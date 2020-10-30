Гастрономічний вікенд: 7 ідей, як смачно провести найближчі вихідні в Ужгороді

У понеділок Ужгород стає червоною зоною, тому насолодіться цими вихідними сповна. Аби було смачно як ніколи! У цій добірці пропонуємо закарпатську, італійську, східну кухні і Францію на десерт. Гастрономічний маршрут щастя – переконайтеся. ♥

Вам стануть у пригоді і наші попередні ням-ням списки, адже вони позачасові.

П’ядіна з прошуто

П’ядіна з прошуто провокує грайливий італійський настрій. Це салат у традиційному італійському хлібі. Він бездріжджовий і готується на сухій пательні. І тепер уявіть: у п’ядіні водночас зустрілися прошуто, пармезан, філадельфія, мікс салату і томати. Сказати беллісімо – нічого не сказати!

Заклад: Folks, Ужгород, вул. Ракоці, 12.

Банош смажений з еспумою з копченої сметани

З Італії пірнаємо у закарпатську кухню. Бо ж своє завжди ближче. Як вам така інтерпретація баношу? Підсмажений, покроєний шматочками, з тонким слайсом бекону і нотами молекулярної кухні. Чому молекулярна? Бо додається еспума з копченої сметани.

Еспума – це будь-яка страва молекулярної кухні, приготована у вигляді мусу. Технологія дозволяє зробити есенцію навіть із м’яса та горіхів. Еспума – соус, необтяжений жирами та всім зайвим.

Заклад: Smagolino, Ужгород, Слов’янська набережна, 13.

Картопля з бринзою та шкварками + овочі гриль

Така страва – завжди пісня. Як не крути, закарпатська душа таки просить картоплі з бринзою та шкварками. Місцеві заклади експериментують із форматами приготування та оформленням. Восени до картоплі ідеально приєднуються овочі-гриль замість свіжих. Так тепліше і пікантніше.

Заклад: Villa Alföld, Ужгород, вул. Капітульна, 14.

Шаурма від Кебабушки

У листопаді вулична їжа в Ужгороді – в кайф. Адже відносно тепло. Завітайте до “бабушки” на шаурму. Тут готують шаурму за сирійськими бабусиними рецептами. Шарма від Кебабушки має кілька варіацій, навіть з ананасом. І називаються “Пушка”, “Малишка”, “Ракєта”. Як кажуть засновники: “Ми отвічати за смак”. І ми в цьому переконалися.

Заклад: Kebabushka, Дастор, Ужгород, вул. Собранецька, 89.

Франжипан із фундуком і малиною

Франжипан – фісташковий, шоколадний, мигдалевий, а конкретно на фото – з фундуком і малиною. Великий, немов, обід. Тісто тане, крізь нього просочуються горіхи, зухвала малинка, солодка карамель. Теплий, духмяний, затишний, осінній.

Заклад: Brioche, Ужгород, набережна Незалежності 9/4.

Макарон із блакитним сиром

Класичний макарон – самодостатній десерт, ідеальний у своїй лаконічності. А блакитний сир насичує його, додає вершковості, маслянистості. Макарон із характером і багатогранним смаком, погодьтеся. Безумовно, він не для всіх, зате гурманам більше дістанеться.

Заклад: Punto G caffe, Ужгород, вул Швабська, 44.

Солона карамель

Як класно, що існує карамель, адже вона незамінна подружка багатьох десертів. І як вдало одного дня її поєднали із сіллю. Напрочуд гармонійний контраст: коли солодкість грає солоністю і навпаки. Як тільки карамель опиняється вдома, то спокуси не уникнути. З панкейками, какао, гірким чорним шоколадом, на булочку, до вираженого благородного сиру. Вона з усіма по-своєму товаришує. Відкрите пуделко тиждень зберігається у холодильнику, але так довго вона у вас не затримається.

Заклад: крамниця Пряно, Ужгород, провулок Малий Уж.

Евеліна Гурницька, Varosh