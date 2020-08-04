В ужгородській кондитерській волонтери зробили ремонт, створили картини і провели розважальну програму

В ужгородській інклюзивній кондитерській “Золоті серця Закарпаття” відбулися заходи у рамках формату БУРчик від волонтерів Закарпатського осередку програми “Будуємо Україну Разом”.

Прочитайте нашу історію і погляньте відео про те, як в Ужгороді створювали цю кондитерську.

Триденний захід БУРчик пройшов у липні. Долучилися десятеро волонтерів: усі – з Ужгорода, а одна дівчина приїздила з Мукачева. Щодня працювало по троє-четверо волонтерів – згідно з карантинними рекомендаціями. Були два напрямки діяльності – ремонтний та анімаційно-мистецький.

Молодь побілила стіни, а також встановила маятникові двері між кухнею та основною залою.

«Наш волонтер придумав конструкцію, адже загалом такі професійні двері є дуже дорогими. Тому завдяки власній ідеї конструкції – наш задум вдався», – розповідає виданню Varosh Дзвінка Білоног, волонтерка БУРу.

Ще один напрямок – робота з підопічними кондитерської. Протягом трьох днів волонтери проводили розважальну програму спільно з професійною аніматоркою Надією Ваць та художницями Юлією Єгоровою-Роговою та Аліною Лобановою. Вони теж стали волонтерками в цьому проєкті.

«Це було проханням директорки закладу Олени Логвиненко, адже вона дуже вболіває, аби її підопічні соціалізувалися. Тому це і для них соціалізація, і для нас досвід комунікації», – каже Дзвінка.

Одна з активностей – арттерапія від художниці Юлії Єгорової-Рогової. Вона провела захід – за власною технікою “Полювантизм”. МК відбувся просто неба, учасники стріляли текстильними фарбами з лука у картину, створюючи абстрактні образи. Відтак ця спільна робота вже вивішена в кондитерській. Підопічні кондитерської у такому ж стилі оформили собі футболки.

Художниця Аліна Лобанова створила для закладу чотири картини у стилі поп-арту. Вона намалювала ужгородську мініскульптуру Свободку із закликом “Пой на кавіль”. Ще дві роботи – також у закарпатському колориті – з кавою та ягодою еперкою. Над частиною картин працювали і волонтери з підопічними кондитерської: Аліна підготувала основу, а учасники розфарбовували. Тож загалом у закладі з’явилося п’ять полотен – у стилях полювантизму і поп-арту.

Довідка:

БУРчик — це мініверсія БУРтабору від волонтерської програми Будуємо Україну Разом.

Адреса закладу: Ужгород, площа Петефі, поруч із Будинком побуту.

Евеліна Гурницька, Varosh

Головне фото: Ольга Слава