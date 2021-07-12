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Ресторан «Ґелета»: що таке slow food і «з чим його їдять» на Закарпатті

12 Липня 2021 64

Перший slow food restaurant на Закарпатті відкрився у Нижньому Селищі, на Хустщині. Його автори добре відомі закарпатцям і не тільки – Петро Пригара, Інна Пригара та Орест Дель Соль.

Що таке слоуфуд? У перкладі з англійської – «повільна їжа». Головна мета слоуфуд-руху – збереження традиційної та регіональної гастрономічної культури; приготування їжі тільки з локальних продуктів; сприяння збереженню біорізноманіття. Якщо дуже просто та коротко, то слоуфуд – антонім фастфуду.

Слоуфуд – це добра, чиста та чесна їжа. Кілька століть тому більшість їжі було саме такою. Сьогодні ж – дивовижно – але її потрібно добряче пошукати.

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Нам пощастило бути на відкритті ресторану «Ґелета» та розділити радість його появи на Закарпатті.

Що поєднує ресторан та «Селиську сироварню»? Щонайменше тунель, через який можна пройти від неї до ресторану. А також сирні дегустації, які відтепер проходять в особливо приємній атмосфері?

«Ґелету» вже охрестили рестораном локальної гастрономії та високої сільської кухні. І не дарма. Розповідаємо чому. Тут запропонують страви, виготовлені із локальних продуктів, які постачають малі виробники. Вони є натуральними і вирощені в радіусі 150 км.

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Шеф-кухар ресторану В’ячеслав Совенко працює у сфері понад 25 років; суддя міжнародних, національних та регіональних змагань; майстер-шеф швейцарської школи гостинності; суддя на Чемпіонаті України з кулінарного мистецтва.

Чому потрібно їсти місцеві продукти? Бо це:

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Що в меню? Наприклад, теплий салат з козячим сиром, тячівський пструг (форель) із топленим маслом, селиська поливка з перепілки із домашньою локшиною, медальйони із рижиками; сирна тарілка від «Селиської» сироварні та м’ясна тарілка від «Зеленого Гаю»; на десерт – челебі медовий, морозиво «Драгобрат», крем-брюле, яблучний сорбет.

Чудова опція – можливість замовити сет-меню та скуштувати близько 9 позицій з неймовірними ароматами та смаками.

До страв подають вина з берегівського «Нота Бене», наливки та пиво.

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Контакти:

Росана Тужанська, Varosh

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# ґелета # нижнє селище # ресторан # слоуфуд

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