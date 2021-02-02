5 кафе, які нещодавно відкрилися в Ужгороді та Виноградові

У цьому огляді розповідаємо про заклади, які запрацювали у грудні-січні. Найбільше йдеться про Ужгород, але нове кафе відчинилося і у Виноградові.

Важливо, що цей матеріал, як і всі наші огляди і списки кафе та страв, є некомерційним. Якщо плануєте ось-ось відкривати свій гастрономічний заклад – неодмінно напишіть нам у фейсбуці або інстаграмі – ми включимо його у наші списки свіжих локацій.

Кондитерська-студія ФіолЄтово

Інклюзивна кондитерська “Золоті серця Закарпаття” ледь не зачинилася, проте все склалося краще і вона відкрилася у новому форматі. Тут і надалі працюють люди з ментальними особливостями під керівництвом досвідченого кондитера Павла Бодака і засновниці закладу Олени Логвіненко. Кафе яскраво оновилося за своєю концепцією: відтепер тут бузкові штрихи в Поп-арт-інтер’єрі, в солодощах, які подають у керамічному посуді, і навіть слоган звучить тематично – “Рестарт зі смаком еперки”. Власне, логотип також символізує солодку крихітку-еперку.

Адреса: ФіолЄтово, Ужгород, вул. Митрака 11/4 (якщо дивитися на Будинок побуту, то з лівого боку).

Pub-Schwab

Маленький, але затишний, такий, скажімо, “трушний” паб відкрився у провулку SCHWABENHOF по Швабській. Спокійно-гамірне місце, куди місцеві навідуються саме відпочити і релакснути, адже тут легко залишатися собою. Демократичний інтер’єр із цеглою, тематична стіна, креативна люстра. Серед пропозицій: 8 видів пива, лінійка наливок, їжа якраз для душевних посиденьок, а ще бізнес-ланчі по 75 гривень.

Адреса: Pub-Schwab, Ужгород, вул Швабська, 26 (провулок SCHWABENHOF).

Street Coffee

Це вже маленька мережа: один заклад працює на площі Корятовича, а днями відкрився новий – на Швабській. Мінімалістична локація, панорамні вікна на Швабську, розписана стіна, біля якої кортить сфотографуватися. У меню: різнокольорові тістечка і власне кава, для якої є інстаграмні склянки для to go.

Адреса: Street Coffee, Ужгород, вул. Швабська, 10.

Караоке-рестобар SVOI

Відкриття цього простору попередньо анонсувалося раніше, але відкрився минулого тижня гучною вечіркою. Далі кілька днів проходила вечірня тематична програма, на яку місця були розпродані завчасно. Головні акценти закладу SVOI – караоке, вечірки, кальян, широке меню і коктейлі від одного з кращих бартендерів Василя Білецького.

Адреса: SVOI, Ужгород, площа Льва Толстого, 12 (під Драмтеатром).

Posta cafe

У центрі Виноградова, безпосередньо в будівлі Укрпошти, відкрилася маленька кав’ярня з відповідною назвою “Posta cafe”. Сучасне геометричне оформлення, тонкі лінії в інтер’єрі, “фотостіна”. Формат – переважно на виніс, але невелика компанія може спокійно тут покавувати. До речі, каву варять від бренду Galliano, подають у святкових чашках або в милих разових склянках, які потім опиняються у сторіс гостей. Щодо кавової карти, то є ті самі Флет вайт, раф, навіть цитрусовий, рослинне молоко, а з альтернативи каві – матча лате.

Адреса: Posta cafe, Виноградів, центральна пошта.

Евеліна Гурницька, Varosh

Фото – зі сторінок закладів у соцмережах