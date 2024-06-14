Усі службовці Закарпатської ОДА та облради пройдуть тренінги з доброчесності. Чому це важливо?

Ці навчання пройдуть за нідерландською методикою, і є частиною великого проєкту з розбудови системи доброчесності в Закарпатській області.

Наприкінці травня та на початку червня перша група працівників Закарпатської обласної ради та адміністрації, в тому числі представники керівництва (загалом майже 70 осіб), пройшла денний тренінг “Ухвалення рішень на основі моральних суджень як запорука доброго врядування”.

У чому важливість навчання:

Перше: Навчання було організовано за нідерландською методикою розбудови верховенства права та протидії корупції, яка зосереджена на превенції, підвищенні компетенції та спроможності службовців.

Друге: навчання було присвячене таким аспектам як:

поняттю управлінської доброчесності та моральним судженням в контексті державної служби та місцевого самоврядування;

основним засадам та принципам справедливості у державному управлінні та місцевому самоврядуванні;

навичкам морально-етичного аналізу в ухваленні рішень;

зв’язку між довірою до державних органів та проблемами з корупцією;

морально-етичному розвитку Закарпатської обласної ради як інституції.

Третє: Навчання було проведено змішаною групою тренерів, до складу яких увійшли, з одного боку, досвічені представники нідерландського партнера проєкту Foundation for Justice, Integrity and Anti-Corruption, та з іншого боку, місцеві фахівці, яких було відібрано з-поміж місцевих активних громадян відповідної компетенції та підготовлено за згаданою методикою.

Зокрема, навчання проводили:

Франс Герадтс , співзасновник Foundation for Justice, Integrity and Anti-Corruption;

Орися Біла , завідувачка кафедри філософії Українського католицького університету;

Роман Бігунець , юрист та депутат Мукачівської міськради;

Олександр Ровняк , аналітик та громадський активіст;

Елеонора Вишняк, експертка з організаційного розвитку ОГС БФ “Центр громадських ініціатив”.

Четверте: Це навчання є частина нідерландсько-словацько-українського проєкту “Посилення верховенства права на місцевому / регіональному рівні в Україні: приклад Закарпатської області”, який втілюється за підтримки уряду Королівства Нідерландів у рамках програми MATRA, що є ключового нідерландською програмою підтримки соціальних трансформацій.

Проєкт загалом присвячений доброчесності, якості управлінських рішень, антикорупції та верховенству права на місцевому рівні в Україні в контексті європейської інтеграції, і має за ціль створити рольову модель для українських регіонів.

Тобто, навчання є пазлом в мозаїці, і окрім нього в рамках проєкту буде вдосконалено антикорупційні стратегії та органи Закарпатської облради та ОДА, а також створені майданчики для взаємодії між владою та громадськістю. Таким чином, за підсумками цього проєкту службовці з новими компетенціями повинні працювати за оновленими процедурами та етикою в оновленій інфраструктурі доброчесності.

Увесь грантовий проєкт триває 18 місяців, і втілюється Інститутом Центральноєвропейської Стратегії (ICES) спільно з нідерландською організацією Foundation of Justice, Integrity and Anti-Corruption (FJIAC) та словацькою Transparency International Slovensko (TI Sk) у партнерстві з Закарпатською ОДА та обласною радою.

П’яте: Частину з цих тренінгів може пройти кожен охочий з відповідними базовими знаннями та бажанням долучитися до розбудови системи доброчесності в Закарпатській області та резерву службовців.

Зокрема, протягом липня відбудеться літня школа доброчесності, а протягом усього проєкту відбудеться низка відкритих зустрічей та семінарів. І якщо ви зацікавлені долучитися, то напишіть на ruleoflaw@ices.org.ua

Пряма мова про навчання

Пропонуємо вам також ознайомитися рефлексіями про проєкт та навчання від тих, хто їх дизайнував, проводив, стейкхолдерів та учасників.

“Коли ми тільки розпочинали цей проєкт, в мене не було високих очікувань, можливо був навіть певний скепсис, але вже зараз я бачу, що цей проєкт вже дає важливі практичні результати. Наші працівники проходять навчання, які для них можливо, є трохи незвичними, бо не дають сухий фактаж чи просто нову інформацію, зміни в законодавстві і т.д., а спонукають до аналізу різних ситуацій, пошуку шляхів розробки та ухвалення управлінських рішень. Керівництво ради актуалізувало для себе цілу серію правил і процедур, які вимагають перегляду чи оновлення, для покращення робочих процесів та комунікації з громадянами, і все це ми вже робимо і плануємо далі робити з нашими партнерами по проєкту”, – зауважив перший заступник голови Закарпатської обласної ради Андрій Шекета, який також був у першій групі учасників тренінгу.

“Ми всі маємо чітко усвідомити, що доброчесність, принцип нульової толерантності до корупції та антикорупція є основою для якісного державного управління, успішної євроінтеграції, а також вирішальними факторами для розбудови міцної держави знизу, у нашому випадку з Закарпаття. Це критично важливо під час війни, і це наша відповідальність перед нашими захисниками. Зрозуміло, що лише адміністративно-силовими заходами зняти гостроту проявів корупційних явищ у суспільстві аж ніяк не вдасться. Дуже важливо, аби силами науковців, громадських діячів, вдалося сформувати у громадській думці чіткі критерії небезпечності, неприйнятності, шкідливості та аморальності корупції як фактору порушення конституційних прав і свобод людини, що деформує відносини громадянина і держави. Тому ми вітаємо і покладаємо великі сподівання на такі навчання, бо вони посилюють не лише спроможність державного органу як інституції, а і кожного її працівника”, – зауважує Руслана Натуркач, керівниця апарату Закарпатської ОДА.

“Закарпаття – це вже третій український регіон, в якому мені випала нагода працювати з держслужбовцями та представниками органів місцевого самоврядування, навчаючи їх принципів ухвалення морально правильних рішень як підстави доброчесності. Першими були Львів та Чернівці. Мої враження від першої серії навчань – надзвичайно позитивні. Разом з працівниками Закарпатської ОДА та облради ми обговорюємо, яким чином ухвалення рішень навіть на рівні щоденної рутини докладається до розбудови і розвитку регіону та його жителів, і як забезпечити, щоб наші рішення і вчинки були спрямовані на захист прав громадян. Йдеться не тільки про технічну навичку – навичку аналізу, але й про етичне уміння – навчитися тримати у фокусі уваги принципи поваги до людської гідності та прав людини”, – зауважує Орися Біла, кандидатка філософських наук, тренерка з управлінської доброчесності, завідувачка кафедри філософії Українського католицького університету, яка дизайнувала ці тренінги.

“Перші проведені тренінги показали, що тема доброчесного морального ухвалення рішень викликає зацікавленість учасників, працівників Закарпатської ОДА та облради. Особливо цікавим став запропонований 7-кроковий інструмент, який допомагає ухвалити морально правильне рішення, і мені було приємно чути за підсумками навчання, що учасники планують застосовувати цей інструмент у щоденній роботі. Загалом, це дуже важливо, що всі службовці Закарпатської ОДА та облради пройдуть такі навчання, особливо керівники, адже вони найчастіше ухвалюють морально складні рішення”, – зауважує одна з тренерок Елеонора Вишняк.

Текст: Media task force ICES

Фото: Наталка Радченко на з фейсбук-сторінки Інституту Центральноєвропейської Стратегії