Два нові кафе, які відкрилися в Ужгороді наприкінці жовтня

Нещодавно ми писали про Чотири нестандартні кафе, які нещодавно відкрилися в Мукачеві та Ужгороді. Проте жовтень подарував Ужгороду десерт – ще два нові заклади. Гастрономія BAZAR & Mango Burger Bar! Обидві локації – зі свіжими ідеями і нетривіальними рішеннями на ринку міста. Розповідаємо!

А ще згадайте, які кафе відкривалися в Ужгороді протягом пів року.

Гастрономія BAZAR

На місці ресторації “Кухня. Гастрономічний бутик” відкрилася Гастрономія BAZAR. Локація і команда – незмінні, зате формат трансформувався – у сенсі меню, декору, цін і загалом концепції. Запрацював демократичний заклад із достойним сервісом, лаконічним меню і стандартними ужгородськими цінами. Тут зустрілися різні кухні: італійська, іспанська, французька, американська. Не піца, а пінца, не пиріг, а кіш Лорен, не канапка, а тапас. Заклад має кілька напрямків: ресторан, кафетерій, кондитерська, винотека, коктейлі. Тому сюди і на обід, і на вечерю з коктейлем, і просто на каву із солодким.

До речі, незабаром відкриється оновлена Кухня. Гастрономічний бутик”.

Фото з фейсбуку закладу.

Адреса: Ужгород, вул. Фединця, 19.

Mango Burger Bar

Різнокольоровий, молодіжний, інстаграмний і навіть трішки танцювальний заклад у центрі Ужгорода, де готують бургери навіть із манго. Тут спробували поєднати ідею мистецтва із американською кухнею. На стінах – абстрактний живопис, на полицях і підвіконнях – книги про Матіса, Моне, Клімта, а в меню – бургери Малевич, Далі, Воргол, Ван Гог, Магріт, Пікассо. Бургер Малевича містить чорний соус, Воргол міксує чорницю і горгонзолу, Далі – провокація пюре манго з мускатним горіхом, Ван Гог – безумовно, із соусом абсент, Магріт поєднує камамбер і яблучний соус, а Пікассо – це сирне плато у бургері. Вам запропонують і фірмовий бургер Манго, який має секретний склад.

Адреса: Ужгород, вул. Корзо, 4В.

Евеліна Гурницька, Varosh

Головне фото – з фб-сторінки Гастрономія BAZAR