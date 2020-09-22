Yeah Not: історія першого успішного коктейль-бару в Ужгороді

Проєкт Yeah Not розпочали Олександр Полуденний та Олексій Пуртов два роки тому. Синергія підприємливості Олександра та творчості Олексія переросла у щось більше, ніж просто бізнес чи новий заклад у місті. Разом їм вдалося вдихнути нове життя в коктейльну культуру Ужгорода та створити певну еко-систему закладів, які працюють на високому рівні та мають барні карти належної якості.

Олександр зізнається, що спочатку не було розуміння того формату, в який у підсумку переріс проєкт, а лише бажання відкрити додатковий бізнес. Найпривабливішим з варіантів здавався – власний заклад . Усе почалося з того, що Олександр шукав людину, яка допоможе сформувати барну карту і так познайомився з Олексієм, який переїхав до Ужгорода з Дніпра. Після спілкування з’явилося чітке розуміння, що потрібно працювати разом. Минуло два роки і окрім міцної дружби хлопцям вдалося побудувати і стабільний бізнес, який приносить добрі прибутки, не зважаючи на карантин. Це пояснюють правильним переформатуванням та готовністю до криз.

– Спочатку ми відкрили терасу Yeah Not на набережній Незалежності. Планували її як суто сезонну справу, але вже через місяць роботи зрозуміти, що розлучатися з цим закладом майже на увесь рік не хочуть ані гості, ані ми. Тоді ми почали думати про варіанти. Зрештою, залучишвши нового партнера – Віктора Жулканича, зважилися на оренду приміщення в будівлі драмтеатру. Сказати, що ця територія була не пристосована для закладу – це не сказати нічого. Усе робили «з нуля», але й результатом задоволені, – каже Олександр.

За його словами, головною ідеєю було зробити атмосферний заклад повного циклу, який працюватиме з самого ранку до ночі. Тоді виникла ідея city-кафе. Олексій вражав майстерністю роботи з найбуденнішими напоями та прагненням сформувати цілу барну культуру.

– На мою думку в тому, що нам вдалося побудувати успішний бізнес є три основних фактори: трохи фарту, правильна команда та наполеглива робота, – каже Олександр. – Звичайно, я не ідеалізую наш шлях, бо ми і розчаровувалися, і втрачали гроші, але все ж вийшли з усіх втрат в плюсі.

Партнерам вдалося створити абсолютно атмосферний заклад для естетів – тут стильний дизайн, грає добра музика, готують смачну їжу та подають таку кількість коктейлів як у жодному іншому закладі Закарпаття.

– Найважче, напевно, у цій справі – це змиритися з тим, що власний заклад поїдає незаплановану кількість грошей. Навіть за непогано прописаної бізнес-моделі на старті. Хоча, звісно, якби розуміння сегменту було більш глибоке на старті, то й значних витрат можна було б уникнути або ж знати про них значно раніше. Але тепер ми точно знаємо, що це ультра складний напрямок бізнесу і жодна людина без досвіду роботи в ньому не зможе написати правильний бізнес-план з урахуванням всіх аспектів, – кажуть партнери.

У Олексія великий досвід роботи в ресторанній сфері. Щоправда до переїзду на Закарпаття у нього була 3-річна пауза, та все ж бартендер зумів швидко зорієнтуватися та адаптуватися до нових ринкових умов.

– За кілька років відбулися дуже значні зміни в нашій індустрії. Як на мене, в кращий бік, бо професія бармена перестала бути лише для підробітку, а для багатьох стала основною справою. Також на вустах українських рестораторів з’явилося таке поняття як бартендер, – ділиться з нами Олексій. – Почалася третя хвиля коктейлів. Я зрозумів, що це той напрямок, в якому я хочу розвиватися надалі. Тим паче, що у цьому справді була потреба на Закарпатті, адже у закладах переважали коктейлі початку 2000-х років. Тому я щиро пишаюся тим, що ми з командою змогли цю галузь розвинути.

Олексій був автором коктейльних карт у ресторані «Саламандра» в «Деренівській купелі» та в закладі «Кухня». Пропрацьовував коктейльні меню у Das Haus, MFN, Eat Me. Тому можна сміливо сказати, що саме він створив в Ужгороді сучасну коктейльну еко-систему. А Олександр став першою людиною, яка повірила у цю справу на всі 100% та повністю поклався на професійність та майстерність Олексія.

– Важливо у справі завжди розділяти власні творчі амбіції та потреби гостей, їхню готовність до певного продукту. Тому перед нами була задача робити якісні та зрозумілі напої для ужгородців з класною візуалізацією, – розповідають власники бізнесу. – Нам важливо було підняти рівень коктейльної культури загалом, а також зробити її невід’ємною частиною міста, як то пиття кави чи вина.

Yeah Not став першим закладом в Ужгороді, який зранку подавав каву та сніданки, а ввечері перетворювався на коктейль-бар з величезною алкогольною картою та повноцінним вечірнім меню, музичним супроводом і вечірками.

– Ми першими в місті почали практикувати guest-бартендінг, тобто запрошувати барменів з усієї країни, для того, аби вони попрацювали один вечір у нас за баром та представили свої ідеї в коктейльній сфері, обмінятися досвідом. Багато молодих бартендерів думають, що якщо вони вигадають якийсь коктейль і нікому не розповідатимуть рецепт, то цей напій стане дуже популярним, але насправді все працює точно навпаки. Ти зобов’язаний ділитися власними рецептами та знаннями, аби розвивати індустрію, – каже Олексій.

З розповіді засновників барів може здатися, що все доволі просто, але є безліч дрібних деталей без яких бізнес не спрацював би – від підбору кадрів, які часто є першим контактом із закладами, до труднощів, з якими стикаєшся при введенні нового формату, якого досі не було в місті.

– Одним з найскладніших елементів у ресторанній справі є формування здорової та професійної команди. Особливо це стосується офіціантів, від яких чи не найбільше залежить чи прийде гість до твого закладу ще раз. Особливість працевлаштування офіціантів полягає у тому, що дуже невеликий відсоток бачить себе в цій професії надовго, а отже говорити про довгострокові цілі доволі важко. Але здається, за 2 роки роботи та десятки досвідів, ми все ж зрозуміли, як сформувати правильну команду та як мотивувати працівників, – каже Олександр.

Нещодавно Yeah Not отримав пропозицію відкрити заклад в Києві. І це при тому, що в столиці вже є понад 3000 барів. Тому партнери вирішили, що рухатимуться в цьому напрямку або ж продадуть готовий бізнес вправним підприємцям та розпочнуть засновувати ще одну мережу. Також Олександр та Олексій активно консультують підприємців, які лише планують відкриття ресторану або відкрили його та не розуміють, куди розпочати рух, аби справа стала успішною.

За словами Олександра та Олексія поняття конкуренції у ресторанній сфері доволі розмите, адже усім вигідно, аби загалом сфера розвивалася. Що ж до власних закладів в Ужгороді, то вони переконані, що тут неодмінно завжди має бути чудовий рівень, адже йдеться перш за все про постійних відвідувачів. І дуже рідко про туристів.

Yeah Not вдалося створити місце, в якому кожен гість відкриє для себе цілком іншу смакову карту алкоголю та напоїв загалом, зрозуміє, що коктейль приготований майстром схожий на об’ємний живопис і не має нічого подібного з попередніми досвідами юнацьких років та коктейлями нульових. А ще це заклади про естетику, відчуття та емоції. Навіть, якщо ви просто прийшли на каву з сирниками та за шматочком міської метушні у серці міста.

Контакти:

Адреса: Льва Толстого, 12

+380958884606

yeah-not.com

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