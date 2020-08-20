Що скуштувати в ужгородських кафе та крамницях цими вихідними: 10 ідей

Ми повсякчас розповідаємо про гастрономічні новинки, акції і загалом смачну їжу в Ужгороді та по всьому Закарпаттю. Йдеться про страви, напої, десерти – в кафе, та крафтове виробництво – сири, лекварі, вино… Бажано – з локальним колоритом. Також ми звертаємо увагу на бонусні пропозиції, знижки. Як формуємо перелік? Спонтанно. Буваємо у кафе і крамницях, куштуємо, фотографуємо. Якщо посмакувало – додаємо в публікацію. Попередні дві добірки перегляньте тут і тут.

І ось новий перелік.

Домашня паста з томатами і пармезаном

Пам’ятаєте пекарню Brioche на Слов’янській набережній? Вона переїхала на набережну Незалежності. І тут, окрім хліба і випічки, виготовляють пасту. Можна придбати додому, а також скуштувати готову страву. Якщо ви любите фетучіні, тальятелле, обожнюєте Італію, то неодмінно скуштуйте цю пасту. Справжня, щедра, естетична. І з краєвидом на набережну.

Місце: Brioche, Ужгород, набережна Незалежності 9/4.

Ласощі в інклюзивній кондитерській

Куштуєте тістечка в інклюзивній кондитерській “Золоті серця Закарпаття” – насолоджуєтеся моментом і водночас інвестуєте у розвиток проєкту. Завітайте, посмакуйте, підтримайте цей заклад. До речі, ось відеоісторія про нього, а також розповідь про нещодавну акцію волонтерів.

Місце: Інклюзивна кондитерська “Золоті серця Закарпаття”, Ужгород, вул. Митрака, 11/4, поруч із Будинком побуту.

Італійський базилік від Юлії Гайович

Свіжі пряні трави на кухні – це пахощі, затишок і любов. Так радісно спостерігати як базилік, чебрець, розмарин зростають у горщиках на підвіконні. Особливо цінно, коли мешкаєш на поверсі. Організуйте собі маленький садочок ароматних трав. Погляньте, як сяє італійський базилік. Він ідеально пасує до салатів, омлету, кускусу, овочевих супів та піци.

Цей горщик – від Юлії Гайович, про неї ми писали у цьому матеріалі. А в суботу, 22 серпня, відбудеться зелена ярмарка, де буде безліч кактусів, сукулентів і пряних трав. Завітайте, насолодіться пахощами, придбайте додому кілька рослин.

Сирники з манговим мусом і ягідним соусом

Ефектні сирники у незвичній інтерпретації. Готують із домашнього сиру, ягоди додають кольоровості. Смачні і без усього, але у манговому мусі та ягідному соусі вибухають різними нотами – тропічними, лісовими, ніжно-кислими, солодкими. До речі, мус готують з пюре манго сорту Альфонсо – без цукру. Нестандартні сирники, варто скуштувати і задля новизни.

Місце: Muffin. Espresso & brew bar, Ужгород, пр. Свободи, 36.

Гарбузово-лавандовий лимонад

Цього літа Ужгород активно експериментує із лимонадами. Ми розповідали про 10 лимонадів, які варто скуштувати в місті влітку 2020. І ось ще цікава позиція – гарбузово-лавандовий. Виглядає немов грейпфрутовий фреш у милій пляшечці. Насправді – м’яке поєднання гарбуза і лаванди. Гарбуз немов натякає на осінь, а лаванда залишає післясмак літа.

А де гарбузово-лавандовий лимонад, там кортить і лимонно-огіркового. Спека швидко мине, а з нею і сезон лимонадів. Тому варто куштувати, освіжатися, насолоджуватися.

Місце: Комітат Унг, Ужгород, вул. Жупанатська, 3.

Меренговий рулет

Цей рулет одразу усміхається із вітрини. Бо і великий, і звучить незвично – меренговий. Тут поєдналися два креми, мікс ягід, мигдалеві пелюстки. Легкий, ніжний, але ситний. Представлена, до речі, і ЗОЖ-версія, але кажуть, що традиційний – смачніший. Десерт підкреслює і атмосфера – вінтажна така, з кольорами “Аліси в країні чудес”, штрихами поп-арту і кадрами з американського кіно 1960-х.

Місце: Korzo Family, Ужгород, вул. Корзо, 23.

Бездріжджовий хліб із насінням

Ви вже бували у пекарні Varosh Hlib? Неодмінно завітайте. Пристойний вибір всілякого хліба, випічки і тістечок. Радимо скуштувати мультизерновий хліб, а також ось цей, що на фото, бездріжджовий із насінням. Нерідко хліб продають щойно з печі. Так смачно намастити хороше вершкове масло на ще теплу скоринку.

Місце: Varosh Hlib, Ужгород, вул. Белінського, 17 (колишня хімчистка).

Сет домашнього морозива

Велика порція домашнього морозива, симбіоз трьох смаків. Арахісове, чорнично-малинове, бананове із карамеллю – всипане ягодами і мигдалевими пелюстками. Збалансовано-солодке, з натуральних інгредієнтів, дуже ситне. І не тане в мить, як це часто буває з неякісним розрекламованим морозивом.

Місце: Eat Me Cafe. Ужгород, вул. Волошина, 22.

Обліпиховий чай із компліментом

Обліпиховий чай безпосередньо натякає на осінь, але чудово освіжає влітку. Так комфортно вмоститися у кріслі біля панорамного вікна, спостерігати життя вулиці Ракоці і неспішно чилити з чаєм. Френч-прес – щонайменше для двох осіб. А ще до чаю подають комплімент від закладу: натуральний мармелад і шоколадний трюфель.

Місце: Urban hookah, Ужгород, вул. Ракоці, 10.

Домашня пастила з черешні

Пастила – безумовний смак літа. Природний і соковитий. На фото – немов червень у пакунку – черешнева пастила. У цій крамниці – широка лінійка цього корисного десерту. Виготовляють засновники магазину, які знаються на здорових ласощах.

Місце: Ужгород, крамниця Eco Food, вул. Швабська, 27.

Евеліна Гурницька, Varosh