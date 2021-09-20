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Як Перша виноградна гора Ужгорода відсвяткувала свій перший день народження (ФОТО)

20 Вересня 2021 309

У вересні місцева Виноградна гора святкує свою першу річницю. Вона розташована в мікрорайоні Шахта, поруч із ресторацією “Кілікія”, яка виростила й опікується цим об’єктом.

Тут атмосфера тиші, направду медовий виноград (скуштуйте і переконайтеся), лаванда з перечинської Лавандової гори, хвойні, які, як каже експерт із туризму Федір Шандор, натякають на клімат Хорватії.

І на тлі виноградника створилася інстаграмна локація – із білосніжним дегустаційним простором у стилі Прованс, аркою, великою шаховою дошкою і гойдалкою.

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Наразі тут вирощують Гевюрцтрамінер та Совіньон Блан. Ще два: Смедеревка і Хіндогни. Смедеревка – гордість хорватських виноградарів. Хіндогни – один із найдавніших сортів винограду, що згадується у священних книгах, привезений в Ужгород із Араратської долини (Вірменія).

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Камерне святкування відбулося 18 вересня. Федір Шандор, Президент Закарпатської туристичної організації, провів екскурсію про виноградний контекст Ужгорода. Перший вітальний келих наповнився закарпатським трамінером, адже якраз 18 вересня – День трамінера.

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Трамінер Виноградної гори ще зовсім молодий, тому цього разу куштували трамінер від мукачівського Винного саду, а також культове біле сухе “Черсегі” від компанії “Шато Чизай”.

Музичний настрій – від струнного квартету DOLCE VITA.

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Гастрономічна дегустація – символічно-тематична – власний виноград, а також спеціалітети – Толма, Женгялов хац та пахлава на десерт.

Толма є східною варіацією наших голубців, проте пропорція м’яса і рису 80% і 20%, а загортають начинку у виноградне листя, звісно, з Виноградної гори. Маленькі й невагомі “голубці”, проте насичено-м’ясні та з виноградно-соковитою ноткою-післясмаком.

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Женгялов хац – вірменський хліб (щось подібне до лавашу), начинений різноманітною зеленню, яка грає різними піввідтінками.

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До речі, обидві страви можна замовити в Кілікії.

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Виноградна гора – справді місце сили в гамірному Ужгороді, така атракція є певною новизною. Неодмінно завітайте. І щиро рекомендуємо замовити тематичну дегустацію.

Евеліна Гурницька, Varosh

Фото: Володимир Твердохліб, а також від Кілікії

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# вино # Виноградна гора # закарпатське вино

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