразі тут вирощують Гевюрцтрамінер та Совіньон Блан. Ще два: Смедеревка і Хіндогни. Смедеревка – гордість хорватських виноградарів. Хіндогни – один із найдавніших сортів винограду, що згадується у священних книгах, привезений в Ужгород із Араратської долини (Вірменія).

Камерне святкування відбулося 18 вересня. Федір Шандор, Президент Закарпатської туристичної організації, провів екскурсію про виноградний контекст Ужгорода. Перший вітальний келих наповнився закарпатським трамінером, адже якраз 18 вересня – День трамінера.

Трамінер Виноградної гори ще зовсім молодий, тому цього разу куштували трамінер від мукачівського Винного саду, а також культове біле сухе “Черсегі” від компанії “Шато Чизай”.

Музичний настрій – від струнного квартету DOLCE VITA.

Гастрономічна дегустація – символічно-тематична – власний виноград, а також спеціалітети – Толма, Женгялов хац та пахлава на десерт.

Толма є східною варіацією наших голубців, проте пропорція м’яса і рису 80% і 20%, а загортають начинку у виноградне листя, звісно, з Виноградної гори. Маленькі й невагомі “голубці”, проте насичено-м’ясні та з виноградно-соковитою ноткою-післясмаком.

Женгялов хац – вірменський хліб (щось подібне до лавашу), начинений різноманітною зеленню, яка грає різними піввідтінками.

До речі, обидві страви можна замовити в Кілікії.

Виноградна гора – справді місце сили в гамірному Ужгороді, така атракція є певною новизною. Неодмінно завітайте. І щиро рекомендуємо замовити тематичну дегустацію.

Евеліна Гурницька, Varosh

Фото: Володимир Твердохліб, а також від Кілікії