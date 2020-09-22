В Ужгороді “виросла” Виноградна гора з екзотичним виноградом, історією і амбітними туристичними планами

Ужгород має свою Виноградну гору. Розповімо про її унікальність, історичні передумови і локальний символізм, а також про плани.

Принагідно погляньте наші три історії до теми:

Виноградна гора розташована в околицях міста, у межах мікрорайону “Шахта”, неподалік ресторану “Кілікія”, який і є ініціатором проєкту. У 2018-му на пагорбі висадили 1350 саджанців винограду. Основні сорти – Гевюрцтрамінер та Совіньон Блан. Ще два – Смедеревка і Хіндогни. Смедеревка – гордість хорватських виноградарів. Хіндогни – один із найдавніших сортів винограду, що згадується у священних книгах, привезений в Ужгород із Араратської долини (Вірменія).

Виноградна гора – це масштабний проєкт. Наразі завершується перший етап – укорінені лози винограду на пагорбі та створена відпочинкова альтанка на вершині.

У планах:

закінчити будівництво винного льоху біля підніжжя гори,

облаштувати майданчики для французької гри в кулі – петанк,

перше вино,

запуск дегустаційних сетів локальних делікатесів для туристів і гостей міста,

проведення щорічного тематичного свята вина на Виноградній горі – День трамінера.

18 вересня 2020-го Виноградну гору офіційно презентували за участі туризмознавців, гідів, туроператорів та журналістів. За рік, цього ж дня, відбудеться свято – День трамінера, що стане традицією. Для Закарпаття сорт винограду “трамінер” є навіть сакральним, адже з нього творять легендарну “Троянду Закарпаття”. До речі, ще до ідеї Виноградної гори саме в Кілікії щороку фінішував “Трамінер ран”, який проводився у рамках Перечинського півмарафону.

І трішки історії.

Виноградна гора в Ужгороді – це перший виноградник в межах міста з 1985-го, з року введення “сухого закону”, коли знищувалися і виноградні традиції міста.

Однойменна назва, тобто Виноградна гора, зустрічається в історії Ужгорода щонайменше двічі. У першому випадку йдеться про Виноградну гору, яка була розташована на Замковій горі. У 1384 році Другети подарували її павлікіанцям, які мали поряд монастир.

У другому випадку Виноградна гора, як власна назва, зустрічається в історії схилів гори нинішньої Кальварії. Там до XVIII ст. розташовувалися найкращі виноградники Ужгорода. Тому й називали гору Виноградною. У 1759 р. ужгородець Давид Петц подарував для облаштування на Виноградній горі Кальварії свій присадибний наділ землі і сад.

Відтак сучасна назва “Виноградна гора” – це не збіг і не випадковість, це бажання відродити давні традиції міста.

Наприкінці ХІХ — поч. ХХ ст. в Ужгороді було близько 300 винних підвалів. Найглибші і найдовші знаходилися на вулицях Собранецькій, Підградській, Берчені, яка і веде гостей до сучасної Виноградної гори.

Коли біля підніжжя Виноградної гори розпочалося будівництво винного льоху-дегустаційної, працівники натрапили на рештки колишнього, як пізніше з’ясувалося, винного льоху. Корінні мешканці мікрорайону Шахта згодом підтвердили, що з іншого боку дороги раніше було багато маленьких льохів.

Varosh