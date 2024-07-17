Фільм про закарпатське село Кваси презентувала команда Tour de Ukraine

«Кваси: курорт на джерельній воді, альпійський сир на Менчулі, дикий Шешул, Веснарка, крафтове пиво» – так називається півторагодинне відео, відзняте мульмимедійною командою Tour de Ukraine.

Кваси – село у Рахівському районі Закарпатської області, відоме як «крафтова столиця» України.

Команда проєкту Tour de Ukraine впродовж тижня проводила зйомки у Квасах, аби розповісти українському глядачу про особливості цього закарпатського села.

Під час зйомок команда піднялась на високогірну полонину Менчул, де долучилася до сезонного свята фермерів та вигону корів на високі пасовища. У відео можна побачити й відроджену столітню сироварню, де ще за Австро-Угорщини виготовляли альпійський сир Емменталь і нині – відновили цю традицію.

За час перебування у Квасах командаTour de Ukraine для зйомок побувала на горі Шешул та у санаторії Гірська Тиса, навідалась до вівчарів і спробувала овечу вурду та відвідала в останнього жителя високої полонини на горі Веснарка.

«Ми пізнаємо секрети гуцульської моди, якій суттєво свого часу посприяли місцеві контрабандисти бокораші та зваримо крафтове пиво зі смереки та томатів. Це дуже смачний фільм в усіх сенсах», – розповідають творці фільму.

Як повідомляв Varosh, цього року село Кваси має шанси потрапити до переліку найкращих туристичних сіл ООН Туризм.

Це закарпатське село відоме своїми мінеральними цілющими джерелами, крафтовою продукцією та виробництвом гуцульських ліжників.

У 2022 році Кваси отримали 2 місце у Всеукраїнському конкурсі «Неймовірні села України-2022».

У 2023 році команда проекту «Крафтові мандри» мандрівника Євгена Синельникова зняла випуск про крафтове село Кваси.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

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